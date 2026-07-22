معرض الكتاب المستعمل في الدار البيضاء يحتفي بمحمد زفزاف

- يُقام المعرض الوطني للكتاب المستعمل في الدار البيضاء في دورته الرابعة عشرة في منطقة "القريعة"، من العشرين من الشهر الجاري حتى العاشر من أغسطس، تحت شعار "الثقافة التي تجمعنا"، بتنظيم جمعية الكتبيين ونادي القلم المغربي ومقاطعة الفداء، وبإشراف علمي من مختبر السرديات والخطابات الثقافية. - يهدف المعرض إلى الاحتفاء بالكتاب المستعمل كجزء من مسار القراءة، ويشمل برنامجاً ثقافياً متنوعاً يتضمن لقاءات فكرية وأدبية وأمسيات شعرية وتوقيعات إصدارات، مع فعاليات حول مهنة الكتبي وعلاقة الأطفال بالكتاب. - يمتد البرنامج الثقافي ليشمل محاور متعددة مثل التاريخ والمجال والذاكرة، مع تقديم كتب وفعاليات شعرية وقصصية، ويُختتم الأسبوع الأول بلقاءات حول التجربة الشعرية والنقد والتربية.

في فضاء قريب من "القريعة"، أحد الأمكنة التي ارتبطت طويلاً بحركة البيع والاقتناء وتداول الأشياء في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، يجد الكتاب المستعمل موعداً جديداً مع القراء ضمن الدورة الرابعة عشرة من المعرض الوطني للكتاب المستعمل، التي تنظمها جهات عدة، بينها جمعية الكتبيين ونادي القلم المغربي بتنسيق مع مقاطعة الفداء، وبإشراف علمي من مختبر السرديات والخطابات الثقافية على الخيمة الثقافية، من العشرين من الشهر الجاري إلى العاشر من أغسطس/آب المقبل، بشعار "الثقافة التي تجمعنا".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز الأنشطة الثقافية التي سيشهدها المعرض بخلاف الندوات المخصصة للكتاب؟ ما هي الجهات التي تشرف على تنظيم الدورة الـ14 للمعرض الوطني للكتاب المستعمل بالدار البيضاء؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

يحمل المعرض في دورته الجديدة، التي تفتتح رسمياً، غداً الخميس، رهان الاحتفاء بالكتاب المتداول باعتباره جزءاً من مسار القراءة؛ فالكتاب الذي غادر مكتبته الأولى يواصل رحلته نحو قارئٍ آخر، حاملاً معه أثراً من تجربة سابقةٍ ومفتوحاً على قراءاتٍ جديدة. كما يستحضر البرنامج الثقافي للمعرض الذاكرة الأدبية المغربية من خلال لقاء مخصصٍ للكاتب الراحل محمد زفزاف، ضمن برنامج الندوات، إلى جانب لقاءات فكرية وأدبية وأمسيات شعرية وتوقيعات إصدارات، حسب ما صرح به يوسف بورة رئيس الجمعية البيضاوية للكتبيين، أحد المشرفين على تنظيم التظاهرة، في حديث لـ"العربي الجديد".

وينظم برنامج المعرض في إطار خيمته الثقافية، اليوم الأربعاء، لقاء حول "مهنة الكتبي وإسهامها في القراءة"، بتنسيق يوسف بورة، يتناول موقع الكتبي داخل دورة الكتاب ووظيفته في تقريب العناوين من القراء، إلى جانب لقاء حول "القراءة والطفل: من أجل رؤية ثقافية"، بتنسيق كريمة دلياس، يفتح النقاش حول علاقة الناشئة بالكتاب.

يفتتح المعرض، رسمياً غداً، ويمتد برنامجه الثقافي في الأيام المقبلة إلى مجالات الأدب والتاريخ والتربية

ويمتد البرنامج خلال الأيام المقبلة إلى مجالات الأدب والتاريخ والتربية، إذ يستضيف المعرض، غداً الخميس، لقاء حول كتاب "خميلة الأنساب: الشعر وأنساقه" للشاعر والناقد عمر العسري بتقديم عز الدين بوركة، إلى جانب جلسةٍ حول أدب اليافعين بالمغرب بتنسيق محمد محيي الدين، تتخللها قراءات بأصوات عدد من اليافعين، وتقديم وتوقيع كتاب "ما النجاح" لكريمة مصلوحي بتسيير نهيلة العربي.

ويُخصص يوم الجمعة المقبل لمحور "التاريخ والمجال والذاكرة"، وذلك من خلال تقديم كتاب عبد الواحد غنامي "قبيلة بني صبيح: المجال، التاريخ والتراث، دراسة مونوغرافية"، وكتاب مشاء برقيم "جولات في دروب الكتب" بتقديم رشيد قطان.

أما يوم السبت فيحمل نبرةً شعرية وقصصية، عبر تقديم كتاب "سينما" لعبد الحميد الغرباوي بتنسيق عمر العسري وتقديم عز الدين بوركة، تليه جلسة بعنوان "الشعر في مواجهة قساوة ضجيج العالم" بتنسيق شريشي المعاشي، بمشاركة خديجة عياش ونور الدين ضرار وعبد النبي حاضر أطلس ووديع زمانو، مع قراءات شعرية.

ويختتم البرنامج الثقافي للمعرض، في أسبوعه الأول، يوم السادس والعشرين من هذا الشهر، بلقاءات حول التجربة الشعرية والنقد والتربية، من خلال تقديم كتابي عدنان مشهي "كي لا تبكي" و"أضواء على شطحات وجدانية"، بتنسيق نهيلة العربي وتقديم أحمد الناموسي، وندوة حول "مؤسسة الريادة اليوم: الواقع والإكراهات" بتنسيق محمد الدهبي، بمشاركة المفتشين التربويين ياسين مروسي ولحسن آيت وعبو، قبل تقديم كتاب "أبناؤنا: الراهن والرهان" لعبد اللطيف أجدور.

وكان البرنامج الثقافي، الذي تسبق انطلاقته الافتتاح الرسمي للمعرض، قد بدأ أمس الثلاثاء بجلسة افتتاحية تضمّنت كلمات نادي القلم المغربي وباقي المشرفين على تنظيم الحدث، وضمنهم الكتبيون البيضاويون، أعقبتها مائدة مستديرة حول شعار الدورة بمشاركة عزيز المجدوب ومحمد محيي الدين وياسين مروسي وناصر اليديم. وشكّل اللقاء المخصص للكاتب المغربي الراحل محمد زفزاف إحدى أبرز محطات افتتاح برنامج الندوات، حيث استعاد المشاركون تجربته الإبداعية ومساره الأدبي بمشاركة لطيفة هدان وعبد القادر بادي.