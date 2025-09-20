مهرجان إيزيس لمسرح المرأة.. مسابقة للتأليف وإسبانيا ضيف الشرف

- يُنظم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة دورته الثالثة، متضمناً مسابقة فتحية العسال للتأليف المسرحي، بهدف اكتشاف مواهب جديدة في الكتابة المسرحية، مع أكثر من 80 نصاً مشاركاً في مسارين للمحترفين والمبتدئين. - يشمل المهرجان، الذي يُقام في دار الأوبرا المصرية، 15 عرضاً مسرحياً من 6 دول، بالإضافة إلى ورش تدريبية وندوات وأفلام وثائقية، مع إسبانيا كضيف شرف بعرضين مسرحيين. - يُكرم المهرجان رموزاً بارزة في المشهد المسرحي، مثل حنان سليمان وفريدة فهمي، ويُختتم بورشة "ما وراء الحدود" بالتعاون مع فرقة Instabili Vaganti الإيطالية.

في إطار الاهتمام بتشجيع الكتابة المسرحية، تُنظم للمرة الأولى، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، مسابقة فتحية العسال للتأليف المسرحي التي تقدم لها أكثر من 80 نصاً، تتوزع على مسارين: أحدهما للمحترفين والآخر للمبتدئين، في خطوة تهدف إلى اكتشاف مواهب جديدة في مجال الكتابة المسرحية.

تنطلق فعاليات المهرجان، الخميس المُقبل، على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، وتحمل هذه الدورة اسم الفنانة الراحلة سميحة أيوب. ويستمر المهرجان حتى الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المُقبل، جامعاً بين العروض المسرحية والورش التدريبية والندوات والأفلام الوثائقية في مشهد ثقافي متكامل.

يشارك في المهرجان 15 عرضاً مسرحياً من 6 دول، إلى جانب حفل غنائي وفيلمين وثائقيين، حيث تأتي المشاركات من لبنان وفلسطين وإيطاليا واليابان، فيما تحل إسبانيا ضيف شرف المهرجان هذا العام بعرضين مسرحيين.

على مستوى العروض العربية، يقدّم المهرجان: "جوغينغ" للمخرجة اللبنانية حنان الحاج علي، و"فاطمة الهواري" للمخرج الفلسطيني غنام غنام، بينما تضم قائمة العروض الأجنبية: "الحدود" من إيطاليا، و"الفراشة والخيط الأحمر" من اليابان، واثنين من إسبانيا، هما: "العرس الدموي" و"هيليناس". أما العروض المصرية المشاركة، فعددها سبعة عروض، من بينها "أحفاد دافنشي" للمخرج محمد بهجت، و"آخر حبة رمل" للمخرج عبد الله أنور، وذلك من أصل أكثر من 105 عروض مصرية تقدمت للمهرجان هذا العام.

لا يقتصر المهرجان على العروض المسرحية فحسب، بل يفتح أفقاً للتبادل الثقافي عبر ورش تدريبية مكثفة وندوات وأفلام وثائقية. ومن أبرز فعاليات هذا العام تنظيم ورشة مشروع "ما وراء الحدود" بالتعاون مع فرقة Instabili Vaganti الإيطالية، وهي ورشة تدريبية تمتد على مدار خمسة أيام (من 24 إلى 28 سبتمبر الجاري) في قبة الغوري بالقاهرة، وتختتم بإنتاج عرض مسرحي بعنوان "حدود مصر".

كذلك يولي المهرجان اهتماماً خاصاً بتكريم رموز بارزة في المشهد المسرحي هذا العام، فيحتفي بالفنانات: حنان سليمان، وفريدة فهمي، وعايدة فهمي، ومعتزة عبد الصبور، إضافة إلى المخرجة المنفّذة علا فهمي، والأكاديمية منى صادق، والفنانة اللبنانية حنان الحاج علي، والممثلة والمخرجة الإيطالية آنا دورا دورنو.