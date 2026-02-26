من غرفة وولف إلى مقاهي همنغواي.. استكشاف عوالم الكتابة وأمكنتها

- تستكشف كاتي دا كونها لوين في كتابها "غرفة الكاتب" العلاقة بين الأماكن التي يكتب فيها الأدباء وتأثيرها على النصوص الأدبية، مستلهمة من فيرجينيا وولف وأماكن مثل مقاهي باريس وغرف الفنادق. - يغطي الكتاب مجموعة واسعة من الكتّاب، من مايا أنجيلو إلى زادي سميث، ويبرز كيف تؤثر الأماكن على نوعية النصوص وإيقاعها، مع التركيز على تداخل العزلة والرفقة في تجربة الكتابة. - تقدم المؤلفة رؤية جديدة لتأثير المكان على الإبداع الأدبي، مشيرة إلى أن الكتابة فعل يولد في عالم ملموس قبل أن يستقر في كتاب.

تنطلق الباحثة البريطانية كاتي دا كونها لوين في كتابها الجديد "غرفة الكاتب: العوالم الخفية التي تشكّل الكتب التي نحبها" (منشورات جامعة برنستون، 2026) من سؤال قديم بصيغة جديدة: ما الذي تصنعه الغرفة أو المكتب أو المقهى في النص الأدبي؟ مستحضرة عبارة فيرجينيا وولف عن ضرورة امتلاك "دخل ثابت وغرفة يمكن قفلها" لكتابة الرواية أو الشعر، تتتبّع المؤلفة خرائط الأمكنة التي وُلدت فيها بعض أهم الأعمال في تاريخ الأدب الحديث.

يتعامل الكتاب مع غُرف الكتّاب بوصفها مداخل لفهم شكل النص وإيقاعه، لا تفاصيل جانبية من سيرهم. من بيت فيرجينيا وولف وغرفتها الخاصة، إلى الطاولة المشتركة لإميلي برونتي، ومن مكتب سيغموند فرويد وأريكته، إلى مقاهي باريس المزدحمة التي دوّن فيها إرنست همنغواي نصوصه في دفاتر صغيرة، تُعيد كاتي دا كونها لوين رسم العلاقة بين الحيّز المادي وبنية العمل الأدبي.

وتمتد الأمكنة التي يتوقف عندها الكتاب إلى فضاءات غير تقليدية للكتابة، مثل غرف الفنادق التي كانت مايا أنجيلو تختارها عمداً للعمل، والحافلات التي حوّلتها الكاتبة والباحثة لورين إلكين إلى مكتب متنقّل، إضافة إلى طاولات المطابخ التي تحوّلت إلى فضاءات عمل جماعي لدى أودري لورد ومؤسِّسات دار نشر "نساء ملونات".

يغطي العمل طيفاً واسعاً من الكتّاب، من مايا أنجيلو وجيمس بالدوين والأخوات برونتي وأغاثا كريستي وتشارلز ديكنز وجون كيتس، مروراً بإرنست همنغواي وسيلفيا بلاث ووليم شكسبير، وصولاً إلى أسماء معاصرة مثل زادي سميث وهيلاري مانتل. وتستعين المؤلفة كذلك بتجربتها الشخصية مع مكتب مستعمَل اشترته، لتبيّن كيف تتراكم في الأثاث آثار كُتّاب سابقين وتتحوّل إلى جزء من خبرتها مع الكتابة.

وفق العرض الذي يقدّمه الكتاب، يمثّل المكان عامل تأثير في نوعية النصوص، وإيقاع العمل، وطبيعة الأفكار المنتَجة. وبين السيرة الذاتية والتاريخ الأدبي، تحاول دا كونها لوين تفكيك صورة "الإلهام الغامض"، لمصلحة قراءة تُظهر تداخل العزلة والرفقة في تجربة الكتابة، والصلة بين الاستقرار المادي والمكاني للكاتب وبين طبيعة المنتج الأدبي وقيمته. وينتهي النص بترك القارئ أمام فكرة الكتابة فعلاً يولد في عالم ملموس، من طاولة ومقعد وضوء نافذة، قبل أن يستقر في كتاب على الرف.