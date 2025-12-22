ملامح الدورة العاشرة لملتقى القاهرة لفنون الخط العربي

- احتضن قصر الفنون بالقاهرة الدورة العاشرة من "ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي" تحت شعار "بالحروف.. سلام"، بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، مكرماً الخطاط الراحل سيد عبد القادر. - شهد الملتقى تكريم الفائزين في المسابقة الرسمية، حيث فاز عبد الفتاح طه يونس بجائزة مسعد خضير البورسعيدي، وتنوعت الجوائز بين الخط العربي والزخرفة والطباعة الرقمية، مما يعكس تنوع المدارس الفنية. - تضمن الملتقى معرضاً وورشاً فنية وندوات علمية، بمشاركة 123 فناناً من مصر و27 من دول أخرى، مما يعزز الحوار بين الأصالة والتجديد في فن الخط العربي.

تحت شعار "بالحروف.. سلام"، احتضن قصر الفنون بساحة دار الأوبرا في القاهرة، خلال الأيام الأربعة الماضية، فعاليات الدورة العاشرة من "ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي"، والذي انطلق بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، حيث حملت الدورة اسم الخطاط الراحل سيد عبد القادر (الحاج زايد)، أحد أبرز رموز الخط العربي في مصر.

وتصدّرت نتائج المسابقة الرسمية التي أُعلن عنها مساء أمس المشهد، حيث فاز الخطاط عبد الفتاح طه يونس بجائزة مسعد خضير البورسعيدي، تقديراً لتجربته الفنية وإسهاماته المتميزة. وفي جوائز الاتجاه الأصيل، نال الخطاط سامح أحمد محمد الجائزة الأولى، بينما حصل محمد أبو المجد أحمد على الجائزة الثانية، وجاءت الجائزة الثالثة من نصيب الخطاط عبد القيوم ماجيان من الصين، في تأكيد واضح على تنوع المدارس المشاركة وحضور الخط العربي عالمياً.

وفي مجال الزخرفة، فازت بجائزة التميز مناصفة كلّ من شيماء عبد الكريم الزهري وهاجر فكري محمد غنيم، بينما حصل الخطاط صالح عبد النعيم صديق على جائزة التميز في الخطية الحديثة، تقديراً لأعماله التي تمزج بين روح الحرف العربي والطرح المعاصر. كما فازت رشا عرفة بجائزة التميز في الطباعة الرقمية، ضمن توجه الملتقى للاحتفاء بالتقنيات الحديثة في خدمة الخط العربي.

ويتواصل المعرض الذي يضمّ نتاج ورشات الملتقى حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، حيث تُعرض أعمال تعكس تنوع الأساليب والمدارس الخطية، وتبرز التجارب المعاصرة في التعامل مع الحرف العربي. وعلى مستوى المشاركة العامة، شهد الملتقى حضور 123 فناناً من مصر و27 فناناً من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب كبار الخطاطين وضيوف الشرف، و125 متدرّباً من مدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي بالقاهرة، كما تضمن البرنامج ندوات علمية دولية تناقش قضايا الخط العربي بين الأصالة والتجديد، وورشاً فنية متخصصة.