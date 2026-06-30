- تنطلق الدورة الحادية والعشرون لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في 6 يوليو، بمشاركة واسعة من دور النشر المصرية والعربية، وفعاليات ثقافية متنوعة تشمل حفلات توقيع وندوات فكرية. - تم اختيار المخرج داوود عبد السيد كشخصية الدورة، تقديراً لإسهاماته في السينما المصرية، مع تسليط الضوء على تجربته الإبداعية من خلال البرنامج الثقافي المصاحب. - تتضمن الدورة الثانية من جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة، مبادرات لتعزيز ثقافة القراءة بين الشباب، مع تنظيم أنشطة موازية خارج المكتبة في بيت السناري وقصر الأميرة خديجة.

تفتتح مكتبة الإسكندرية في السادس من يوليو/ تموز المقبل الدورة الحادية والعشرين من معرضها الدولي للكتاب، على أن تستمر فعالياته إلى العشرين من الشهر نفسه، بتنظيمٍ مشترك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين واتحاد الناشرين العرب، في دورة جديدةٍ تواصل حضور هذا الموعد الثقافي السنوي أحد أبرز الفعاليات المرتبطة بصناعة الكتاب في مصر.

وأعلنت المكتبة اختيار المخرج المصري داوود عبد السيد شخصية الدورة الحادية والعشرين من معرضها الدولي للكتاب، تقديراً لمسيرته في السينما المصرية ومساهماته التي امتدت لعقود، إذ يعد من أبرز المخرجين الذين ساهموا في تشكيل ملامح السينما المصرية الحديثة، على أن تتضمن الدورة، حسب ما أعلنه المنظمون، فعاليات وحوارات ضمن البرنامج الثقافي المصاحب، تسلط الضوء على تجربته الإبداعية.

ويشهد المعرض تنظيم الدورة الثانية من جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة، وهي مبادرة أطلقتها المكتبة بـ"هدف دعم ثقافة القراءة وتشجيع البحث والمعرفة لدى فئات الشباب، ضمن توجه عام لتعزيز حضور الكتاب في الحياة الثقافية"، حسب منظمي التظاهرة.

وللعام الثاني على التوالي، تمتد فعاليات المعرض خارج المقر الرئيسي لمكتبة الإسكندرية، إذ تنظم أنشطة موازية في بيت السناري بحي السيدة زينب وقصر الأميرة خديجة بحلوان، في إطار توسيع نطاق الوصول إلى الجمهور خارج المدينة.

ويشهد المعرض مشاركة دور نشر مصرية وعربية في مختلف مجالات المعرفة، تشمل الأدب والفكر والعلوم والعلوم الإنسانية. وفي هذا الصدد، أعلن اتحاد الناشرين العرب، اليوم الاثنين، عن حصول أعضائه المشاركين في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2026 على خصم خاص في قيمة إيجار الأجنحة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على دور النشر، وتعزيز حضورها.

كما تتواصل مشاركة جناح سور الأزبكية ضمن أروقة المعرض، باعتباره أحد أبرز الأجنحة التي تشهد إقبالاً من الزوار، خاصة من فئة الشباب والطلاب، حيث يتيح كتباً بأسعار منخفضة نسبياً، إلى جانب عناوين قديمة وكتب نفدت طبعاتها من الأسواق.

ويضم البرنامج الثقافي للدورة الحادية والعشرين من المعرض، حسب منظميه، حفلات توقيع ولقاءات مباشرة بين القراء والكتّاب خلال أيام المعرض، إضافة إلى سلسلة من الندوات الفكرية والأدبية والحوارات المفتوحة، وأمسيات ثقافية وجلسات متخصصة تناقش قضايا الثقافة وصناعة النشر، بمشاركة عدد من الأسماء في مجالات الإبداع والبحث العلمي، على أن يُعلن البرنامج التفصيلي وجدول الفعاليات وأسماء الضيوف تباعاً قبل انطلاق المعرض.

يذكر أن الدورة العشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب لعام 2025 شهدت مشاركة نحو 79 دار نشر، وأكثر من 200 فعالية ثقافية بمشاركة ما يقارب 800 متحدث، إلى جانب أجنحة مخصصة للطفل وسور الأزبكية، وعرض إصدارات حديثة لمكتبة الإسكندرية. كما امتدت بعض الفعاليات إلى بيت السناري وقصر خديجة بالقاهرة، فيما جرى تكريم الديبلوماسي والمثقف المغربي محمد بن عيسى شخصية للدورة.