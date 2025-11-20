مقاطعة لمهرجان أنغوليم الدولي للقصص المصوّرة في فرنسا

- يواجه مهرجان أنغوليم الدولي للقصص المصوّرة أزمة تمويل ومقاطعة من رسّامين وكتّاب بارزين بسبب "قضية كلوي"، حيث اتُّهم أحد العاملين بالاعتداء الجنسي، مما أدى إلى حملة تضامن واسعة مع الموظفة المفصولة. - طالبت 285 مؤلفة وعاملة بمهرجان "خالٍ من العنف"، وإشراك الكتّاب والناشرين في سياسات ضد العنف والتمييز، مؤكدة على أهمية التعامل مع القصص المصوّرة كفنّ. - أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية خفض المنحة المخصصة للمهرجان، مشروطة بإصلاحات تتعلق بالوقاية من العنف الجنسي والتحرّش، مع دعوات لإعادة النظر في الإدارة.

إلى جانب صعوبات التمويل التي يواجهها مهرجان أنغوليم الدولي للقصص المصوّرة في فرنسا، أعلن عدد من أبرز رسّامي القصص المصوّرة وكتّابها، فرنسيين وأوروبيين، مقاطعة دورته لعام 2026، المقرّر انطلاقها في الثامن والعشرين من يناير/ كانون الثاني العام المقبل.

وتعود أسباب الأزمة الراهنة التي يتعرّض لها المهرجان إلى عام 2024، مع ما عُرف إعلامياً بـ"قضية كلوي"، حين تقدّمت موظفة متعاقدة مع إدارته بشكوى إلى الشرطة الفرنسية، اتّهمت فيها أحد العاملين في الحدث السنوي بالاعتداء الجنسي عليها خلال أيام المهرجان. وفي وقت لاحق، استغنت الشركة المنظمة "9e Art" عن خدماتها بدعوى أن سلوكها لا ينسجم مع صورة الشركة، مع نفي أي رابط بين تقديم الشكوى والقرار التأديبي بفصلها.

ورأت منظمات نسوية ونقابية في هذا القرار عملاً انتقامياً ضد الموظفة التي أبلغت عن حادثة العنف الجنسي، ما أطلق حملة تضامن واسعة معها، شارك فيها مؤلفون ورسامون، وبلغت ذروتها بالتهديد بمقاطعة الدورة المقبلة، فيما لا تزال التحقيقات القضائية المرتبطة بهذه الشكوى جارية من دون صدور أحكام نهائية حتى الآن.

ونشرت 285 مؤلفة وعاملة في قطاع القصص المصوّرة بياناً أعلنت فيه الانسحاب، ومقاطعة الإدارة الحالية. وطالبت الموقّعات بمهرجان "خالٍ من العنف"، وبإشراك الكتّاب والكاتبات والناشرين في رسم سياسات واضحة ضد العنف والتمييز، وأن تُعامَل القصص المصوّرة كفنّ، لا مجرّد منتج تجاري. ومن بين الموقّعات: إيميلي غليسون، وكارول لوبيل، وصوفي دارك، وليا مورافييك، وفاني ميشاليس.

من جهتها، أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية خفضاً كبيراً في المنحة المخصّصة للمهرجان، وربطت استمرار الدعم بإصلاحات تشمل آليات الوقاية من العنف الجنسي والتحرّش، وسط دعوات إلى إعادة النظر في تركيبة الإدارة وأدوار الشركات الخاصة المشرفة عليه.

يُذكر أن مهرجان أنغوليم الدولي للقصص المصوّرة انطلق عام 1974 في مدينة أنغوليم الفرنسية، ويُعدّ إحدى أكبر التظاهرات العالمية المخصّصة لفنّ الـBD (الكوميكس)، ويجمع سنوياً كبار رسّامي القصص المصوّرة وكتّابها من العالم، وتمتدّ فعالياته عادةً لأربعة أيام في يناير، وتشمل معارض ولقاءات وتوقيعات وجوائز ومنصّات مهنية للناشرين.