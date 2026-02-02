مقاومة المحو... كيف تُفسّر فلسطين النظام العالمي؟

- يرفض الكتاب "مقاومة المحو" حصر قضية فلسطين في النزاع الديني أو المأساة الإنسانية، ويضع الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في سياق التوسع الرأسمالي العالمي، موضحاً العلاقة بين المشروع الصهيوني والإمبريالية العالمية. - يوضح المؤلفون كيف دعمت الولايات المتحدة إسرائيل كوكيل استراتيجي لحماية مصالحها النفطية، ويحللون آثار اتفاقيات أوسلو في تعميق التبعية الاقتصادية وتصعيد النيوليبرالية. - يعتبر الكتاب التحرر الفلسطيني جزءاً من نضال عالمي ضد الرأسمالية والإمبريالية، داعياً لإعادة قراءة فلسطين من منظور مادي وتاريخي، ووضع المقاومة في سياقها العالمي.

في مؤلَّفهم المُشترك "مقاومة المحو: الرأسمالية، الإمبريالية والعِرق في فلسطين" ينطلق الباحثون الثلاثة آدم هنية وروبرت نوكس ورفيف زيادة من رغبة مُلحّة في إزالة الاستثنائية عن قضية فلسطين، رافضين حصرها في قوالب النزاع الديني أو المأساة الإنسانية التي تُجرّد الشعب الفلسطيني من سياقه السياسي. وبدلاً من ذلك، يضع المؤلفون الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في سياقه، بوصفه شكلاً من أشكال التوسع الرأسمالي العالمي.

يرسم الكتاب، الصادر حديثاً عن منشورات فيرسو، خارطة دقيقة للعلاقة العضوية بين المشروع الصهيوني والإمبريالية العالمية، موضّحاً كيف أعادت الولايات المتحدة تموضعها في المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية بناءً على مصالح النفط، لتدعم إسرائيل بوصفها وكيلاً استراتيجياً يحمي هذه المصالح مقابل استمرار الغطاء الدولي لاستيطانها. ويغوص الباحثون في الداخل الفلسطيني ليفككوا آثار اتفاقيات أوسلو، في محاولة لتبيان كيف تحول مسار "السلام" إلى نظام مُحكم لتعميق التبعية الاقتصادية وتصعيد النيوليبرالية.

ويتتبّع المؤلفون التحولات الهيكلية التي جعلت من قطاع غزة، خاصة بعد انسحاب عام 2005، ساحة اختبار عالمية لتقنيات الحصار والهيمنة، وصولاً إلى مجازر الإبادة الجماعية التي يراها الكتاب امتداداً طبيعياً لسياسات المحو المتأصلة في بنية الكيان الإسرائيلي، إذ إنّ استبعاد الفلسطينيين وعزلهم، وفقاً للكتاب، هو جوهر وجود الرأسمالية الاستيطانية التي تتغذّى على العنصرية العالمية.

ينظر العمل إلى مسألة التحرّر الفلسطينيي بوصفها جزءاً لا يتجزأ من نضال أُممي ضدّ منظومة الرأسمالية والإمبريالية. بحيث تغدو فلسطين مرآة عاكسة لصورة توحّش النظام العالمي، ما يجعل التضامن معها ضرورة لمواجهة نفس التقنيات القمعية التي بدأت تتسلل إلى مجتمعات الأقليات حول العالم، كما يدعو الكتاب إلى إعادة قراءة فلسطين من منظور مادي وتاريخي، واضعاً المقاومة في سياقها العالمي بوصفها حركةً تهدف لتفكيك هياكل الاضطهاد العِرقي والمادي أينما وجدت.

آدم هنية هو أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة إكستر، ومتخصّص في الرأسمالية والإمبريالية بالشرق الأوسط، وروبرت نوكس محاضر في القانون بجامعة ليفربول يدرس تأثير الرأسمالية والإمبريالية على الصراعات الدولية، أما رفيف زيادة فهي محاضرة في كلية الملك بلندن تنشط في الدفاع عن فلسطين وتُقدّم منظوراً تقاطعياً حول الإمبريالية والتنمية.