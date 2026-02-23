"منزل الأبواب".. سومرست موم في مستعمرة بريطانية

- في "منزل الأبواب"، يستعير تان توان إنج شخصية سومرست موم ليعيد تخيّل قصة "الرسالة"، مستعرضًا حقبة الاستعمار البريطاني في عشرينيات القرن الماضي، مع التركيز على التحيّزات العرقية والبذخ الاجتماعي. - الرواية تستند إلى رحلة موم إلى مالايا عام 1921، حيث يكشف الكاتب الزائر أسرار زوجين، مستلهمًا قصة جديدة من واقعة حقيقية عن جريمة قتل في كوالالمبور عام 1911. - "منزل الأبواب" تعيد تدوير عناصر من قصص موم، مع التركيز على التقاطعات بين الذاكرة الفردية والإرث الاستعماري، وقد وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العالمية 2023.

يستعير الروائي الماليزي تان توان إنج، في روايته "منزل الأبواب" (مجموعة كلمات، 2026)، بترجمة محمد نجيب، شخصية روائي وكاتب مسرحي آخر، هو البريطاني سومرست موم، ليجعل منه، ومن أحد أعماله، أساساً لبناء الرواية التي تقرأ حقبة الاستعمار البريطاني في عشرينيات القرن الماضي.

يعيد توان إنج تخيّل خلفيات قصة "الرسالة" لسومرست موم، إذ تفترض الرواية سيرةً متخيّلة لشخصياتها، بما تتضمنه من وصف لعالم المستعمرة البريطانية، بما فيه من تحيّزات عرقية وبذخ في الاستعراض والحفلات. وتنطلق الرواية من حقيقة رحلة سومرست موم إلى مالايا عام 1921 (ماليزيا اليوم)، حيث أقام في منزل صديق قديم يعيش مع زوجته. والكاتب الزائر، بفضوله وإصغائه إلى اعترافات الزوجين، يكشف عالمهما وأسرارهما وحكاياتهما الخاصة، كما تتبدّى حاجته إلى قصة إلهام، إلى حكاية جديدة، سرعان ما يبنيها على واقعة حقيقية أخرى، وهي أن امرأة تُدعى إيثل براودلوك قتلت عشيقها في كوالالمبور عام 1911.

تحيل الرواية كذلك إلى مجموعة موم القصصية "شجرة الكازوارينا" (1926)، المستندة إلى فترة إقامته في مالايا، والتي صاغ فيها أحداثاً وأشخاصاً حقيقيين في قالب خيالي، ومنها قضية محاكمة إيثل براودلوك بتهمة قتل مدير منجم قصدير، إذ تستعيد رواية توان إنج عناصر من قصص "شجرة الكازوارينا"، مع تغيير أسماء الشخصيات وتفاصيل الحبكات، على نحو يشبه ما فعله موم نفسه مع الوقائع والأشخاص في قصته.

يجعل تان شخصياته تُعلّق على عادة موم في استلهام قصصه من الناس الذين يلتقيهم، إذ يتعرّف بعضهم إلى "ذواتهم الواقعية" في شخصياته المتخيّلة. وتستخدم "منزل الأبواب" أسماء الشخصيات الرئيسة في قصة "الرسالة"، كما تتناوب فصولها بين سرد بضمير المتكلم على لسان المتهمة بالقتل، وسرد بضمير الغائب من منظور سومرست موم.

ضمن هذا التصوّر الروائي، الذي يعيد نسج نص متخيَّل ويبحث عن صلاته بالواقعة التاريخية والجغرافيا الأصلية، تغدو "الأبواب" مرايا، بصورة ما؛ إذ يعيد توان إنج تدوير عناصر من قصص موم، فيما تظهر في الخلفية حكاية قتل مهندس أوروبي في المستعمرة. وهو انشغال معتاد في أعمال توان إنج، التي تتناول تاريخ جنوب شرق آسيا، بالتقاطعات بين الذاكرة الفردية والإرث الاستعماري. وقد سبق أن وصلت روايته "حديقة ضباب المساء" إلى القائمة القصيرة لجائزة مان بوكر عام 2012، أما رواية "منزل الأبواب" فقد وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر العالمية عام 2023.