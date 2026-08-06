من بيكاسو إلى الفلاتر الرقمية... وجه واحد وأقنعة كثيرة

- تاريخياً، استخدمت الأقنعة لتثبيت أو إخفاء الهوية وأداء الطقوس، وتأثرت بها الفنون الحديثة كما في أعمال بيكاسو وماتيس. في السينما، تعزز الأقنعة الغموض والسلطة كما في "هالويين" و"V for Vendetta". - التحول الرقمي جعل الأقنعة أدوات تقنية لإعادة صياغة الهوية والمظهر، مما أدى إلى تآكل الحدود بين الحقيقي والمصطنع وسيطرة الصور المعدلة على الإدراك العام. - القناع الرقمي يعزز نموذجاً واحداً مهيمنًا، مما يدفع الأفراد نحو جراحات التجميل لمحاكاة الصور المعدلة، ويعكس تأثير المنصات الرقمية في تشكيل توقعات غير واقعية.

ارتبطت الأقنعة في التاريخ الإنساني بوظائف متشابكة مثل تثبيت الهوية أو إخفائها، وأداء الطقوس، ومحاكاة القوى الغيبية، أو كسر القيود الاجتماعية عبر اللعب والتنكر، لتتحول إلى واحدة من أكثر الأدوات البصرية حضوراً. تساؤلات عديدة حول هذا الحضور طرحتها الدورة التأسيسية من ملتقى القناع، التي اختتمت في القاهرة في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × كيف أعادت الأقنعة الأفريقية تشكيل نظرة الفنانين الغربيين للوجه الإنساني؟ ما هي العلاقة بين استخدام الفلاتر الرقمية والرغبة في إجراء جراحات التجميل؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

استدعى المنظّمون ذاكرة إنسانية كانت فيها الأقنعة جزءاً من نظام رمزي معقد، وفي مقدمته التأثير الذي تركه على مسار الفن الحديث، إذ لعبت الأقنعة الأفريقية دوراً محورياً في إعادة تشكيل نظرة الفنانين الغربيين إلى الوجه الإنساني، وأثارت انتباههم هذه الوجوه ذات الملامح الحادة والخطوط الهندسية المزينة بدرجات من الألوان الصريحة. كانت المعالجة الرمزية للوجه حاضرة بقوة في هذه الأقنعة، كما فعل بيكاسو وماتيس وغيرهما.

أما في السينما، فقد اتخذ القناع أبعاداً جديدة، خاصة في أفلام الرعب والخيال، إذ وُظف غالباً لتعزيز الغموض أو إخفاء الهوية. من شخصية "مايكل مايرز" في سلسلة أفلام "هالويين" إلى الأقنعة الرمزية في أفلام مثل "V for Vendetta" أصبح القناع رمزاً للغموض، وللسلطة، والمقاومة.



حدود الحقيقي والمصطنع

يتزامن هذا الاستدعاء مع ظهور بدائل رقمية حلّت مكان موقعها التقليدي، لكنها لا تؤدي الوظيفة نفسها. فالقناع تحوّل إلى بنية تقنية تعيد إنتاج الصورة ذاتها داخل فضاء رقمي مفتوح، إذ يتيح الفضاء الرقمي للفرد اختبار هويات متعددة في آن، وهو ما يعيد تعريف العلاقة بين الذات وصورتها. فالمستخدم لا يكتفي بإخفاء وجهه، وإنما يعيد صياغته، ويختبر إمكانات متعددة للظهور، من التجميل، وإلى الرغبة في التحرر من القيود الاجتماعية، أو إلى استخدام التخفي أداة للحماية أو للتعبير الحر.

أصبح الوجه نفسه جزءاً من صورة مُعاد إنتاجها باستمرار



غير أن هذا التحول يحمل معه العديد من العواقب، فمع انتشار الصور المعدلة وتقنيات التزييف البصري، تتآكل الحدود بين الحقيقي والمصطنع، وتحل التمثيلات محل الواقع. هنا يعيد القناع وسيطاً يعيد تشكيل الإدراك العام، ويمنح مستخدميه قدرة غير مسبوقة على التحكم في صورتهم.

يمكن قراءة هذه الظاهرة في ضوء تحليل ميشيل فوكو للسلطة، التي لا تمارَس عبر المنع المباشر، ولكن من خلال إنتاج المعايير وتوجيه السلوك. فالمنصات الرقمية لا تفرض نموذجاً محدداً للوجه، لكنها تخلق نموذجاً ضمنياً يُغري الأفراد بالامتثال له. القناع هنا مجرد أداة ضمن منظومة سلطة غير مرئية، تدفع المستخدمين إلى إعادة تشكيل ملامحهم طوعاً.

تكمن الإشكالية هنا في الطابع غير المعلن لهذه العملية، فالخوارزمية لا تقول صراحة ما هو الوجه المقبول، لكنها تكافئ وجوهاً بعينها بالانتشار، وتحد من ظهور غيرها. وفق هذا المنطق، تتشكل الذائقة البصرية عبر التكرار، فما يظهر بكثرة يصبح مألوفاً، وما يألفه الجمهور يتحول إلى معيار. وهكذا تنشأ سلطة لا تحتاج إلى إعلان، لأنها تعمل من خلال إعادة إنتاج النموذج ذاته. تقودنا هذه الآلية إلى دائرة مغلقة، فالمنصات تروّج ما ينجح، والجمهور يعتاد عليه، ثم يطلب المزيد منه، وتستجيب المنصات بترسيخه. داخل هذه الدائرة، يتراجع الاختلاف تدريجياً، وهو ما يُفضي إلى إعادة تشكيل المجال البصري برمته، ليصبح خالياً من التنوع.



وهم الاختيار

في ظل هذه المنظومة، يعمل القناع الرقمي أداة إقصاء ناعمة، تدفع الوجوه نحو نموذج واحد مهيمن، فكل ما لا ينسجم مع هذا النموذج يُعاد تعريفه بوصفه خللاً قابلاً للتعديل. غير أن الخطورة تكمن في أن هذه العملية تُقدَّم خياراً شخصيّاً. فالمستخدم يختار الفلتر ويحدد صورته، لكنه يفعل ذلك داخل إطار تحكمه شروط غير مرئية. وهذا ما يجعل القناع المعاصر أكثر تعقيداً من نظيره التقليدي. ففي الماضي، كان القناع يفصِل بوضوح بين الوجه وصورته، أما اليوم فقد تلاشى هذا الفصل، وأصبح الوجه نفسه جزءاً من صورة مُعاد إنتاجها باستمرار عبر المنصات.

تتحول الصورة المُفلترة من تمثيل افتراضي إلى نموذج معياري

ولا يقف تأثير هذا المنطق عند حدود التمثيل البصري داخل المنصات، بل يمتد إلى الجسد نفسه موضوعاً لإعادة التشكيل. فقد وثّقت دراسة طبية منشورة في يناير هذا العام تزايد حالات يلجأ فيها الأفراد إلى جراحات التجميل استناداً إلى صور معدّلة لأنفسهم باستخدام فلاتر رقمية (دورية المعاهد الوطنية للصحة PubMed، الولايات المتحدة، 2026). وهي الظاهرة التي يُشار إليها أحياناً بـ "تشوّه سناب شات"، وهو مصطلح صاغه طبيب التجميل البريطاني تيجيون إيشو (Tijion Esho)، لوصف تزايد الحالات التي يسعى فيها المرضى إلى محاكاة صورهم المعدّلة رقمياً عبر الفلاتر.

في هذه الحالات، لا يعود الهدف تحسين المظهر، وإنما مطابقة نسخة رقمية مُنشأة خوارزمياً. فقد أظهرت دراسة مسحية نُشرت عام 2019 في مجلة جاما لجراحات تجميل الوجه (JAMA Facial Plastic Surgery) وشملت 252 مشاركاً، وجود ارتباط دال بين كثافة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات تعديل الصور وبين ارتفاع تقبّل الجراحات التجميلية والتفكير في إجرائها، حيث سُجلت درجات أعلى في مقياس تقبّل الجراحة التجميلية لدى مستخدمي فلاتر تطبيقات مثل سناب شات مقارنة بغير المستخدمين. وهو ما أكدته أيضاً دراسة مسحية نشرت حديثاً في دورية المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة سنة 2024.

وقد صرحت نيلام فاشي مديرة مركز الجلد العرقي بجامعة بوسطن، في إفادة منشورة لها عام 2018 في مجلة الطب التابعة للجمعية الوطنية للأطباء (NAMD) في الولايات المتحدة، أن كثيراً من المترددين على عيادات التجميل يأتون بصور لأنفسهم مُلتقطة بزوايا أو بإضاءة غير واقعية، بل يعرضون نسخاً معدّلة عبر الفلاتر، محاولين الوصول إلى هيئة لا وجود لها إلا رقمياً. وتضيف أن هذه الصور تؤسس لتوقعات غير واقعية، يسعى من خلالها الأفراد إلى تحقيق نسخة متخيلة من ذواتهم، لا إلى تحسين ملامحهم الفعلية. وبهذا، تتحول الصورة المُفلترة من تمثيل افتراضي إلى نموذج معياري تُعاد ترجمته إلى مطالب مادية.