مهرجان الدن الدولي للمسرح... دورة خامسة

- انطلقت الدورة الخامسة من "مهرجان الدن الدولي للمسرح" في مسقط تحت شعار "أهلاً بالعالم في سلطنة عُمان"، بمشاركة فرق مسرحية من 12 دولة، وتستمر حتى نهاية الشهر. - يكرم المهرجان شخصيات بارزة مثل سعيد بن سلطان البوسعيدي، ويشمل عروضاً في ثلاث مسابقات: مسرح الكبار، مسرح الشارع، ومسرح الأطفال، مع 18 عرضاً مسرحياً. - يتضمن المهرجان ورشاً مسرحية وجلسات حوارية وأمسيات شعرية، ويقدم جوائز لأفضل العروض والمواهب الفردية في مختلف الفئات المسرحية.

تحت شعار "أهلاً بالعالم في سلطنة عُمان"، انطلقت مساء أمس في مسقط فعاليات الدورة الخامسة من "مهرجان الدن الدولي للمسرح"، وتتواصل حتى الثلاثين من الشهر الجاري، بمشاركة فرق مسرحية من اثنتي عشرة دولة من العالم، من بينها: الإمارات والعراق والكويت والأردن ومصر والهند، بالإضافة إلى سلطنة عُمان.

اختار المهرجان شخصية هذه النسخة سعيد بن سلطان البوسعيدي، وهو شخصية عُمانية أسهمت في خدمة الثقافة، وخاصة في تعزيز العمل المسرحي في سلطنة عُمان. كما تشهد الدورة الحالية تكريم الفنانين العُمانيين: فخرية خميس العجمية، وعبيد خادوم الهنائي، ومحمد نور البلوشي.

تتوزّع العروض المسرحية المشاركة ضمن ثلاث مسابقات رسمية: مسرح الكبار، ومسرح الشارع، ومسرح الأطفال، بمجموعة عروض يصل عددها إلى 18 عرضاً مسرحياً. وتضم قائمة مسرح الكبار عروضاً من دول عربية وآسيوية، بينها: "مردود كحل" من الإمارات، "رقصة النسيج" من الهند، "من زاوية أخرى" من الكويت، "الباب الخلفي" من العراق، "أضغاث أوهام" من عُمان، و"بيت أبو عبد الله" من العراق.

أما مسرح الشارع، فيشارك فيه: "مشهد" و"الحفرة" و"حارة الفنون" من عُمان، "سلمى" من كردستان العراق وفرنسا، "قوال في هذا الزمان" من الجزائر، و"النزول إلى الأعلى" من العراق، إلى جانب أربعة عروض في مسرح الطفل، هي: "اليوم سأصبح شجرة"، و"أخوة الكبريت"، و"أمنية مفقودة"، و"عودة سندريلا".

وعلى هامش العروض، يستضيف المهرجان سبع ورش مسرحية، منها: "هوية الطفل المسرحية"، و"ديناميكا الأداء المسرحي"، و"فضاءات المخرج المسرحي"، و"الإبداع في التواصل المسرحي"، و"التمثيل الارتجالي"، يقدمها اختصاصيون من قطر والكويت ومصر والهند والعراق. كما يحتضن المهرجان ثلاث جلسات حوارية، وترافق فعالياته أمسيات شعرية تحمل اسم ليالي أثير الشعرية، ويصل عدد الضيوف في جميع الفعاليات إلى 250 ضيفاً.

في جوائز المسرح، يقدم المهرجان جوائز أفضل عرض متكامل في كل فئة من فئاته، إلى جانب جوائز فردية تشمل: جائزة أفضل نص مسرحي، وأفضل إخراج، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل أزياء وإكسسوارات، وأفضل مؤثرات موسيقية، وأفضل مكياج، وأفضل ديكور مسرحي.

يذكر أن الدورة الأولى للمهرجان انطلقت عام 2015، وتنظم هذا المهرجان فرقة الدن المسرحية التي تأسست عام 1994، بمشاركة جمعيات أهلية.