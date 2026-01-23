من الخاسر ومن المنتصر؟

- شهدت الساحة السورية انقسامات حادة بين مؤيدي النظام ومعارضيه، حيث تغيرت الولاءات والمواقف بشكل جذري، مما أدى إلى انقسام جديد يعكس الكراهية بين رفاق الأمس، مع غياب واضح لأهداف الثورة الأصلية. - هُزمت الحرية والديمقراطية والمواطنة، حيث تخلى العديد من المطالبين بها عن أهدافهم، واستبدلوا الهزيمة بالإنكار أو التخلي عن ماضيهم، مما يثير تساؤلات حول دوافع المشاركة في الثورة. - يواجه الكتاب السوريون تحديات فكرية وسياسية، حيث انقسموا بين مؤيدين ومعارضين للنظام، مما يضعهم أمام استحقاقات حاسمة في الإبداع والكتابة.

تضع السنة الفائتة السوريين جميعاً أمام هذ السؤال: من المنتصر فيكم، ومن الخاسر المهزوم؟ هذا محزن في حقيقة الأمر، إذ ينبغي، أو يفترض على الأقل، أن تتحقق للسوريين كافة، أحلامهم بوطن جديد مختلف، يزيح عن كواهلهم عذاب أكثر من نصف قرن من المعاناة في مواجهة أعتى أنظمة القهر، بدل أن يرفع صوته من بينهم من يقول إنه هو من انتصر، وأن من بينهم من يقول إنه هو من خسر.

شرائح واسعة من السوريين رحَّلت مواقفها وولاءاتها من جهة إلى أخرى، فمن كان من أنصار نظام الأسد، صار اليوم يهتف قائلاً إن الثورة انتصرت في النظام الحالي، ومن كان ضد بشار الأسد صار يهتف للنظام الحالي، ثمة انقسام جديد آخر يأخذ شكل الكراهية بين رفاق الأمس، الناس في البيوت وفي الشارع، وفي وسائل التواصل، الشعراء والروائيون والمفكرون والنقاد، وكل فرد، كل واحد، يدعي أنه هو من يمثل الحلم السوري. غير أن الثورة نفسها، أو ما هي الثورة، وماذا أرادت؟ تغيب، بل تغيّب وراء الخنادق والتحصينات. ولا تستطيع أن تسأل ما الحلم السوري؟ إذ يمكن أن تحصل على بضعة ملايين من الأجوبة.

هل سينحاز الروائي إلى الواقع السياسي، أم إلى الحقيقة الروائية؟

ومع هذا فإن ثمة من انتصر، وثمة من هزم. الحرية التي كانت هي الراية الأولى حين بدأت هبات السوريين، هي التي هزمت، هزمت الديمقراطية والمطالبين بالديمقراطية هزيمة كاملة، بل إن أفراداً ومجموعات من المطالبين بها، قرروا التخلي عنها، وعدم المطالبة بها، وقدموا أسباباً أيديولوجية لتأجيلها، أو إلغائها من القاموس السوري. هزمت فكرة المواطنة، بكل أبعادها القانونية والاجتماعية والسياسية، هزم المجتمع المدني بوصفه واحداً من المطالب الأساسية للثوار في بداية العقد الماضي، بديلاً عن الانتماءات والولاءات الطائفية، هزمت العلمانية وهناك من يحاضر في أضرارها على النساء. هزمت الدعوة إلى التعددية السياسية.

لا يعترف بعض أصحاب هذه المبادئ أنهم هزموا، ويستبدلون الهزيمة، وهي حالة طبيعية في الاجتماع البشري، بالإنكار، أو بالتخلي عن ماضيهم القريب، وشتمه. هنا نسأل: لماذا شاركت في الثورة؟ من أجلهم، أم من أجل قناعاتك؟ يتخلى المنتصرون أيضاً عن هذه المطالب اليوم، واللافت أنهم لم يطالبوا بدولة دينية في بدايات الثورة، بل بدولة مدنية، ولم يذكروا أن الثورة أرادت استبدال الرئيس، بل البحث عن العدالة والحياة الآمنة.



ما موقف الرواية أو الروائي اليوم؟ ماذا ستقول شخصيات الروائي؟ من الواضح اليوم أن الانقسام الفكري والسياسي طاول المئات من الكتّاب السوريين، لا أتحدث هنا عن الرأي السياسي للكاتب، بل عن إبداعه، عن خيارات الشخصيات في سنوات الثورة. هل ستتبدل المطالب حين تتبدل النتائج والمصائر التي آلت إليها البلاد؟ هل سيكون الروائي منحازاً إلى الواقع السياسي، أم إلى الحقيقة الروائية؟ الأسئلة جوهرية، وهي تضع الكاتب السوري أمام استحقاقات حاسمة. بعض الكتاب اختاروا الانضمام إلى النظام الحاكم اليوم، بعضهم الآخر اختار معارضته، هذه شؤون ومواقف سياسية، أما في الكتابة والإبداع فلم نر شيئاً بعد. سننتظر ونرى من يؤيد، ما الذي سيقوله عن المنتصر، ومن يعارض ما الذي سيقوله عن المهزوم.



* روائي سوري