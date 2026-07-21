مهرجان أفينيون للمسرح.. ضوء على المشاركات العربية

- يشارك الفنانون العرب في مهرجان أفينيون للمسرح بفرنسا لتجاوز القضايا التقليدية مثل الهجرة وحقوق الإنسان، حيث يقدم المخرج المصري أحمد العطار عرض "سلمى.. حبي أنا" الذي يتناول تأثير الأحداث السياسية على عائلة مصرية. - يشارك المخرج الجزائري البلجيكي سليم جعفري بعرض "بناء"، الذي يستكشف الذاكرة الجماعية للمهاجرين الجزائريين وتأثير التاريخ على العمارة في الجزائر وباريس. - يمتد الحضور العربي إلى العروض الموازية "OFF"، بمشاركة فنانين من أصول متعددة في إنتاجات تجمع بين المسرح والرقص والموسيقى، مما يعكس التنوع الثقافي.

يحاول عدد من الفنانين العرب كسر المعادلة التي تدفع بهم إلى تقديم قضايا قابلة للتداول في السياق الأوروبي، مثل الهجرة وحقوق الإنسان والهوية من أجل الحصول على الدعم والتمويل. في هذا السياق، يمكن النظر إلى بعض المشاركات العربية في مهرجان أفينيون للمسرح في فرنسا والذي تتواصل دورته الثمانون حتى 25 الشهر الجاري بمشاركة 47 عرضاً رئيسياً، نصفها تقريباً لمسرحيين من خارج القارة الأوروبية، وتحل الثقافة الكورية ضيف شرف الدورة الحالية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي القضايا الأخرى التي يمكن أن تتناولها الأعمال العربية في المهرجانات الأوروبية بخلاف تلك المذكورة؟ كيف يعكس عرض "بناء" لسليم جعفري العلاقة بين الذاكرة الشخصية والجماعية للمهاجرين الجزائريين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

يشارك المخرج المصري أحمد العطار بعرض تحت عنوان "سلمى.. حبي أنا" يسلط الضوء على عائلة مصرية ثرية، تتشكل العلاقات بين أفرادها تحت ضغط الأحداث المتصاعدة بعد السابع من أكتوبر 2023 وما تلاها من إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

يدور العرض حول سلمى، التي يتجهز شقيقها كريم للزواج من خطيبته الأميركية، وهو زواج يُضفي الطابع الرسمي على اتفاقية تجارية بين شركتي العائلتين. لكن بعد السابع من أكتوبر 2023، يصبح الوضع في المنطقة غير مستقر، ما يضطرهم إلى تأجيل الزفاف، مما يُثير استياء العائلة. في العرض يستكشف العطار عالم أولئك البشر الذين يشعرون بأنهم بمنأى عن الأحداث من حولهم، كما يعبر عن الفوضى وعدم اليقين في هذا العالم المضطرب، متسائلاً عن الحياة التي يُمكننا العودة إليها بعد أحداث جسام كهذه.

يتناول أحمد العطار واقع عائلة مصرية بعد السابع من أكتوبر

في المقابلة التي أجراها معه سيمون حطاب ونشرت في الموقع الرسمي للمهرجان، يقول العطار إن الدافع وراء كتابته للنص هو شعوره بالرغبة في التعبير عن نفسه، وهو أمر صعب عندما يكون المرء منغمساً في تيار الأحداث كما يقول.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي القضايا الأخرى التي يمكن أن تتناولها الأعمال العربية في المهرجانات الأوروبية بخلاف تلك المذكورة؟ كيف يعكس عرض "بناء" لسليم جعفري العلاقة بين الذاكرة الشخصية والجماعية للمهاجرين الجزائريين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ماذا نتوقع من شعب وجد نفسه عرضة لكل هذا العنف؟ وكيف سيصبح هؤلاء الأطفال، بعد أن بكوا عائلاتهم المفقودة تحت الأنقاض؟ وما تأثير ذلك على فلسطين والعالم العربي؟ هذا هو السؤال الذي تطرحه سلمى في النص: ماذا نتوقع من المستقبل؟ يستمد العطار جانباً من عناوين مسرحياته من أعمال الآخرين، وفي حالة "سلمى.. حبي أنا" فقد استلهمها من مسرحية "هيروشيما.. حبي أنا" للشاعرة والكاتبة المسرحية الفرنسية مارغريت دوراس.

ملصق الدورة 80

يشارك أيضاً في المسابقة الرسمية عرض عربي آخر للمخرج والفنان الجزائري البلجيكي سليم جعفري تحت عنوان "بناء"، وهو عرض يشتغل على الذاكرة الشخصية والجماعية للمهاجرين الجزائريين. تنطلق فكرة العرض من تأمل المخرج لعدد من صور المساحات الحضرية التي شُيّدت في الجزائر في خمسينيات القرن الماضي. فقد انتبه حين طالع تلك الصور إلى أن المناظر التي يراها تبدو متشابهة مع عمارة الضواحي التي نشأ فيها مع والديه في باريس. دفعه هذا الأمر إلى التساؤل حول طبيعة هذا التشابه وأسبابه. أجرى سليم جعفري وفريقه بحثاً معمقاً، جمعوا خلاله شهادات السكان، واطلعوا على الأرشيفات العامة لنسج قصص شخصية ووثائق رسمية، متسائلين عن تأثير التاريخ على أساليب بناء المدن والسكن فيها.

يمتد الحضور العربي على مستوى العروض المشاركة خارج المسابقة الرسمية، أو ما يعرف بالـ "OFF" وهي الجزء الموازي والمفتوح من المهرجان، وبدأ ظهور هذه العروض الموازية في ستينيات القرن الماضي.

كثير من الأعمال العربية المشاركة في التظاهرة الموازية تأتي في شكل إنتاجات هجينة لفنانين من أصول متعددة. لذا من الصعب العثور على قوائم العروض العربية، نظراً لأن التصنيف لا يعتمد على الهوية الجغرافية أو اللغوية. لكن يمكننا أن نلمح العديد من الأسماء العربية المشاركة في الأنشطة الموازية، مثل الفلسطيني بشار مرقص، والسوري وائل قدور، وعلي شحرور من لبنان، والثنائي التونسي سلمى وسفيان العويسي. أغلب هذه الأسماء تشارك في أنشطة وعروض متعددة الجنسيات والهويات والوسائط، إذ تجمع بين المسرح والرقص والموسيقى.