منتدى فلسطين السنوي.. تحوّلات البحث وسياسات الأكاديميا الغربية

في لحظة تتعرض فيها غزّة إلى حرب إبادة، وقبلها وبعدها إلى حرب موازية على اللغة والوجود الرمزي، لم يعد كافياً التعامل مع الدراسات الفلسطينية بوصفها حقلاً أكاديمياً يكتفي بتراكم المعرفة، من دون مساءلة شروط إنتاجها ودورها في هذا التكالب الاستعماري بأشكاله العديدة. ثمة جلستان حملتا هذا النقاش اليوم الأحد، في اليوم الثاني من منتدى فلسطين السنوي في دورته الرابعة المنعقدة في الدوحة والذي يختتم اليوم. ما برز في الجلستين هو انتقال النقاش من سؤال الاتجاهات والمصادر والمنهج، إلى سؤال المؤسسة التي تنتج هذه المعرفة وتتحكم بحدودها. وعليه، فقد تحركت كلتاهما في خط واحد، الأولى تُشخّص التحول داخل الحقل، والثانية تفتح ملف الجامعة الغربية بوصفها فاعلاً سياسياً يقرر ما يُقال وما يُعاقَب عليه حين يتعلق الأمر بفلسطين.

خطاب بحثي

قدم الجلسة الأولى وأدارها رامي الريس، مدير مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت، بعنوان "الاتجاهات والمصادر البحثية في الدراسات الفلسطينية"، إذ ركزت الورقة المشتركة، وقرأها فادي زراقط أصالة عنه ونيابة عن زملائه الباحثين في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات؛ هادي حمود وشادي أبو شقرا وآيات حمدان، على تتبع التغير في الاهتمامات والخطاب البحثي حول فلسطين عبر قاعدة بيانات واسعة تشمل مقالات علمية وأوراقاً منشورة في دوريات محكمة، إلى جانب المقترحات البحثية المقدمة إلى المنتدى السنوي لفلسطين، مع تحليل كمي ونوعي لقرابة عشرين ألف مادة أكاديمية.

ما يهم هنا ليس الرقم بحد ذاته، وإنما ما كشفه التحليل من انتقال واضح في مركز الثقل البحثي. إذ لم تعد الموضوعات محصورة في تسجيل الوقائع أو متابعة السياسة اليومية، بل اتسعت لتشمل أسئلة المنهج والسرديات التأطيرية وتوزيع الاهتمام البحثي عبر الزمن، ورصد ما الذي يصعد وما الذي يتراجع داخل أجندة البحث الأكاديمي.

وقدّمت هناء الشيخ منسقة مشروع فلسطين في المركز العربي عرضاً حول منصة Palestine Explained الرقمية، بوصفها مشروعاً معرفياً يهدف إلى تنظيم وتقديم مصادر موثوقة حول القضية الفلسطينية لجمهور واسع، في سياق تصاعد التضليل الإعلامي والرقابة والقمع الرقمي، خصوصاً في الولايات المتحدة منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة.

تجمع المنصة مواد أكاديمية وإعلامية وحقوقية معتمدة، وتقدّمها بلغة واضحة ومتدرجة، تتيح لغير المتخصصين الوصول إلى معرفة دقيقة، من دون الإخلال بالدقة البحثية، كما أوضحت.

وتغطي المنصة موضوعات تمتد من التاريخ الاستعماري لفلسطين والنكبة إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان والسياسات الأميركية وسياق الإبادة الجارية، وهي هنا تؤكد أن المشروع لا يسعى إلى تقديم "شرح محايد" زائف، بل إلى تفكيك السرديات السائدة وربط الوقائع بسياقات القوة، وتوفير أداة معرفية مضادة تساعد الصحافيين والطلاب والباحثين والجمهور العام على فهم فلسطين خارج منطق التبسيط أو التضليل.

في اليابان

لعل الحقل الياباني بما يبدو أنه بعيد في شرقه الأقصى كان الأكثر نقاشاً وتجاذباً عقب تقديم محمود القيسي ورقته بعنوان "التحول في اتجاهات الدراسات الفلسطينية في اليابان: من صدمة أكتوبر/ تشرين الأول 1973، إلى نكبة غزة 2023".

في مسار تاريخي مقارن، قدم محمود القيسي، أستاذ الدراسات اليابانية في جامعة بغداد، قراءة لتطور الدراسات العربية والشرق أوسطية في اليابان وانعكاساتها على الدراسات الفلسطينية. وأشار إلى تحولات متتابعة منذ أواخر القرن التاسع عشر وصولاً إلى المرحلة الراهنة، مع تركيز على لحظة ما بعد 1973 بوصفها نقطة انعطاف في علاقة اليابان بالمنطقة وبالقضية الفلسطينية، في سياق سياسي واقتصادي أعاد تنظيم الاهتمام البحثي وأدواره. وأوضح أن نكبة غزة 2023 أعادت وضع فلسطين في مركز النقاش الأكاديمي الياباني المعاصر بوصفها قضية سياسية ومعرفية في آن، كاشفةً عن تباين واضح بين الموقف الرسمي الياباني من جهة، ومواقف الحكومات المحلية والمجتمع المدني والمثقفين من جهة أخرى.

اختبار حاسم لحدود الأكاديميا حين تصطدم المعرفة بالاستعمار

أما ورقة مطوّرة النظم والبرمجيات إلإلكترونية مي طبيلة، فقد ركزت على التوثيق بوصفه ممارسة معرفية وسياسية، لا مجرد أداة تقنية لتجميع البيانات. وتناولت جهود مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ومقرها بيروت، منذ اليوم الأول للحرب على غزّة في توثيق مجريات العدوان وما خلّفه من تدمير واسع للقطاعات الحياتية الأساسية، في سياق الحرص على حفظ الذاكرة الجماعية وفهم الأحداث ضمن سياقاتها التاريخية والسياسية والاجتماعية. كما تناولت تطوير منصات رقمية وأرشيفات وقواعد بيانات متخصصة ترصد بصورة دقيقة ويومية استهداف قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والثقافة والإعلام والأسرى والرياضة، إضافة إلى القدس والضفة الغربية، مع توثيق بصري وخرائطي وقواعد بيانات سهلة الاستخدام.

معرفة غربية حول فلسطين

انتقلت الجلسة الثانية بعنوان "الجامعات الغربية وإنتاج المعرفة حول فلسطين" التي أدارها إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، من سؤال التحولات داخل الحقل إلى سؤال المؤسسة الأكاديمية، وبصورة أدق الجامعة الغربية بوصفها مساحة تتقاطع فيها المعرفة مع السلطة. وقدمت أماندا نجيب (باحثة دكتوراه في قسم التعليم والتعلّم بجامعة نيويورك) عرضاً حول Palestinian Crit، أو "النظرية الفلسطينية النقدية"، بوصفه إطاراً نقدياً يوسّع النظرية العرقية النقدية مع توسيع إطارها ليشمل الاستعمار الاستيطاني والإسلاموفوبيا والعنف الإمبريالي. بالنسبة إلى ما بحثته نجيب، فإن العنصرية المعادية للفلسطينيين بنيوية ومتجذرة، وإن الفلسطينيين الأميركيين يتعرّضون لعملية عرقنة مُسيسة وعابرة للحدود.

في ختام مداخلتها، أكدت أن الجامعات الغربية مجموعة فاعلين سياسيين لا مؤسسات محايدة، وأن مفاهيم الحياد والكياسة والسلامة تُستخدم لإدارة الاختلاف وقمعه، وأن القمع الذي يواجهه الفلسطينيون وأنصارهم مؤسسي وممنهج، ويتشكل عبر تداخل التشريعات والسياسات وضغوط المتبرعين.

العرق والتعليم

قدمت شاعرة فادساريا، الأستاذة في جامعة أدنبرة، ورقة تناولت العلاقة بين العرق والتعليم الإمبراطوري عبر دراسة حالة جامعة بلفور، موضحةً كيف أسهمت الجامعات البريطانية تاريخياً في شرعنة الاستعمار الاستيطاني معرفياً، وكيف تستمر هذه الامتدادات في الحاضر عبر تشكيل المعرفة وحدودها ومناهجها.