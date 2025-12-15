مهرجان الرياض للمسرح.. تكريم رائدي المسرح السعودي

- انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الرياض للمسرح بمشاركة فرق من مختلف المدن السعودية، وتستمر حتى 22 الشهر الجاري، مع عشرة عروض في المسابقة الرسمية، وتكريم لرواد المسرح السعودي إبراهيم الحمدان وعبد الرحمن المريخي. - تتضمن العروض مسرحيات متنوعة مثل "تكلم حتى أراك" و"صرخة واحدة" و"اللوحة الثالثة"، بالإضافة إلى ورش عمل متخصصة وجلسات نقدية ولقاءات حوارية تجمع المسرحيين والنقاد والجمهور. - يُعد المهرجان منصة سنوية لعرض الإنتاج المسرحي المحلي وتجريب أشكال جديدة، مع تقديم جوائز لأفضل العروض في التمثيل والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى والأزياء.

بمشاركة فرق مسرحية من عدة مدن تتوزع على الجغرافيا السعودية، تنطلق اليوم في الرياض، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الرياض للمسرح، الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية، وتتواصل حتى 22 من الشهر الجاري، بمشاركة عشرة عروض وصلت للمرحلة النهائية من المسابقة الرسمية للمهرجان.

تكرّم نسخة هذا العام اسمين من روّاد المسرح السعودي، هما إبراهيم الحمدان، صاحب أول مسرحية يعرضها التلفزيون السعودي، بعنوان "طبيب بالمشعاب"، وعبد الرحمن المريخي، وهو رائد مسرح الطفل، وقد كتبَ للأطفال عدداً من المسرحيات، أشهرها "ليلة النافلة"، ويأتي تكريم المسرحيين السعوديين، استعادة لدور الجيل المؤسس في بناء التجربة المسرحية المحلية، التي تشهد اهتماماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

وتضم قائمة الأعمال مسرحية: "تكلم حتى أراك"، من تأليف وإخراج يوسف الحربي، وتقدّمها فرقة قوس المسرح، ومسرحية "صرخة واحدة"، من إخراج إبراهيم الفراج، لفرقة عنيزة للمسرح. ويشارك مسرح الطائف بعرض "اللوحة الثالثة"، من إخراج أحمد الأحمري وكتابة فهد الحارثي، فيما تقدّم فرقة ستيج غروب مسرحية "حتى يغيب الأمل"، إخراج سلام السنان وتأليف عبد العزيز اليوسف، وتشارك فرقة الربيليون بعرض "التعطيل" لماجد السبهاتي.

تضم القائمة أيضاً مسرحية "نكتة سلام" لعبد الإله الصيخان، وتؤديها فرقة دي بي هاوس، إضافة إلى عرض "الصرام" لسلطان النوه، عن نص لعبد العزيز السماعيل، وتقدّمه فرقة اللقطة القريبة. كما تشارك فرقة تقاطعات فنية بعرض "حينما تترتب الأشياء" من إخراج فهد الأسمر، فيما تشارك فرقة مرحلة المسرح بعرض "عجز الكواريب" من إخراج جميل الشايب وتأليف عبد الباقي البخيت، وفرقة نوته بمسرحية "يوتوبيا" لنعمان كدوه.

ولا يقتصر المهرجان على العروض المسرحية، إذ يتضمن برنامجاً موازياً يضم ورش عمل متخصصة في الإخراج والتمثيل والكتابة المسرحية، إلى جانب جلسات نقدية ولقاءات حوارية تجمع المسرحيين والنقاد والجمهور.

ويُعدّ مهرجان الرياض للمسرح، الذي انطلقت دورته الأولى عام 2023، منصة سنوية لعرض الإنتاج المسرحي المحلي، ومختبراً لتجريب أشكال مسرحية جديدة، عبر تقديم عروض من المدن السعودية، في مسعى لتوسيع المشاركة وعدم حصر النشاط المسرحي في العاصمة. ويقدم المهرجان جوائز لأفضل عرض مسرحي متكامل إضافة إلى جوائز في التمثيل والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى والأزياء.