منع دار المرايا من المشاركة في "معرض القاهرة للكتاب" للعام الثاني

قررت الهيئة المصرية العامة للكتاب منع دار "المرايا للثقافة والفنون" من المشاركة في الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الثاني على التوالي، من دون تقديم أسباب أو مبرّرات رسمية لهذا القرار، وفق ما أعلنته الدار في بيان لها نشرته عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت "دار المرايا" أنها فوجئت، مع فتح باب التسجيل للاشتراك في المعرض، بإغلاق حسابها على الموقع الإلكتروني للهيئة، ما حال دون تقديم طلب المشاركة من الأساس. وأضافت أنها لجأت لاحقاً إلى تقديم طلب ورقي يدوي، إلا أن باب التسجيل أُغلق من دون تلقي أي رد أو توضيح من الجهة المنظمة.

وفي محاولة لفهم أسباب المنع، تواصلت الدار مع اتحاد الناشرين المصريين للتوسط لدى هيئة الكتاب والحصول على تفسير للقرار المتكرر، مؤكدة استعدادها الكامل لتصحيح أي مخالفات محتملة قد تكون سبباً في عدم قبول مشاركتها. وذكر البيان أن اتحاد الناشرين سعى بالفعل إلى الاستفسار ومعرفة الشروط أو المتطلبات اللازمة للسماح بمشاركة "المرايا"، إلا أن هذه الجهود لم تسفر حتى الآن عن أي رد رسمي.

وأكدت "المرايا" أنها شاركت بانتظام في معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ عام 2017 وحتى عام 2024، وأن إصداراتها حازت خلال تلك الفترة على جوائز المعرض مرتين، إلى جانب التزامها الكامل بسداد جميع المستحقات المالية في مواعيدها، من دون أي تأخير. كما شددت على أن أوضاعها الإدارية والقانونية سليمة ومحدثة، وأن جميع مستنداتها مودعة لدى اتحاد الناشرين وهيئة الكتاب.

وأشار البيان إلى أن غياب الدار عن دورة العام الماضي سبَّب خسائر مالية لا يمكن تعويضها. وأعلنت الدار عزمها تنظيم معرضها الموازي الثاني هذا العام بالتزامن مع معرض القاهرة للكتاب، في مقرها وسط القاهرة، حيث ستعرض ما يقارب أربعين إصداراً جديداً، إلى جانب مئات العناوين السابقة، مع برنامج ثقافي متنوع يضم ندوات ومحاضرات وحفلات توقيع وأمسيات فنية وشعرية. واختتمت "المرايا" بيانها بتأكيد استمرارها في إنتاج محتوى ثقافي ومعرفي تقدمي، ودعمها لقيم الثقافة الديمقراطية، داعية قراءها وجمهور المثقفين إلى مساندتها باعتبار هذا الدعم عاملاً أساسياً في قدرتها على مواصلة العمل.