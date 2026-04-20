معرض دائم يوثّق نقوش دادان في السعودية

- معرض "اكتشافات مُضيئة" في العُلا: يسلط الضوء على تاريخ دادان، عاصمة مملكتي دادان ولحيان، ويعرض أكثر من مئة قطعة أثرية اكتُشفت خلال خمسة أعوام، منها رؤوس حراب نحاسية وقطع فخارية يونانية. - محاور المعرض الخمسة: تشمل الحِرف والحياة اليومية، التجارة، المعتقدات القديمة، النقوش الحجرية، ومنطقة أم درج، مما يعكس الروابط التجارية والثقافية بين دادان والعالم القديم. - أهمية دادان التاريخية: كانت مركزًا سياسيًا وتجاريًا رئيسيًا في شمال غربي الجزيرة العربية، حيث سيطرت على طرق القوافل، وتظهر المعروضات تنوع اللغات والنقوش، مما يشير إلى تبادل ثقافي واسع.

في سياق الاحتفاء بيوم التراث العالمي، افتُتح أول أمس في محافظة العُلا السعودية معرض دائم بعنوان "اكتشافات مُضيئة: المراحل التاريخية في دادان"، يعيد إلى الواجهة تاريخ مدينة دادان، عاصمة مملكتي دادان ولحيان شمال غربي الجزيرة العربية. ويضمّ المعرض أكثر من مئة قطعة أثرية اكتُشفت خلال خمسة أعوام من الحفريات في موقع دادان وموقع أم درج، ويُعرض قسم كبير منها للمرة الأولى.

يتوزّع المعرض على خمسة محاور رئيسية هي: الحِرف والحياة اليومية، والتبادل والتجارة، والمعتقدات والطقوس القديمة، والكتابات المنقوشة على الحجر، ومنطقة أم درج. ومن أبرز المعروضات رؤوس حراب نحاسية، وقطعة فخارية ذات طراز يوناني، ودبوس شعر عظمي يعود إلى العصر الروماني، إلى جانب نقوش معينية وأخرى جنوبية عربية، تكشف مجتمعة عن امتداد الروابط التجارية والثقافية بين دادان والعالم القديم، من جنوب الجزيرة العربية إلى البحر المتوسط.

وتظهر في المعروضات أيضاً أدوات غزل، وأعمال معدنية، وتماثيل صخرية، ومباخر، بما يعيد تركيب بعض تفاصيل الحياة اليومية والاقتصاد المحلي والطقوس الدينية التي شكّلت هوية المدينة عبر قرون. وتقدّم هذه القطع قراءة متسلسلة لتحوّلات المدينة ومكانتها على خريطة التجارة والتراث في المنطقة، كما تسهم في فهم موقع دادان بوصفها أحد المراكز السياسية والتجارية الكبرى شمال غربي الجزيرة العربية خلال الألف الأول قبل الميلاد. ومن دادان، سيطرت مملكتا دادان ثم لحيان على طرق القوافل بين بلاد الشام وبلاد الرافدين وجنوب شبه الجزيرة، فيما تشير نتائج التنقيب إلى استيطان طويل في المنطقة، وإلى حضور مبكر للزراعة والحِرف المعدنية والنسيج. كما يوحي تنوّع اللغات والنقوش والطرز الفنية في المعرض بأن دادان كانت فضاءً لتبادل الرموز والأساليب والكتابات.

ويأتي المعرض في وقتٍ يتواصل فيه العمل الأثري في محافظة العُلا، التي تضم، إلى جانب دادان، مواقع أثرية عديدة منها: مدائن صالح، وهو أول موقع سعودي أُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وأكبر موقع محفوظ للأنباط جنوب البتراء، وجبل عِكمة الذي يوصف بـ"المكتبة المفتوحة" لاحتوائه على أكبر مجموعة محفوظة من النقوش الدادانية واللحيانية، وهو مُدرج في سجلّ "ذاكرة العالم"، فضلاً عن البلدة القديمة في العُلا التي ظلّت مأهولة من القرن الثاني عشر حتى ثمانينيات القرن الماضي.