مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية.. رحلة سبعين يوماً في جماليات الضوء

- انطلقت الدورة السادسة والعشرون من "مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية" تحت شعار "سراج"، مستعرضةً طاقة الضوء ورمزيته في الفنون المعاصرة، بمشاركة 170 فناناً من مختلف أنحاء العالم، وتستمر لمدة 70 يوماً. - يتضمن المهرجان أكثر من 500 عمل فني موزعة على 50 معرضاً في مواقع بارزة مثل متحف الشارقة للفنون ومدرج خورفكان، بالتعاون مع جهات محلية مثل بيت الحكمة وجامعة الشارقة. - تشمل المعارض الشخصية أعمالاً مميزة مثل "سراج" لفاطمة لوتاه و"نور على نور" لأسيل يعقوب، بالإضافة إلى أعمال فنية متنوعة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

في إطار رؤية تستكشف طاقة الضوء ورمزيته في الفنون المعاصرة، انطلقت من متحف الشارقة للفنون، أول من أمس الأربعاء، الدورة السادسة والعشرون من "مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية"، ببرنامج واسع يضم ما يقارب الخمسمئة عمل فني، أنجزها نحو مئة وسبعين فناناً عربياً وأجنبياً. وتأتي هذه الدورة، الممتدة على مدى سبعين يوماً، تحت شعار "سراج"، حيث تفتح أبوابها لمشاركات فنانين وباحثين ومتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

وتتعاون دائرة الثقافة في تنظيم فعاليات "مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية" مع مجموعة كبيرة من الجهات في الشارقة، من بينها بيت الحكمة وكلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة، فيما يضم البرنامج ما يزيد على خمسين معرضاً تحتضنها أبرز الوجهات الفنية في الإمارة، مثل متحف الشارقة للفنون، ومتحف الشارقة للخط، ومدرج خورفكان، وجمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية.

وفي إطار المعارض الشخصية المشاركة، يقدَّم معرض "سراج" للفنانة الإماراتية فاطمة لوتاه في متحف الشارقة للخط، ومعرض "تعاقب الأجيال" للفنان الإماراتي محمد مندي وتلميذاته في جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بينما يستضيف بيوت الخطاطين معرض "انعكاس" للفنان التركي عمر فاروق تاشكله وطلابه، و"وشي الحروف" للفنانين المغربيين بدر السيحي وفؤاد ابليلي.

أما مدرج خورفكان، فسيخصص مساحة للاحتفاء بعمل الفنانة الكويتية أسيل يعقوب بعنوان "نور على نور"، إلى جانب العمل المشترك "مشكاة" للفنانين الإماراتيين عبدالله الاستاد وماجد البستكي. وفي بيت الحكمة، سيُعرض عمل الفنانة الإماراتية سلمى المنصوري "منارة"، بالإضافة إلى عمل الفنانة البريطانية رومينا خانوم "معابر مضيئة: الأركان الخمسة".

ويستقبل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ضمن "مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية" أعمالاً متنوعة تشمل "دائرة النور" للفنان الكويتي محمود شاكر، و"رماد ونظام" للفنانة الإماراتية روضة المزروعي، و"تكرار" للفنانة الإيرانية ندا سلمان بور. كما يحتضن مركز "1971: للتصاميم" مجموعة من الأعمال من بينها: "نجمة في المخزن" للفنان الأردني عمر درويش، و"الفضاء الفاصل" للفنانة الإماراتية رقية الهاشمي.