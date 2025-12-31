- تنطلق الدورة السادسة عشرة لمهرجان المسرح العربي في القاهرة بين 10 و16 يناير 2026، مركزة على النقد المسرحي العربي بمشاركة 700 مسرحي، وتكريم 17 فناناً مصرياً بارزاً، مع تنظيم ورشات تدريبية وإصدار كتب جديدة. - يتضمن البرنامج ندوات نقدية تطبيقية بمشاركة 16 ناقداً، ومعرض لإصدارات الهيئة وتوقيع 32 كاتباً لكتبهم، مع بث فعاليات المهرجان يومياً عبر المنصات الرقمية. - تختتم الفعاليات بالملتقى العربي لفنون العرائس والدمى من 21 إلى 23 يناير، مع عروض وندوات ومعرض للعرائس، وتكريم فنانين بارزين في هذا المجال.

من سؤال النقد ينطلق مهرجان المسرح العربي في دورته السادسة عشرة، واضعاً التفكير في راهن الخطاب المسرحي العربي في صدارة برنامجه، عبر ندوةٍ فكريةٍ تحمل عنوان "نحو تأسيس علمي لمشروع النقد المسرحي العربي"، بوصفها مدخلاً لمساءلة التجربة المسرحية، ومنهجيات قراءتها، وصلتها بالتحولات الثقافية والمعرفية التي يشهدها العالم العربي.

الندوة، التي تنافس على المشاركة فيها 57 باحثاً، اختير منهم 12، ترافقها تعقيبات يقدمها ستة من المتخصصين، وتستكمل مسارها بندواتٍ نقديةِ تطبيقيةٍ يشارك فيها 16 ناقداً من أقطار عربية متعددة، ويديرها خمسة باحثين نقاد، في محاولةٍ لردم المسافة بين العرض المسرحي وخطابه النقدي.

على هذا الأساس الفكري، تنعقد فعاليات مهرجان المسرح العربي في القاهرة بين 10 و16 يناير/كانون الثاني 2026، بمشاركة أكثر من 700 مسرحي، ضمن دورةٍ تنظمها الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية. وتتضمن الدورة تكريم 17 فناناً مصرياً من أصحاب البصمة المؤثرة في تاريخ المسرح المصري والعربي، إلى جانب خمس جهاتٍ لعبت دوراً محورياً في تشكيل المشهد المسرحي المصري المعاصر.

معرض لإصدارات الهيئة في بهو مسرح السلام وتوقيع 32 كاتباً لكتبهم

كما يشمل البرنامج ست ورشاتٍ تدريبية في محافظات أسوان والإسكندرية والإسماعيلية، وإصدار عشرة كتب جديدة لمؤلفين مصريين، فضلاً عن موسوعتين حول الممثلين والممثلات في مصر من إعداد الراحل عمر دوارة، وكتابٍ يوثق تجربة المختبرات المسرحية العربية للراحل عبد الرحمن عرنوس.

وتواكب العروض والندوات أنشطة موازية في النشر والتوثيق، من بينها معرض لإصدارات الهيئة في بهو مسرح السلام، وتوقيع 32 كاتباً لكتبهم، وإصدار ملحقٍ خاص بالأقلام المصرية من مجلة المسرح العربي، مع صدور عددها الخامس والأربعين بالتزامن مع انطلاق المهرجان، الذي يفتتح بتلاوة رسالة اليوم العربي للمسرح بصوت سامح مهران.

وستبث فعاليات المهرجان يومياً بمعدل 14 ساعة عبر المنصات الرقمية، ضمن برنامج "استوديو 16"، بالتعاون مع المركز القومي للمسرح. وتشارك في الدورة 16 عرضاً مسرحياً، أُعلنتْ بداية الشهر الجاري، 15 منها تتنافس على جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرضٍ مسرحي، على أن يفتتح العرض الفائز الدورة المقبلة من "أيام الشارقة المسرحية"، فيما تُعلَن لجنةُ تحكيمٍ عربية مكونةٍ من خمسة مسرحيين خلال ندوة صحافية تعقد في القاهرة في الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل.

وعقب ختام المهرجان، تمتد الفعاليات إلى الدورة الخامسة من الملتقى العربي لفنون العرائس والدمى والفنون المجاورة، من 21 إلى 23 يناير/كانون الثاني، بعروض عرائسية وجلسات عملية بعنوان "سر الصنعة"، وندوة حول صون الأراجوز، ومعرض للعرائس يمتد حتى 26 من الشهر المقبل، مع تكريم الفنانين محمد كشك، وقادة بن سميشة، وعبد السلام عبده.