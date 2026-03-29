مهرجان "أصوات العالم" يناقش واقع الديمقراطية وتصاعد النزعات القومية

- يُقام مهرجان "أصوات العالم" 2026 في نيويورك ولوس أنجليس، بمشاركة كتّاب من 140 دولة، ويركّز على الديمقراطية الأميركية ومستقبلها من خلال فعاليات أدبية وفكرية متنوعة. - يشارك في المهرجان أسماء بارزة مثل جوديث بتلر وبيل ماكيبين، بهدف تعزيز الحوار الثقافي ومواجهة الانغلاق الفكري والنزعات القومية. - يُنظم المهرجان بعد توقفه في 2024 بسبب انتقادات، ويشمل فعاليات عامة مثل معرض الأدب المستقل ومشروع "المكتبة غير القابلة للحظر".

أعلنت منظمة القلم الأميركي برنامج مهرجانها "أصوات العالم" لعام 2026، الذي سيُقام بين 29 إبريل/نيسان و2 مايو/ أيار في مدينتي نيويورك ولوس أنجليس، بمشاركة كتّاب من أكثر من 140 دولةً حول العالم. ويركّز المهرجان هذا العام على واقع الديمقراطية الأميركية ومستقبلها، من خلال سلسلة من الفعاليات الأدبية والفكرية التي تجمع بين النقاشات العامة والحوارات الثقافية والعروض الفنية.

ويشارك في الدورة الجديدة عدد من الأسماء البارزة في عالم الفكر والأدب، من بينهم جوديث بتلر، وبيل ماكيبين، وكوري دكتوروف، وميغا ماجومدار، وكاتي كيتامورا، إلى جانب كتّاب وفنانين آخرين من خلفيات متعددة. وتهدف هذه المشاركة الواسعة إلى تعزيز الحوار بين الثقافات، وتسليط الضوء على دور الأدب في مواجهة الانغلاق الفكري والنزعات القومية المتصاعدة، وفق ما جاء في بيان المنظمة.

وأكد منظّمو المهرجان أنه يمثل استمراراً لرسالة المنظمة في دعم حرية التعبير وحماية الكتّاب، مشيرين إلى وجود تشابه بين المناخ السياسي والثقافي الراهن والظروف التي رافقت تأسيس المهرجان عام 2004، حين أُطلق في أعقاب أحداث 11 سبتمبر وحرب العراق، ردّاً على موجة الانعزال الثقافي آنذاك.

ويأتي تنظيم نسخة 2026 بعد عودة المهرجان في عام 2025، عقب فترة من التوقف شهدت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الثقافية، خصوصاً بعد إلغائه في 2024 نتيجة انتقادات وُجّهت إلى المنظمة بشأن مواقفها من قضايا دولية، من بينها الحرب في غزة. وقد أعقب ذلك رسائل مفتوحة من عدد من الكتّاب البارزين، عبّروا فيها عن تحفظاتهم تجاه أداء المنظمة.

وتتضمن فعاليات المهرجان إلى جانب الندوات الأدبية، برامج عامة في فضاءات مفتوحة داخل نيويورك، من بينها معرض الأدب المستقل في ساحة واشنطن، وتركيبات فنية في ساحة الاتحاد، تشمل جدارية من تنفيذ مجموعة "ArtLords" الأفغانية، إضافة إلى مشروع "المكتبة غير القابلة للحظر" المناهض للرقابة.