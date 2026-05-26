مفردات جيل ألفا.. هل ما زلنا نتحدّث اللغة نفسها؟

- اللغة الهجينة لجيل ألفا: يتميز جيل ألفا بلغة هجينة تمزج بين العامية والإنكليزية والكورية والرموز، متأثرًا بالبيئة الرقمية التي نشأ فيها، مما أدى إلى ازدواجية لغوية جديدة. - التأثيرات الرقمية والابتكار اللغوي: تأثرت لغة جيل ألفا بالألعاب الإلكترونية وثقافة الميمز، حيث انتقلت مصطلحات مثل "OP" و"GG" إلى الاستخدام اليومي، وظهرت تغييرات إملائية مثل "L8R" و"B4"، مع دخول مفردات الصحة النفسية. - فجوة التواصل بين الأجيال: يواجه الأهل صعوبة في فهم لغة جيل ألفا، مما يؤدي إلى عزلة عاطفية وسوء فهم بين الأجيال، حيث يصبح الحوار أقصر والشرح متعباً.

"كالأطرش بالزّفة"، هذا ما ستشعُر به إن كنتَ من مواليد عام 1997 وما دون، واجتمعت بمواليد جيل ألفا (من ولدوا بين عامَي 2010 و2024). ستجدُ نفسك جالساً تسمع كلمات مألوفة ظاهرياً، لكنها تُستخدم بمعانٍ مختلفة تماماً، أو تتابع حديثاً مليئاً بالاختصارات، والإشارات الرقمية التي تبدو وكأنّها شيفرة داخلية لا يفهمها إلا أبناء هذا الجيل. والمشكلة لا تكمن بالعمر بقدر ما تكمن في البيئة التي تشكّلت داخلها اللغة نفسها، إذ إنّ جيل ألفا يعد أول جيل ينشأ بالكامل داخل العالم الرقمي، حيث أصبحت الهواتف الذكية، ومنصّات التواصل، والألعاب الإلكترونية، والخوارزميات، جزءاً من عملية تكوينه النفسي والاجتماعي واللغوي منذ الطفولة المبكرة، بما أنتج شكلاً جديداً من الازدواجية اللغوية يتجاوز الثنائية التقليدية بين الفصحى والعامية نحو لغة هجينة متعددة المستويات.

ولعلّ أبرز ما يميز لغة هذا الجيل هو الاقتصاد اللغوي الحاد، والمزج بين العامية والإنكليزية والكورية والرموز، واستخدام الكلمات بوصفها نكات (Memes) تحمل طبقات من السخرية والإيحاء أكثر من كونها مفردات ثابتة المعنى. فالمعنى لم يعد مستقراً كما في لغة الأجيال السابقة، بل بات يتغير تبعاً للسياق والمنصة والثقافة الرقمية المتداولة في اللحظة نفسها، الأمر الذي يجعل التواصل بين الأجيال أكثر تعقيداً من أيّ وقت مضى.



التركيبات اللغوية وظروف تكوّنها

لم يُولّد جيل ألفا هذه اللغة وحده؛ فجزء كبير من مفرداتها وتعابيرها هو امتداد لما صنعه جيل زد أصلاً. وأول هذه التأثيرات يتمثّل في ظاهرة التحويل النحوي بوصفها أحد أشكال مرونة اللغة الحديثة، حيث تنتقل الكلمة من فئة نحوية إلى أخرى دون تغيير شكلها. فمثلاً تحوّل الاسم "adult" إلى الفعل "adulting" ليشير إلى القيام بسلوكيات البالغين كتحمل المسؤوليات. وبالمثل، تحوّل الاسم "ghost" إلى الفعل "ghosting" لوصف الانقطاع المفاجئ عن التواصل دون تفسير، حتى كلمة "life" تحوّلت إلى "lifing" للدلالة على الانشغال بتفاصيل الحياة بشكل عام.

بات العالم الرقمي جزءاً من التكوين النفسي واللغوي لهذا الجيل

من جهة أخرى، أثّرت الألعاب الإلكترونية على اللغة، حيث انتقلت مفرداتها إلى الاستخدام اليومي مع تغيّر في دلالاتها. فمصطلح "OP" اختصاراً لعبارة "overpowered" (مفرط القوّة) كان يصف شخصية أو أداة ذات قوة غير متوازنة داخل اللعبة، ثم توسع ليشير إلى من يتمتع بتميّز استثنائي. كذلك، فإن "GG" اختصار "good game" التي تُقال في نهاية المباراة كتعبير عن الاحترام، تطوّر ليصبح تعبيراً عاماً عن الإشادة أو الموافقة. أما ثقافة الميمز (النكات)، فقد لعبت دوراً أساسياً في تهجين اللغة عبر دمج الكلمات الأصلية مع سياقات جديدة ناتجة من الإنترنت. فمصطلح "Gyatt"، انبثق من ثقافة Twitch وTikTok ليُستخدم ردّةَ فعل على الجاذبية. وفي السياق نفسه، أصبح "sigma" يصف الشخص المستقل وغير العاطفي.

وفي موازاة ذلك، دخلت مفردات الصحة النفسية على الخط، فكلمة "triggered"، التي تشير طبياً إلى استجابة مرتبطة باضطراب ما بعد الصدمة PTSD ، أصبحت تُستخدم للدلالة على الانزعاج أو الاستفزاز في مواقف بسيطة. أما "trauma"، التي تعني صدمة نفسية عميقة، فقد باتت تُستخدم أحياناً لوصف مواقف يومية مزعجة بشكل مبالغ فيه. كذلك فإن "delulu"، رغم اشتقاقها من "delusional"، أصبحت تشير للأمل الزائف بدل معناها المرضي.

تمثل لغة جيل ألفا تطوراً جديداً لمفهوم الازدواجية اللغوية

وفي سياق موازٍ، يظهر مفهوم التلاشي الدلالي، حيث تضعف الدلالة الأصليّة للكلمة مع الزمن لصالح معنى أكثر عمومية أو تعبيراً. فكلمة "fire" التي تعني النار حرفياً أصبحت تدلّ على روعة الشخص، وبالمثل، فإن كلمة "slay" التي كانت تعني القتل العنيف فقدت حدّتها وأصبحت تشير إلى النجاح أو التميز.

أيضاً، يعكس الابتكار الإملائي جانباً بصرياً من نوع آخر، حيث لم يعد الشكل الكتابي تقليدياً ثابتاً. إذ ظهرت أنماط تستبدل الحروف بأرقام كما في "L8R" بدل "later" و"B4" بدل "before" .



نحو مفهومٍ جديد للازدواجية اللغوية؟

يمكن فهم لغة جيل ألفا بوصفها تطوراً جديداً لمفهوم الازدواجية اللغوية الذي قدّمه العالم الأميركي تشارلز أ. فيرغسون في دراسته الألسنية، لكن ضمن سياق رقمي أكثر تعقيداً من النموذج التقليدي القائم على الثنائيّة بين الفصحى والعامية. ففي حين أن المجتمع العربي يعيش انقساماً بين "لغة عليا" تتمثّل في العربية الفصحى، و"لغة دنيا" تتمثل في اللهجات العامية، فإن جيل ألفا العربي يعيش اليوم تعددية لغوية تتجاوز هذا التقسيم الثنائي إلى مستوى لغوي ثالث هجين، يجمع بين العامية العربية والإنكليزية والكورية والاختصارات والرموز ومفردات الألعاب. فلم يعد الانتقال بين هذه المستويات يتمّ وفق الفصل التقليدي بين الرسمي وغير الرسمي، بل أصبح جيل ألفا يتنقل بينها بسلاسة داخل الجملة الواحدة، فيكتب بالعربية، ويستعير مصطلحاً إنكليزياً من الألعاب، ثم يضيف رمزاً أو تعبيراً ساخراً مستمداً من ثقافة الميمز. وهذا التحول يكشف تغيراً أعمق في مفهوم السلطة اللغوية ذاته؛ إذ أصبحت اللغة الرقمية المختصرة تمتلك بدورها قيمة رمزية واجتماعية داخل الفضاء الإلكتروني، لأن إتقانها يعني الانتماء إلى الثقافة الرقمية وفهم رموزها المتغيرة.



فجوة "تواصل" بين الأجيال

المشكلة الحقيقية تظهر داخل البيت. فالأهل لم يعودوا غير قادرين على فهم بعض الكلمات فحسب، بل باتوا أحياناً عاجزين عن فهم المزاج النفسي والثقافي الذي يعيشه أبناؤهم. حين تصبح النكات والإشارات والرموز جزءاً أساسياً من الكلام. ومع الوقت، لا تنتج هذه الفجوة سوء فهم لغوي فقط، بل نوعاً من العزلة العاطفية أيضاً؛ إذ يصبح الحوار أقصر، والشرح متعباً، ويلجأ كلّ طرف إلى عالمه الخاص.

