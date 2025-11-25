من حفظ الذاكرة إلى معارك السياسة.. أيّ مستقبل للمتحف؟

- شهدت المتاحف سرقات بارزة مثل متحف اللوفر ومتحف دمشق، مما أثار تساؤلات حول قدرتها على حماية التراث الثقافي وكشف عن هشاشة المؤسسات الثقافية وتناقضاتها. - افتتاح المتحف المصري الكبير يعكس نموذجاً جديداً حيث يصبح جزءاً من اقتصاد ثقافي يعزز القوة الحضارية للدولة، متماشياً مع استثمارات ثقافية في المنطقة مثل دبي والدوحة والرياض. - تتزايد التساؤلات حول مستقبل المتاحف في ظل التغيرات السريعة، حيث تتجه نحو التحول إلى فضاءات رقمية أو مختبرات مجتمعية، مما يثير تساؤلات حول دورها المستقبلي.

خلال فترة وجيزة، تحوّلت المتاحف إلى دور البطولة في الفضاء الإخباري عربياً وعالمياً؛ إذ حدثت سرقة غريبة في متحف اللوفر الباريسي، وتبعتها سرقة في متحف دمشق، وبين الحدثين احتفى العالم بافتتاح المتحف المصري الكبير، وقبل أيام انتهى المؤتمر العام السابع والعشرون للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم) 2025.

وتبعاً لهذه الوقائع، يبدو المتحف كأنه في وسط عاصفة ثقافية وسياسية تتجاوز دوره التقليدي مكاناً لحفظ الذاكرة البشرية.

شيء ما يتغير على مستوى البنية والرسالة، شيء يجعل المتحف في موقع دفاعي، كما لو أن مكانته الطبيعية لم تعد مضمونة، طالما أن قاعاته تُفتتح رمزياً عبر أبواب تحولات هي: باب الأمن، باب السياسة، وباب الذاكرة.

حين يهتزّ متحف اللوفر الفرنسي العريق نفسه أمام سرقة منظّمة، فإن الأزمة التي تقع هنا لا تتعلق بفقدان قطع فنية أو ممتلكات ثمينة للملوك والنبلاء، بقدر ما ترتبط بهزّ الصورة الرمزية للمكان. فاللوفر ليس مجرد مبنى، بل أهم مؤسسة متحفية في العالم، وركن في المخيّلة الأوروبية عن الهوية والثقافة.

سرقة منه تجعل سؤالاً كبيراً يطفو: هل لا يزال المتحف قادراً على حماية ما يدّعي حمايته؟ السرقة هنا ليست فعلاً جنائياً فقط؛ إنها تكشف هشاشة في بنية المؤسسة الثقافية، وتناقضاً بين القدسية المعلنة للمكان وواقعه الأمني المعتمد على السوق والميزانيات والقرارات البيروقراطية.

وفي دمشق، حين يُسرق المتحف الوطني وسط ضبابية إدارية وتقنية خلّفها انهيارُ سلطة كانت تُحكم قبضتها على كل شيء، تفقد القضية بعدها "الفضائحي" المباشر؛ لأنها تكشف مأساة أكبر: فحين تنهار الدولة أو تكاد، ينهار معها معنى المتحف.

وعلى ذلك، تتبدّى الفكرة القاسية: المتحف ليس محايداً؛ إنه مرتبط جوهرياً بقوة السلطة، بوجود مؤسسات مستقرة، وبقانون قادر على حماية الذاكرة. وفي الحالتين، باريس ودمشق، يتبيّن أن الذاكرة المادية قابلة للضياع، وأن المتحف لا يضمن بقاءها بما يكفي.

على الضفة الأخرى، قدمت القاهرة نموذجاً مختلفاً تماماً. فافتتاح المتحف المصري الكبير، الأضخم في تاريخ المتاحف المخصّصة لحضارة واحدة، لم يعد مجرد افتتاح ثقافي، بل أصبح إعلاناً سياسياً واستثمارياً عن دخول المنطقة في سباق عالمي جديد على صناعة الثقافة.

لم تعد المتاحف مجرد مؤسسات تُبنى لحفظ الماضي، بل صارت جزءاً من اقتصاد ثقافي يستقطب السياح، ويستعرض القوة الحضارية للدولة، ويعزّز صورتها الدولية.

ينسجم هذا مع موجة واسعة في المنطقة تمتد من دبي والدوحة إلى الرياض والشارقة، حيث يجري الاستثمار في الثقافة بوصفها جزءاً من استراتيجية سياسية واقتصادية شاملة: وهكذا يتجاوز "المتحف" موقعه الحافظ للذاكرة إلى أن يصبح علامة تجارية.

لا أحد يمكنه قراءة مستقبل المتحف دون العودة إلى فكرة السلطة. فالميكانيزم الداخلي للمتحف قائم على عملية اختيارية شرطية: ماذا نعرض؟ ماذا نخفي؟ من نُبرز؟ ومن نُهمّش؟

لا يبرز المتحف، بهذا المعنى، بصفته خزانة محايدة للآثار، بل مؤسسة سياسية تُعيد ترتيب الماضي بما يخدم رواية ما. هذه الفكرة جعلت كثيرين يعيدون مساءلة "براءة المتحف"، خاصة حين تبرز وقائع السرقات والسيطرة السياسية واحتكار الدول للذاكرة.

بعيداً عن المؤسسية والواجهات المهيبة، قدّم الروائي التركي أورهان باموق في روايته "متحف البراءة" نموذجاً مضاداً تماماً؛ إذ سعى إلى تكريس المتحف باعتباره تجربة شخصية ضد النسيان. هنا، المتحف ليس مبنى ضخماً، ولا مشروع دولة، ولا مؤسسة سلطة. إنه ذاكرة عاشق جمع قصاصات حياة امرأة أحبّها، وحوّل تفاصيل اللقاء والفقد والاعتياد إلى أشياء تُعرض للعيون؛ ليس على الورق فقط، بل بشكل مادي أيضاً حين اشترى بيتاً في الحي الذي تجري فيه أحداث الرواية في إسطنبول، وجعله متحفاً مكرساً للحبيبة فوسون.

هذا النوع من المتاحف يعيد للذاكرة معنى مفقوداً: حميميتها، نظرتها الفردية، واستقلالها عن السلطة. إنه متحف لا يحرس الهوية القومية ولا يعرض تاريخ الأمة، بل يصنع معنى جديداً للزمن الشخصي. بهذا المعنى، يطرح باموق سؤالاً معاكساً للمؤسسات الضخمة: هل يمكن للمتحف أن يكون فضاءً للرواية الذاتية؟ وهل يصبح مستقبل المتحف أقرب إلى حكايات الناس منه إلى جلال الدول؟

اللافت أن المتاحف الكبرى تتسع، بينما يزداد الانجذاب نحو التجارب الصغرى والشخصية التي تقدم ما تعجز عنه المؤسسات: ذاكرة بلا بروتوكول، وإحساساً بلا سلطة.

المؤتمر العام السابع والعشرون للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم)، الذي عُقد في دبي أخيراً، حمل شعاراً/ سؤالاً يدور حول "مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير". وهو، في جزء كبير منه، اعتراف بأن المتحف القديم، المتحف بوصفه معبداً ثابتاً للذاكرة، لم يعد قادراً على احتواء زمن متسارع يشهد تحولات ضخمة: رقمية، سياسية، بيئية، واجتماعية. لكن التدقيق في ما ينتظر المتاحف في السنوات المقبلة يجعلنا نرى أنها لا تواجه مجرد تطورات تقنية متسارعة، بل تحدياً في المعنى نفسه: هل سيبقى المتحف المكان الذي تُعرض فيه الأوابد؟ أم سيتحوّل إلى فضاء رقمي مفتوح؟ إلى مختبر مجتمعي يشارك فيه الناس في بناء الذاكرة؟ أو إلى مؤسسة تجارية تُقاس نجاحاتها بعدد الزوار والإيرادات؟

في النهاية، لا يعود السؤال: "ما هو المتحف؟" بل: ما الدور الذي نحتاجه منه اليوم؟ هل يكون حارساً للتراث، أم أداة للسياسة، أم منصّة لتسويق الثقافة، أم فضاء صامتاً للتجربة الشخصية؟