معرض للفنان الصيني آي ويوي عن الصمت والرقابة

- افتتح الفنان الصيني آي ويوي معرضه "Button Up!" في مانشستر، مستعرضًا أعمالًا جديدة وسابقة تتناول تاريخ العلاقات بين الصين وبريطانيا وتأثيرها على الأزمات الإنسانية والسياسية المعاصرة، باستخدام مواد متنوعة مثل الخزف والزجاج والأزرار. - يسلط المعرض الضوء على الرقابة السياسية التي واجهها آي ويوي، ويقدم أعمالًا جديدة مثل "أعلام تحالف الدول الثماني" و"تاريخ القنابل"، مستلهمًا من تجربته الشخصية في النفي والاعتقال. - يركز المعرض على قضايا اللاجئين والهجرة من خلال أعمال مثل "قانون الرحلة"، ويستكشف الصلات بين الماضي والقوى التي تؤثر على الأزمات الحالية، مستفيدًا من تاريخ مانشستر الصناعي.

افتتح الفنان والناشط الصيني آي ويوي معرضه الجديد "Button Up!" أمس الثلاثاء، داخل فضاء The Warehouse في استوديوهات أفيڤا بمدينة مانشستر، حيث سيمتد إلى غاية السادس من سبتمبر/ أيلول المقبل. ويعد المعرض أوسع تقديمٍ لأعمال الفنان في شمال بريطانيا حتى الآن، إذ يجمع بين أعمال جديدةٍ وأخرى سابقة في تجربة تركيبية واسعة تستعيد عبر الفن أسئلة التاريخ والسلطة والعولمة.

يركز المعرض على مئتي عامٍ من العلاقات بين الصين وبريطانيا، مستلهماً موقع مانشستر كإحدى مدن الثورة الصناعية، لبحث أثر أنظمة التجارة والإمبراطوريات والاستغلال التاريخي في الأزمات الإنسانية والسياسية المعاصرة. ويستند آي ويوي إلى مواد متعددة، من الخزف والقطن والزجاج والبرونز إلى الأزرار وقطع الألعاب، محولا تفاصيل الأشياء اليومية إلى أدوات لقراءة التحولات العالمية.

يحمل عنوان المعرض "Button Up!" إشارة ساخرة إلى الرقابة التي واجهها الفنان خلال مسيرته، إذ يحيل التعبير الإنكليزي إلى معنى "الزم الصمت" او "أحكم الإغلاق" في ارتباطٍ بتجربته مع التضييق السياسي. ويقدم المعرض للمرة الأولى العمل الجديد "أعلام تحالف الدول الثماني"، وهو تركيبٌ ضخم مصنوع من ملايين الأزرار يستحضر تحالف الدول الثماني الذي تدخل في الصين عام 1900، إضافةً إلى نسخةٍ جديدة من عمل "تاريخ القنابل" المصنوع بالكامل من قطع الألعاب.

ينطلق آي ويوي من تجربته الشخصية المرتبطة بالنفي والاعتقال السري في الصين

كما يضم المعرض أعمالا كبيرة تعرض للمرة الأولى في بريطانيا، من بينها "قانون الرحلة" (2017)، وهو قاربٌ مطاطي بطول 47 مترا يحمل مئات المجسمات البشرية، ويتناول قضية اللاجئين والهجرة، و"قاعة أسلاف عائلة وانغ" (2015)، وهي معبد من عهد أسرة مينغ أعيد تركيبه من 1500 قطعة خشبية؛ إضافة إلى "الكوميديا الإنسانية" (2017-2021)، وهي ثريا ضخمة من زجاج مورانو الأسود تتكون من أكثر من ألفي قطعة.

ينطلق آي ويوي في هذا المشروع من تجربته الشخصية التي ارتبطت بالنفي والاعتقال السري في الصين، ومن رؤيته للفن باعتباره وسيلة لطرح أسئلةٍ حول العدالة والذاكرة والسلطة. ويؤكد الفنان أن اختياره لمانشستر، المدينة المرتبطة بتاريخ الثورة الصناعية والتوسع البريطاني العالمي، دفعه إلى تأمل الصلات بين الماضي والقوى التي ما تزال تغذي الحروب والأزمات في العالم اليوم.