"ملامح ما سيكون".. الدورة السابعة لملتقى طويق للنحت في الرياض

- تنطلق الدورة السابعة من ملتقى طويق للنحت في حي التحلية بالرياض في 10 يناير تحت شعار "ملامح ما سيكون"، بمشاركة 25 نحاتاً من 18 دولة، بهدف استكشاف دور النحت في صياغة مستقبل المدن والمجتمعات. - يركز الملتقى على الاستدامة من خلال تقديم فئتين جديدتين للأعمال النحتية باستخدام الغرانيت والمعادن المعاد تدويرها، حيث سيعمل الفنانون على إنتاج منحوتات تُوزع في مواقع مختلفة بالرياض. - يتضمن البرنامج فعالية "النحت الحي" وبرنامج شراكة مجتمعية يشمل جلسات حوارية وورش عمل، ويختتم بمعرض للأعمال المنجزة.

في حيّ التحلية بمدينة الرياض، ولما يحمله الحي من تجارب التحوّل العمراني، تنطلق يوم 10 يناير/كانون الثاني المقبل فعاليات الدورة السابعة من ملتقى طويق للنحت، على أن تتواصل حتى 22 فبراير/شباط. وتأتي نسخة هذا العام تحت شعار "ملامح ما سيكون"، حيث يوجّه الملتقى الفنانين إلى التفكير في الدور الذي يمكن للنحت أن يؤديه بوصفه ممارسةً تُجسِّد آثاراً مادية وثقافية ومفاهيمية، تسهم في صياغة مستقبل المدن والمجتمعات.

ويشارك في نسخة هذا العام 25 نحاتاً من 18 دولة، من بينهم فنانون سعوديون، جرى اختيارهم من بين 590 طلب مشاركة، وفق معايير ركّزت على جودة الطرح الفني، ومدى انسجام المقترحات مع شعار الدورة، وقدرتها على الإسهام في إثراء المشهد الفني في الفضاء العام.

وتضمّ قائمة المشاركين: من السعودية سعيد عبد الله الزهراني، وميساء علي شلدان، ووفاء حمد القنيبط، وصديق محمد واصل، وعبد الحميد علي الطخيس، ومحمد الثقفي، ومن إيطاليا إيمانويلا كاماتشي ونيكولا فوتشي، ومن باكستان حسن علي قريشي، ومن اليابان ياسوشي هوري، ومن بيلاروسيا فيكتور كوباتش، ومن الأردن رايا قسيسية، ومن فلسطين جاسم شومان، ومن إيران زهرة رحيمي وشهريار حسن رضائي.

كما يشارك من الولايات المتحدة كارول جين تيرنر، ومن تشيلي خوسيه ميغيل كاركامو، ومن تركيا نيلهان سيسالان يوزسيفر، ومن العراق مريم تركي، ومن توغو كوملان صاموئيل أولو، ومن فرنسا ماتيو إلبارو، ومن الإمارات عزة القبيسي، ومن البحرين جمال عبد الرحيم، ومن ليتوانيا جيلفيناس بالكيفيتشيوس، ومن بريطانيا إيرينا بوسنر.

على مستوى الخامات، تقدّم دورة هذا العام فئتين جديدتين للأعمال النحتية، هما الغرانيت مع إدماج عناصر من الفولاذ المقاوم للصدأ، والمعادن المُعاد تدويرها، في توجّه يربط الإنتاج الفني بفكرة الاستدامة. وسيعمل 20 فناناً على الغرانيت، فيما ينجز خمسة فنانين أعمالهم باستخدام المعادن المعاد تدويرها، ضمن تجربة إنتاج تمتد أربعة أسابيع، على أن تُوزَّع المنحوتات الكبيرة المنجزة لاحقاً في مواقع مختلفة من مدينة الرياض.

ويتضمن برنامج الدورة السابعة فعالية "النحت الحي" التي تتيح للجمهور متابعة مراحل تشكّل الأعمال من المادة الخام حتى اكتمالها، إلى جانب برنامج شراكة مجتمعية يضم جلسات حوارية وورش عمل مرتبطة بالنحت والفن في الفضاءات المفتوحة، على أن يُختتم الملتقى بمعرض يضم الأعمال التي أُنجزت خلال هذه النسخة.

يُذكر أن ملتقى طويق للنحت انطلق عام 2019، ضمن برنامج "الرياض آرت"، واستقبل خلال دوراته السابقة أكثر من 150 فناناً، فيما دخلت أعمال عديدة ضمن مجموعة الفن العام في الرياض، من بينها 35 منحوتة عُرضت بوصفها تركيبات دائمة في مركز الملك عبد العزيز التاريخي، في إطار سعي البرنامج إلى تحويل المدينة إلى فضاءٍ مفتوح تتقاطع فيه الحياة اليومية مع الفن.