معهد العالم العربي في باريس.. مشاريع مستقبلية وتمويل هشّ

يستعد معهد العالم العربي في باريس حالياً لإطلاق مشروع طموح لإعادة تأهيل المسار الدائم لمتحفه، بعد التبرع الاستثنائي من جامعَي الأعمال الفنية الفرنسيان كلود وفرانس ليمان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. المتحف الذي يضم نحو 2000 عمل فني، وسيصبح الأول من نوعه في أوروبا المكرَّس بالكامل لفنون العالم العربي من العصور القديمة حتى اليوم، مع افتتاحه المقرر عام 2027 تزامناً مع الذكرى الأربعين لتأسيس المعهد.

وبحسب القائمين على المشروع، يتميز المتحف بمنهجية تشاركية دقيقة تجمع بين التصميم المعماري، السينوغرافيا، الإضاءة، الصوتيات، والفنون الرقمية، ما يعكس فهماً عميقاً لتراث وفنون المنطقة. وقد تألّف فريق الوكالة من خبراء معماريين ومصممين، بالتعاون مع شركاء متخصصين في مجالات متعددة لضمان تجربة متحفية غنية وشاملة.

استراتيجية إنقاذ

أدارت المعهد طوال العقود الماضية شخصيات عديدة ترك كل منها بصمته الخاصة على مساره، ويرأسه جاك لانغ، وزير الثقافة الفرنسي الأسبق، الذي أعاد منذ توليه المنصب في عام 2013، تنشيط برامجه وتحديث صورته وجذب جمهور أوسع إليه، وتعاقبت شخصيات عربية عدّة على إدارته حيث يشغل حالياً الشاعر العراقي شوقي عبد الأمير موقع المدير العام للمعهد.

استضاف المعهد هذا العام معرض "كنوز مُنقذة من غزّة"

غير أن هذه الإدارات المتعاقبة لم تستطع إيجاد حل جذري لمشكلة ضعف تمويله، والتي شكّلت أحد أبرز التحديات التي رافقته منذ تأسيسه، إذ قام التمويل على مبدأ تقاسم الأعباء بين فرنسا (50%) والدول العربية (40%) وتركت نسبة 10% لما يأتي من العائدات. وعلى الرغم من الطابع الرمزي والسياسي لهذا التعاون، فإن عدداً كبيراً من الدول العربية لم يلتزم بالمساهمات المالية المقررة، أو دفعها بصورة متقطعة، ما وضع عبئاً متزايداً على الجانب الفرنسي. وفي التسعينيات، ومع تقلّص ميزانيات الثقافة في فرنسا وغياب التمويل العربي المنتظم، بدأ المعهد يعاني في برامجه وأنشطته من آثار هذا العجز المالي، وقد تفاقمت الأزمة مطلع العقد الثاني من الألفية، فمع الاضطرابات التي شهدها العالم العربي وبروز أولويات وطنية جديدة، توقّفت عدة دول نهائياً عن المساهمة. وفي تلك المرحلة بلغ العجز مستوى دفع بعض المراقبين إلى التحذير من "خطر إقفال" المعهد.

ومع تولي جاك لانغ رئاسته، اتجه إلى استراتيجية إنقاذ تعتمد على تنويع مصادر التمويل، عبر الرعايات والشراكات الثقافية والمؤسسات الخاصة، إلى جانب تعزيز موارد المعهد الذاتية من مبيعات الكتب والتذاكر وتأجير صالاته.

ورغم ما يقال عن تحسن نسبي في السنوات الأخيرة، إلا أن التمويل غير المستقر يشكل تحدياً دائماً، حيث باتت استدامة المعهد اليوم تعتمد على مزيج هشّ من الدعم الفرنسي، والمساهمات العربية المحدودة، والشراكات الخاصة، ما يجعل مستقبل المؤسسة مرتبطاً بقدرتها على تجديد نموذجها المالي باستمرار.

إنجازات وتظاهرات ثقافية

شهد المعهد خلال عقوده الأربعة تظاهرات كبرى ساهمت في رسم صورة ثقافية متعددة للعالم العربي لدى الجمهور الفرنسي. احتضن معارض ضخمة مثل: "ألف ليلة وليلة"، و"كنوز الإسلام في أفريقيا"، و"طرق التجارة العربية"، ومعرض مصر "عبر العصور"، ومعرض "سوريا: ذاكرة وحضارة"، ومعرض رحلة الفنان المستشرق أوجين دولاكروا، ومعرض السودان "ممالك على النيل"، واليمن "في بلاد الملكة سبأ"، ومعرض لبنان "الضفة الأخرى"، ومعرض "صلاح الدين الأيوبي"، إضافة إلى معارض للفن العراقي المعاصر، والخط العربي، والسينما اللبنانية، إلى جانب أسابيع لغوية وملتقيات فكرية حول الحداثة والهجرة والهوية.

لم تلتزم دول عربية عديدة بالمساهمات المالية المقررة

ومن بين أهم إنجازاته "بينالي السينما العربية" الذي انطلق عام 1992 واستمر حتى 2006 قبل أن يتوقف لسنوات طويلة بسبب صعوبات تنظيمية ومالية. وقد ساهم هذا المهرجان، على مدى دوراته المختلفة، في إدخال السينما العربية إلى الحيّز الأوروبي العام، وفي جعلها جزءاً من النقاش الثقافي في باريس. وفي عام 2018 أعاد المعهد التجربة باسم "مهرجان السينما العربية"، ليكون نافذة تتيح للجمهور الفرنسي مشاهدة الأفلام ومناقشة قضاياها الفنية والاجتماعية مع مخرجين عرب. ومن المعارض البارزة التي استضافها المعهد مؤخراً معرض "كنوز منقذة من غزة"، الذي قدّم مجموعة نادرة من القطع الأثرية والفنية الفلسطينية، مقدّماً إضاءة مهمة للجمهور على تاريخ غزة العريق وتراثها الثقافي الغني، في وقت يعيش فيه هذا الجزء من فلسطين عملية إبادة دموية وتدمير لملامحه.

خلفيات التأسيس

لم يأتِ إنشاء معهد العالم العربي على ضفاف السين تجربةً ثقافية معزولة أو تحفة معمارية تُضاف إلى مشهد المدينة، بل جاء استجابة لحاجة سياسية وثقافية واضحة برزت في أواخر سبعينيات القرن العشرين، حين أدركت فرنسا أنها، رغم تاريخها الطويل مع العالم العربي، تفتقر إلى منصة حديثة غير إعلامية، يمكن أن تقدّم للعامة صورة شاملة عن ثقافته في امتداداتها الواسعة، من التراث القديم إلى الإنتاج الفكري والفني المعاصر. فالمسجد الكبير في باريس الذي بُني في عشرينيات القرن الماضي كان يُعبّر عن حضور عربي–إسلامي مهم، لكنه ظل محصوراً ضمن الرمزية الدينية، فيما بقي المجال الثقافي الأوسع بلا إطار جامع يقدّم العرب باعتبارهم حضارة متعددة الطبقات، لا مجرد هوية دينية.

مع التحولات العميقة التي عصفت خلال السبعينيات – من الأزمة النفطية إلى تبدّل موقع فرنسا في المنطقة العربية – برزت الحاجة إلى بناء علاقة جديدة على ضفتي المتوسط؛ علاقة تتجاوز السياسة اليومية وتؤسّس لحوار حضاري طويل المدى. ومن هنا ظهرت فكرة إنشاء مؤسسة ثقافية مشتركة، مفتوحة على الجمهور، تمثّل العالم العربي بمختلف دوله وتنوعاته، وتتيح في المقابل للفرنسيين مقاربة هذا العالم بعيداً عن الصور النمطية والاستشراقية.

وُقّع الاتفاق التأسيسي للمعهد عام 1980 بمشاركة فرنسا ونحو عشرين دولة عربية، واتُّفق على أن يكون المعهد مؤسسة دولية مستقلة، تُموَّل من الطرفين، وتعمل على نشر المعرفة حول الحضارة العربية ولغتها وفنونها، وتعزيز التبادل الثقافي، وتوفير فضاء يتجاوز السياسات اليومية ويتيح حواراً فكرياً وفنياً حقيقياً. لم يكن الهدف مجرد التعريف بالماضي، بل تقديم صورة حيّة عن العالم العربي في حاضره وتحوّلاته، وتمكين الجمهور الأوروبي من فهمه عبر الثقافة لا عبر السياسة وحدها. وبموجب ذلك، لم يُصمَّم المعهد كمتحف أو دار معارض فقط، بل كمركز بحثي وثقافي يقدّم برامج تعليمية، مؤتمرات، أرشيفات، وفضاءات للنقاش والتفاعل.