مهرجان المسرح العربي... الدورة السادسة عشرة

على مسارح القاهرة، تنطلق في العاشر من يناير/كانون الثاني المقبل فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، وتتواصل حتى السادس عشر منه، بتنظيم من الهيئة العربية للمسرح وبالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وبمشاركة فرق مسرحية من مختلف البلدان العربية.

وتضمّ دورة هذا العام عروضاً تنتمي إلى مدارس مسرحية متنوعة، من المسرح التجريبي إلى الدراماتورجيا الجديدة، إضافة إلى إعادة قراءة نصوص كلاسيكية وأخرى اجتماعية معاصرة. وقد اختارت لجنة التحكيم خمسة عشر عملاً من أصل 116 عرضاً تقدّمت للمنافسة ضمن المسار الرئيسي للجائزة، وهو أعلى عدد مشاركات تشهده الجائزة منذ انطلاقها.

وفي قائمة العروض: تشارك تونس بثلاثة عروض للمسرح الوطني التونسي، هي "الهاربات"، و"جاكرندا"، و"كيما اليوم" للمسرح الوطني بالتعاون مع "الفن مقاومة". ومن العراق تحضر الفرقة الوطنية للتمثيل بعرضي "طلاق مقدس" و"مأتم السيد الوالد". كما يشارك المغرب بعرضي "ويندوز 5" لفرقة أصدقاء الفن، و"مواطن اقتصادي" لمحترف الفدان للمسرح.

وتحضر مصر بمسرحيتي "كارمن" لمسرح الطليعة، و"مرسل إلى" لفرقة السنبلاوين المسرحية. فيما يمثل قطر عرض "الساعة التاسعة" لفرقة قطر المسرحية، وتشارك الجزائر بعرض "المفتاح" للمسرح الجهوي عبد المالك بو قرموح ببجاية، والإمارات بعرض "بابا" لمسرح الشارقة الوطني، ولبنان بعرض "بيكنك ع خطوط التماس" لفرقة 62 إيفنتس. إضافة إلى عرض "فريجيدير" لفرقة آرتو وهيك من الأردن، وعرض "من زاوية أخرى" لفرقة المسرح الكويتي.

أما في المسار الثاني، فقد اختارت لجنة التحكيم عملاً واحداً من 34 عرضاً تقدمت للمهرجان، وهو "الجريمة والعقاب"، المقتبس عن الرواية العالمية، والمقدم بصيغة مسرحية جديدة لفرقة نقابة المهن التمثيلية، وإخراج محمود الحسيني، ليصل مجموع عروض الدورة السادسة عشرة إلى ستة عشر عرضاً.

وعلى هامش العروض، تُنظَّم ندوات نقدية تحمل عناوين: "الخصوصية المفتقدة في النقد المسرحي العربي"، و"مدارس النقد العربية: عيب التنظير والتطبيق"، و"جهود تحديث النقد المسرحي العربي تحت المجهر"، و"أزمة المصطلح المسرحي والنقدي العربي"، بمشاركة نقاد ومسرحيين من مصر وتونس والجزائر والمغرب. وقد اختارت الهيئة العربية للمسرح الأكاديمي والمسرحي المصري سامح مهران لقراءة رسالة اليوم العربي للمسرح، في تقليد سنوي متّبع منذ انطلاق المهرجان عام 2008.