"منذ متى كانت الأرض كروية؟": الفنان في مواجهة النسيان الرسمي

- يعيد المخرج المغربي بوسلهام الضعيف مساءلة الهوية الثقافية في مسرحيته "منذ متى كانت الأرض كروية؟"، حيث يستحضر الفنان في المنفى ويجسد مأساة التهميش والاغتراب، مما يضع المشاهد أمام مسؤولية التذكر. - المسرحية تعتمد على السرد المفكك والحوارات التي تتراوح بين السخرية والوعي السياسي والاجتماعي، لتبرز آليات السيطرة على المجال العام وتعيد إنتاج تاريخ الحاضر. - السينوغرافيا والموسيقى وتصميم الملابس تضيف عناصر حسية تكمل التجربة، بمشاركة نخبة من الفنانين المغاربة، مما يجعل الخشبة فضاءً للتفكير في الذاكرة والمقاومة.

يعيد المخرج المغربي بوسلهام الضعيف مساءلة الهوية الثقافية، مستحضراً الفنان في المنفى ومصيره الرمزي، في ما يشبه مرثية جماعية للأصوات التي أهملها الخطاب الرسمي، حيث تصبح الخشبة مساحة لإعادة إنتاج الماضي وحماية ما ظل مقاوماً للنسيان، وتجربة تجمع بين الرمزية، والفلسفة، والمساءلة الاجتماعية.

تتحرك الذاكرة في تكرار دائم في عمله "منذ متى كانت الأرض كروية؟" الذي عُرض منتصف الشهر الجاري ويعاد عرضه في المركز الثقافي المنوني بمدينة مكناس نهاية شهر مارس/ آذار المقبل، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، حيث الامحاء يحيط بالإنسان على مستويات متعددة.

المسرحية التي كتب نصّها بوسلهام الضعيف مبنية على شذرات متجاورة مثل أجزاء من ذاكرة متكسّرة، تتلاقى في فضاء مفتوحٍ يستثمر السرد المفكك لإتاحة مساحةٍ تأملية للمشاهد، وتُفتتح بمشهد عاملتيْ نظافة تنظفان المسرح، فتعثران على ورقة تحكي عن مسرحية قديمة، حينها يتبدد الماضي ليصبح حاضراً حياً، يؤطر كل حركة على الخشبة. من هذا الطيف ينبعث الفنان التشكيلي المغربي الجيلالي الغرباوي، الذي وُجد جثةً على مقعد خشبي في حديقة بفرنسا سنة 1971. الغرباوي يظهر رمزاً للمغيبين، وتجسد حكايته مأساة التهميش والاغتراب، وتحوّل الغياب إلى حضور مشهدي يضع المشاهد أمام مسؤولية التذكر.

الماضي لا يموت، ويستمر في الظهور في محاكم الذكريات



تتخلل النص حواراتٌ تراوح بين السخرية والوعي السياسي والاجتماعي، فتقول إحدى الشخصيات: "الآن سلاحك هو السخرية. ترياقك هو النسيان. الماضي لا يُدفن بسهولة، الماضي يعود، الماضي باق".

في حديثه للعربي الجديد يوضح الضعيف أنها "تجربة مسرحية، تقوم على الكتابة بالعربية المعيارية، وهو رهان صعب على طرح قضايا تتقاطع مع اليومي، من خلال حكايات تعكس تعدد التجربة الإنسانية المعاصرة، ضمن فريق متناغم".

يمتد النقد في العرض إلى البعد الاجتماعي والسياسي، من خلال مشهد زوجين يناقشان أسعار الأثواب والعقار ورخص البناء، فتتضح آليات السيطرة على المجال العام؛ "الهدم هو أكثر ما يحصل، بالصيغة المخطط لها". الهدم ليس مجرد تدمير للبنايات، وإنما لإلغاء الذاكرة والعلاقات وإعادة تشكيل الواقع وفق سردٍ محدد. الماضي لا يموت، ويستمر في الظهور في محاكم الذكريات، وفي صرخات المحرومين، وفي تفاصيل الحياة اليومية التي تعيد إنتاج تاريخ الحاضر. يبلغ التوتر ذروته في مشهد الطالبيْن العاشقين، اللذين يتقاسمان الكتب والهتافات وقطعة الخبز، فتتبدد براءتهما أمام تعقيدات الواقع، وتتفكك أحلامهما الجماعية أمام زمن أسرع من أحلامهما.

السينوغرافيا التي نفّذها عبد الحي السغروشني تؤطر الفضاء الدائري شبه المغلق، فتتحول الحركة إلى استعارةٍ للزمن والوعي، بينما تتبدل المواقع والهويات مع كل أداء، فتصبح الخشبة فضاءً للتفكير في الذاكرة والمقاومة. تصميم الملابس لأسامة بوفارنو والموسيقى ليوسف لهبوب، يضيفان عناصر حسية تكمل التجربة، فتنسجم النصوص والأداء والحركة في بوتقة واحدة من الدلالات البصرية والفلسفية.

يشارك في تقديم هذه التجربة نخبة من الفنانين المغاربة؛ هند بلعولة، ومنال الصديقي وسفيان نعيم، وليد المعروفي، وإلياس الضعيف.