مكتبة الإسكندرية القديمة... انهيار مشروع سياسي

- ينطلق لوتشيانو كانفورا في كتابه "المكتبة المفقودة" من اعتبار مكتبة الإسكندرية مؤسسة سياسية وثقافية، حيث ركزت على جمع وتصنيف النصوص، مما حولها من مخزن للفائف إلى فضاء لإنتاج المعرفة. - يتناول الكتاب تاريخ المكتبة وعمل العلماء في تثبيت النصوص اليونانية، مع مقارنة مكتبات أخرى مثل مكتبة أرسطو وبيرغامون، مما يعزز فهم مكتبة الإسكندرية كبؤرة لتقاطع تجارب ضبط المعرفة. - يعالج كانفورا مسألة تدمير المكتبة، مشيراً إلى أن ضياعها يعكس تغير مراكز المعرفة وتراجع الدعم السياسي، ويعتبرها نموذجاً لمشروع جمع المعرفة وتفككه.

ينطلق الباحث الإيطالي لوتشيانو كانفورا من فهم لمكتبة الإسكندرية باعتبارها مؤسّسة سياسية وثقافية، نشأت في العصر البطلمي متصلة في بنائها بقصور ملوكها، ومحكومةً بمنطق الدولة التي أرادت جمع النصوص وتصنيفها، وضبط تداولها، كما يوضح في كتابه "المكتبة المفقودة: مكتبة الإسكندرية القديمة" (منشورات كلمات، 2026).

يفرد الكتاب حيّزاً مهماً لتاريخ العمل العلمي داخل المكتبة، حيث يركّز على آليات التحقيق والمقارنة بين النسخ، وعلى الدور الذي أدّاه العلماء في تثبيت النصوص اليونانية وإعادة تنظيمها. هذه الممارسات، في نظر المؤلف، تمنح المكتبة معناها الحقيقي، وتتحوّل من مخزن للفائف إلى فضاء لإنتاج المعرفة وصياغتها.

يتوسّع السرد ليشمل مكتبات أخرى شكّلت مراكز منافسة أو نماذج سابقة، من بينها مكتبة أرسطو التي يتنقل تاريخها بين أثينا والإسكندرية، ومكتبة بيرغامون التي ارتبطت بصراع النفوذ الثقافي في العصر الهلنستي، ثم الرامسيوم المصري الذي يتم استحضاره باعتباره نموذجاً معمارياً ومعرفياً سابقاً. هذا الامتداد لا يأتي على سبيل الاستطراد، بقدر ما هو معني ببناء تصوّر شامل يرى في مكتبة الإسكندرية بؤرةً تتقاطع عندها تجارب متعدّدة لضبط المعرفة وحفظها.

ظاهرة تاريخية أوسع تمثّلت في فقدان مكتبات العالم القديم تباعاً

يعالج كانفورا مسألة تدمير المكتبة من خلال قراءة نقدية للروايات التاريخية المتداولة، ويتوقّف عند حريق زمن قيصر، ويشير إلى أن الأضرار التي خلّفها طاولت مرافق تخزين قريبة من الميناء، دون أن تقضي على المؤسّسة العلمية نفسها. كما يفكّك السرديات المتأخّرة التي ربطت نهاية المكتبة في القرن السابع الميلادي، مبيّناً هشاشة مصادرها وتناقضها الزمني. في هذا السياق، يرتبط ضياع المكتبة بتغير مراكز المعرفة وتراجع الدعم السياسي.

يكتمل هذا التصوّر في الجزء الثاني من الكتاب، حيث يعود المؤلّف إلى المصادر التي استند إليها، ويخضعها للفحص والمناقشة، موضحاً كيف تتكوّن الرواية التاريخية من شذرات متباعدة، حيث يثبت أن عنوان "المكتبة المفقودة" لا يشير إلى مؤسّسة واحدة اختفت، وإنما إلى ظاهرة تاريخية أوسع تمثّلت في فقدان مكتبات العالم القديم تباعاً. وهنا تحتفظ الإسكندرية بموقعها المركزي داخل هذا التصوّر، بوصفها النموذج الأوضح والأكثر اكتمالاً لمشروع جمع المعرفة، ثم تفكّكه.