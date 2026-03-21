من "نقاط الاختناق" إلى الهيمنة: أدوات الحرب الاقتصادية الأميركية

- يستعرض كتاب "نقاط الاختناق" لإدوارد فيشمان تحول الأدوات الاقتصادية إلى محور السياسة الخارجية الأميركية، موضحاً كيف أصبحت الاقتصاديات أدوات ضغط استراتيجية دولية، مع التركيز على الدولار الأميركي والتكنولوجيا المتقدمة وسلاسل إمداد الطاقة. - يشرح الكتاب تطور استخدام العقوبات الاقتصادية، من إيران إلى الصين وروسيا، وكيفية تنسيق الجهود الدبلوماسية والقانونية لتصميم عقوبات فعالة تتجاوز القوة العسكرية التقليدية. - يشير فيشمان إلى أن دولاً أخرى بدأت في تطوير أدوات ضغط اقتصادية مشابهة، مما يعيد تشكيل العلاقات الدولية ويهدد الهيمنة الأميركية على المدى الطويل.

يتناول كتاب "نقاط الاختناق: القوة الأميركية في عصر الحرب الاقتصادية" (دار بورتفوليو، بنغوين راندوم هاوس 2025) للباحث والدبلوماسي الأميركي السابق إدوارد فيشمان تحوّل الأدوات الاقتصادية إلى محور أساسي للسياسة الخارجية الأميركية خلال العقدين الأخيرين. ويستند العمل إلى خبرة المؤلف داخل وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، إضافة إلى مقابلات ووثائق رسمية، لتوضيح كيفية تحويل الاقتصاد إلى أداة ضغط استراتيجية على المستوى الدولي.

يقدّم الكتاب مفهوم «نقاط الاختناق» لتفسير المواقع الحيوية في النظام الاقتصادي العالمي التي تمنح الدول المسيطرة عليها قدرة مباشرة على التأثير في سياسات الدول الأخرى. وتشمل أبرز هذه النقاط الدولار الأميركي بوصفه العمود الفقري للنظام المالي العالمي، إذ يمكّن الولايات المتحدة من فرض العقوبات وعزل الخصوم مالياً، والتكنولوجيا المتقدمة لأشباه الموصلات التي تتحكم بمسار الابتكار الصناعي، إضافة إلى سلاسل إمداد الطاقة الحيوية التي تحدد قدرة الدول على الإنتاج والنمو الاقتصادي.

يستعرض المؤلف تطوّر استخدام هذه الأدوات عبر محطات مفصلية، من العقوبات على إيران إلى القيود التكنولوجية على الصين، وصولاً إلى الإجراءات الاقتصادية ضد روسيا بعد أزمة القرم عام 2014. ويكشف كيفية تنسيق الدبلوماسيين والخبراء القانونيين والاستراتيجيين الماليين لتصميم هذه العقوبات، بحيث تصبح أدوات ضغط اقتصادية فعالة تتجاوز تأثير القوة العسكرية التقليدية.

فيشمان يوضح أيضاً أن هذه الاستراتيجية لم تعد حكراً على الولايات المتحدة، إذ بدأت دول كالصين وبريطانيا، وأوروبا أيضا، في تطوير أدوات ضغط اقتصادية مشابهة، ما يعكس ظهور نمط جديد من الحرب الاقتصادية يعيد تشكيل العلاقات الدولية ويعيد تعريف موازين القوة في القرن الحادي والعشرين. ويشير الكتاب إلى أن الإفراط في استخدام هذه الأدوات قد يدفع الدول المستهدفة لبناء بدائل تقلل اعتمادها على النظام المالي والتكنولوجي الأميركي، وهو ما قد يحد من فعالية الهيمنة على المدى الطويل.

يجمع كتاب «نقاط الاختناق» بين السرد الصحافي والتحليل الاستراتيجي، مقدّماً أمثلة واقعية وبيانات دقيقة، ليكون مرجعا أساسياً لفهم تحوّل الاقتصاد إلى ساحة صراع دولي، وتحديد كيفية استخدام القوى الكبرى أدوات مالية وتقنية ولوجستية لإعادة رسم خريطة النفوذ العالمي.