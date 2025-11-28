"مقامات الحريري" في مكتبة قطر الوطنية

- معرض "مقامات الحريري: فن البيان" في مكتبة قطر الوطنية يعرض مختارات من مقامات الحريري ومخطوطات نادرة، ويستمر حتى ربيع العام المقبل، ضمن حملة "كتاب واحد، مجتمع واحد" التي تسلط الضوء على كلاسيكيات الأدب العربي. - المعرض يبرز فن المقامات الذي ابتكره بديع الزمان الهمذاني، ويشمل خمسين حكاية قصيرة لبطلها أبو زيد السروجي، مع التركيز على السجع والنثر والشعر، ويقدم شروحات تاريخية وجماليات الكتابة. - يضم المعرض مخطوطات نادرة وكتباً عربية وإسلامية متصلة بمقامات الحريري، مع أعمال فنية مستلهمة من المقامات، ويشمل شروحات تفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية.

في إطار مبادرة "قطر تقرأ"، يتواصل في مكتبة قطر الوطنية حتى ربيع العام المقبل معرض "مقامات الحريري: فن البيان"، الذي يجمع مختارات من مقامات الحريري، إلى جانب مخطوطات نادرة تكشف السياق الثقافي والتاريخي للمقامات، وتُظهر جماليات اللغة العربية.

يأتي المعرض، الذي افتُتح مطلع الشهر الماضي، ضمن حملة "كتاب واحد، مجتمع واحد"، وهي حملة سنوية انطلقت عام 2022، يختار القائمون عليها كل عام أحد كتب كلاسيكيات الأدب العربي لتسليط الضوء عليه من خلال سلسلة فعاليات تمتد على مدار العام. وبخصوص مقامات الحريري، فإن أبرز هذه الفعاليات هو المعرض الذي يستعرض تاريخ الكتاب ومؤلفه أبو محمد الحريري البصري.

وتنتمي المقامات إلى فن من فنون الكتابة العربية ابتكره بديع الزمان الهمذاني، وتقوم على حوار بين شخصين، يلتزم مؤلفها بالصنعة الأدبية القائمة على السجع. وتتألف مقامات الحريري من خمسين حكاية قصيرة بطلها أبو زيد السروجي، يرويها الحارث بن همّام، وتحمل عناوين من قبيل: المقامة البصرية، المقامة الدمشقية، المقامة المكية، بحسب المدن أو الموضوعات.

ويتوزع المعرض إلى مجموعة من الأقسام، يركّز أحدها على أبرز العناصر التي تشكّل مقامات الحريري، وكيف جمعت بين السجع والنثر والشعر في نص واحد. ويركّز قسم آخر على شرح تاريخي حولها، وأهم الموضوعات التي تتناولها. كما يصوّر قسم ثالث الإبداع اللغوي وجماليات الكتابة، مستعرضاً عدداً منها مثل الواسطية والمغربية، مع شرح لما يميز كل واحدة منها. إضافة إلى شاشة تفاعلية تقدّم شرحاً مبسّطاً باللغتين العربية والإنكليزية.

في المعرض أيضاً مجموعة من مخطوطات مكتبة التراث التابعة لمكتبة قطر الوطنية، وفيها عدد من الكتب العربية والإسلامية المتصلة بمقامات الحريري ومعانيها وشروحها، من بينها مخطوطات منشورة بتقنية الطباعة الحجرية، مصحوبة بترجمة فارسية. ويظهر بعضها جانباً من اهتمام المستشرقين بالمقامات، مثل الكتاب الذي حققه ألبرتوس شولتنز، وهو عالم أوروبي نشر أول ثلاث مقامات عام 1731، كما يضمّ المعرض كذلك أعمالاً فنية مستلهمة من المقامات لفنانين منهم: فاطمة الشرشني وآمنة الدرويش. وكانت أكاديمية قطر للموسيقى قد قدمت، في وقت سابق، عرضاً موسيقياً خاصاً بالمعرض.