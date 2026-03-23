من القاهرة إلى الأقصر: ترميمات واكتشافات أثرية جديدة في مصر

- أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن إنجازات بارزة في صون التراث الأثري، شملت ترميم معالم تاريخية في منطقة القلعة بالقاهرة، مثل إيوان أقطاي وساقية الناصر محمد بن قلاوون ومسجد محمد باشا، مما يعزز مكانة مصر الثقافية عالميًا. - في الأقصر، استكملت البعثة الأثرية مشروع إعادة تركيب وترميم بوابة سور الملك رمسيس الثالث، وكشفت عن لوحة حجرية تعود للعصر الروماني، مما يبرز التنوع التاريخي لمصر. - تضمنت الأعمال معالجة الأحجار المتدهورة، وترميم العناصر المعمارية والخشبية، وتحسين البيئة المحيطة، مما يعزز التجربة السياحية ويبرز التراث الإسلامي.

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، أمس الأحد، عن خطوتين في مجال صون التراث الأثري، تمثّلتا في الانتهاء من ترميم عدد من المعالم التاريخية في منطقة القلعة بالقاهرة، واستكمال مشروع إعادة تركيب وترميم بوابة سور الملك رمسيس الثالث شمال معابد الكرنك بالأقصر، إلى جانب الكشف عن لوحة حجرية جديدة تعود إلى العصر الروماني.

ففي منطقة القلعة، أنهى المجلس الأعلى للآثار أعمال ترميم كل من إيوان أقطاي، وساقية الناصر محمد بن قلاوون، ومسجد محمد باشا، ضمن استراتيجية الوزارة للحفاظ على التراث وتعزيز المقصد السياحي المصري. وأكدت وزارة السياحة والآثار أن هذه المشروعات تساهم في إبراز تنوع التراث الإسلامي، وتعزيز مكانة مصر الثقافية عالمياً. وشملت أعمال الترميم معالجة الأحجار المتدهورة، وترميم العناصر المعمارية والخشبية، واستكمال الأجزاء المفقودة بمواد متوافقة مع الأصل، إلى جانب تحسين البيئة المحيطة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزوار.

من ترميمات منطقة القلعة (صفحة وزارة السياحة والآثار على فيسبوك)

وفيما يتعلق بساقية الناصر محمد بن قلاوون، التي تعود إلى عام 1312م، تضمنت الأعمال معالجة الشروخ، واستكمال الأجزاء المفقودة، وتنظيف الواجهات، بينما شمل ترميم مسجد محمد باشا، المؤرخ بعام 1701م، إعادة بناء الأجزاء المتضررة، واستكمال عناصر معمارية، مثل جوسق المئذنة، إلى جانب أعمال العزل، وإعادة تبليط الساحات.

وفي الأقصر، نجحت البعثة الأثرية المصرية، التابعة للمركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار والمركز القومي الفرنسي للبحث العلمي، في استكمال مشروع إعادة تركيب وترميم بوابة سور الملك رمسيس الثالث، الذي استمر بين عامي 2022 و2025. كما أسفرت الأعمال عن الكشف عن لوحة حجرية من الحجر الرملي تعود إلى عصر الإمبراطور الروماني تيبيريوس، تصوّر الإمبراطور أمام ثالوث الكرنك المقدس، وتحمل نقوشاً هيروغليفية توثّق أعمال ترميم قديمة لسور معبد آمون-رع.

وشمل المشروع تفكيك وترميم وإعادة تركيب الكتل الحجرية للبوابة، وفق أساليب علمية حديثة، ما أتاح الكشف عن عناصر معمارية تعود إلى عصور مختلفة، من بينها كتل من عهد أمنحتب الثالث، إضافة إلى بقايا السور الشمالي للمعبد، ومراحل إنشائية متعددة. كما كشفت البعثة عن طريق مرصوف يربط البوابة بساحة الصرح الثالث داخل مجمع الكرنك.