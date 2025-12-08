مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي... دورة تاسعة

في منطقة الكهيف بالشارقة، تنطلق في الثاني عشر من الشهر الجاري فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، وتتواصل حتى السابع عشر منه، بمشاركة مجموعة من الدول العربية. وتضم الدورة الجديدة ستة عروض مسرحية من الإمارات وقطر والأردن ومصر وليبيا، أُعدّت خصيصاً لتقديمها في فضاء المهرجان الذي جرى تنظيمه هذا العام على هيئة قرية صحراوية تمتد بين الكثبان والوديان، ومنصة عروض تناسب طبيعة المسرح الصحراوي.

ويُفتتح المهرجان بعرض مسرحي إماراتي بعنوان "البرّاق وليلى العفيفة" من إخراج محمد العامري، ويشارك فيه أكثر من مئة ممثل ومؤدٍ وفني من فرقة مسرح الشارقة الوطني. وفي الليلة الثانية، تقدّم فرقة المسرح الحر الأردنية عرض "يا زين" من إخراج إياد الشطناوي، فيما يشاهد الجمهور في الليلة الثالثة العرض المصري "الزير سالم" من إخراج جمال ياقوت. وتُسجّل ليبيا مشاركتها الأولى من خلال مسرحية "الكنز" لفرقة "زاويا للفنون والمسرح" في الليلة الرابعة، وهي من إخراج محمد الصادق. كما تشارك قطر لأول مرة عبر مسرحية "ليلى ومئة ليلة" التي تقدمها فرقة السعيد للإنتاج الفني، من إخراج فالح الفايز. وتُختتم فعاليات المهرجان بعرض إماراتي بعنوان "جمر الغضى" لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، ومن إخراج عبدالرحمن الملا.

وعلى هامش العروض، يقدم المهرجان برنامجاً نقدياً يومياً يتضمن جلسات حوارية يشارك فيها باحثون ونقاد ومسرحيون من بلدان عربية عدة، لمناقشة الأساليب الفنية والمضامين التي تقدّمها الأعمال المشاركة. كما تُقام مسامرة فكرية بعنوان "المسرح الصحراوي وجماليات السير الشعبية العربية"، بمشاركة باحثين من الإمارات وتونس ومصر والمغرب وسلطنة عمان. ويُنظَّم أيضاً عدد من اللقاءات مع فنانين محليين وعرب، إلى جانب عرض مختارات من الأعمال المسرحية التي نظمتها دائرة الثقافة خلال العام.

يُذكر أن مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي انطلق عام 2015 ليكون منصة تحتفي بالتراث الصحراوي وتحولاته عبر المسرح، ويهتم بالفنون الأدائية المستلهمة من الحكايات والسير الشعبية العربية.