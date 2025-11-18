"من ميناء إلى آخر"... معرض يربط عدن بمرسيليا عبر التاريخ والفن

- يُقام في مرسيليا معرض "عدن - مرسيليا... من ميناء إلى آخر" حتى مارس 2026، مستعرضاً التبادلات التاريخية والثقافية بين ميناء عدن ومرسيليا عبر الأعمال الفنية والوثائق الأرشيفية. - يركز المعرض على التراث اليمني المهدد، ويعرض قطعاً أثرية يمنية وأعمالاً لفنانين معاصرين، مما يعكس الروابط التاريخية والثقافية في تشكيل المخيلة الفنية الراهنة. - يتناول المعرض التبادلات البشرية والهجرات بين عدن ومرسيليا، موثقاً دور الجالية اليمنية في مرسيليا عبر الصور الأرشيفية والشهادات الشخصية، مؤكداً الأبعاد الاقتصادية والثقافية لهذه الروابط.

عدن المدينة التي اختارها الشاعر الفرنسي أرتور رامبو لتكون محطة في حياته بعد أن تخلى عن الشعر في أوج عطائه، وترك أضواء باريس ليغوص في عالم التجارة والمغامرات، يُستحضر أثره اليوم بطريقة غير مباشرة، في تجربة فنية معاصرة. بين الذاكرة والتاريخ، وبين الحكاية الفردية والتجربة الجماعية للمدن والموانئ، يُفتتح السبت المقبل في مركز لا فييّ شارتيه، بمدينة مرسيليا الفرنسية، معرض موسع يستمر حتى التاسع والعشرين من مارس/آذار 2026، بالتعاون مع متحف اللوفر.

"عدن - مرسيليا... من ميناء إلى آخر"، عنوان المعرض الذي يقدّم رؤية شاملة لأكثر من قرن من التبادلات بين الميناءين اليمني والمتوسطي، من خلال أعمال فنية؛ لوحات ومنحوتات، ووثائق أرشيفية، وخرائط، وسجلات تجارية، ما يتيح للزائر تتبع مسارات التجارة والثقافة والفن والهجرة البشرية التي ربطت بين المدينتَين.

تعرض أعمال تشكيلية ومنحوتات توثق حضارة جنوب الجزيرة العربية، بينها لوحة "شاربة القهوة" من القرن الثامن عشر المستعارة من متاحف مرسيليا، وقطع أثرية يمنية متنوعة من الألباستر تعود لفترات ما بين القرن الأول قبل الميلاد والثالث بعد الميلاد.

هذه القطع، التي قدمت إلى مرسيليا مطلع القرن العشرين من شركة Messageries Maritimes وعائلة Riès؛ تجار البن في عدن، تتجاور مع قطع وأرشيفات مستعارة من متحف اللوفر، فضلاً عن مؤسسات دولية مرموقة مثل المتحف البريطاني في لندن، ومتحف التاريخ الثقافي في فيينا، ومتحف الشرق الأدنى في برلين، ومتحف أرتور رامبو في شارلفيل‑ميزيير، إلى جانب مجموعات خاصة، لتقديم رؤية مقارنة للحضارات وفهم سياقاتها الفنية والتاريخية، حسب ما يوضحه موقع مدينة مرسيليا على الإنترنت.

كما يعرض المعرض أعمالاً لفنانين معاصرين، منهم ثناء فاروق (تخيّلني كبلدٍ من الحب، 2025)، وناصر الأسودي (الأبجدية العربية الجنوبية، 2023)، ويوسف نبيل (البحّارة اليمنيون في ساوث شيلدز، 2006)، ما يسمح للزائر برؤية كيف تستمر الروابط التاريخية والثقافية في تشكيل المخيلة الفنية الراهنة، وكيف تتحوّل التجربة التاريخية والذاكرة المشتركة إلى لغة بصرية وفنية معاصرة.

المعرض لا يكتفي بعرض الفن فحسب، بل يتتبع المسارات البشرية والهجرات بين المدينتَين؛ وجود المرسيليين في عدن منذ سبعينيات القرن التاسع عشر بعد افتتاح قناة السويس، واستقرار اليمنيين في مرسيليا لاحقاً، وهو ما يوثّق من خلال صور أرشيفية وشهادات شخصية، مع التركيز على دور الجالية اليمنية في تشكيل النسيج الاجتماعي للمدينة خلال القرن العشرين، ما يعكس التبادلات البشرية والثقافية العميقة التي رافقت التجارة البحرية.

كما يقدّم المعرض وثائق وخرائط وسجلات تجارية توضّح حركة الملاحة والتجارة، خصوصاً تجارة البن وخطوط المراسلات الفرنسية، مؤكداً الدور الاستراتيجي لعدن على الطريق البحري بين أوروبا وآسيا، ودور مرسيليا كبوابة كبرى على المتوسط، مع تأكيد السياق التاريخي لهذه الروابط والأبعاد الاقتصادية والثقافية التي رافقتها.

ويضيف المعرض بُعداً أكاديمياً وتحليلياً عبر استعراض أعمال أثرية وفنية أخرى من اليمن، منها مصابيح وبرونزيات تعود للفترات ما بين القرن الأول قبل الميلاد والثالث بعد الميلاد، وقطع حجرية ونقوش بارزة، فضلاً عن أرشيف ومخطوطات توثق الملكيات الجنوبية العربية القديمة مثل سبأ وحضرموت وقتبان ومعين، كما يسلط الضوء على المجموعات المقارنة من متحف اللوفر والمؤسسات الأوروبية ويضعها في سياقها التاريخي والأخلاقي.

التراث اليمني المهدّد بفعل النزاعات المستمرة، في صلب اهتمامات المعرض، الذي قدم للجمهور قطعاً أثرية ذات قيمة استثنائية، مؤكداً دور المتاحف في صون هذا الإرث.

يُذكر أنه يشرف على المعرض كل من آن بلانشيه، أمينة رئيسية للتراث في متاحف مرسيليا، وجولييت هونفولت، باحثة في IREMAM، AMU – CNRS، وماريان كوتي، أمينة التراث بقسم الآثار الشرقية في متحف اللوفر.