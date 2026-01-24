معرض القاهرة للكتاب يعلن جوائز دورته الـ57

- كرّم معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته السابعة والخمسين أعمالاً متنوعة في الأدب والنقد والعلوم، حيث فازت "وكالة النجوم البيضاء" لعمرو العادلي بجائزة الرواية، و"ثلاثة نساء في غرفة ضيقة" لهناء متولي بجائزة القصة القصيرة. - في مجال العلوم، حصد عز السيد صادق جائزة الكتاب العلمي عن "دور الذكاء الاصطناعي"، بينما فاز "الاغتراب والحداثة في النقد الثقافي العربي" لحسن الشافعي بجائزة العلوم الإنسانية. - تقاسمت جائزة أفضل ناشر عربي مجموعة بيت الحكمة ودار أصالة، مع حجب جائزة علوم المستقبل للشباب، مما يعكس دعم المعرض للتنوع الثقافي والإبداع الجاد.

تسلّط جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته السابعة والخمسين، التي أُعلنَت مساء أمس الجمعة، الضوء على ثيمات متنوعة تجمع بين الإبداع الأدبي، والنقدي، والعلمي والتراثي، في محاولة من المنظّمين لدعم التنوع الثقافي والفكري، حيث كرّمت الجوائز أعمالاً في الرواية، والشعر، والقصة، والعلوم الإنسانية، والعلوم التطبيقية، بالإضافة إلى الترجمة والنشر.

وتقاسم جائزة النقد الأدبي، كتابا "مفهوم الرواية" لصلاح السروي و"بلاغة الكود" لمدحت صفوت، بينما ذهبت جائزة الرواية إلى "وكالة النجوم البيضاء" لعمرو العادلي. وفي القصة القصيرة فازت مجموعة "ثلاثة نساء في غرفة ضيقة" لهناء متولي، كذلك نال محمد سليمان جائزة شعر الفصحى عن ديوانه "لا أحد هنا سيميل عليك"، وفاز سعيد شحاتة بجائزة شعر العامية عن مجموعته "فريدة.. جدارية أمي اللي باعت عفشها".

وفي مجال الكتاب العلمي (الذكاء الاصطناعي) حصد عز السيد صادق الجائزة عن كتابه "دور الذكاء الاصطناعي في دعم ممارسات إدارة الموارد البشرية بقطاع البترول"، بينما فاز في حقل كتاب الطفل "دائرة الأمان" لرنا هاني، وفي العلوم الإنسانية (التراث والهوية) كتاب "الاغتراب والحداثة في النقد الثقافي العربي" لحسن محمد الشافعي. أما جائزة رواية الشباب، فكانت من نصيب "ترنيمة عصفور أزرق" للشيماء رجب الشرقاوي.

وجاءت جائزة التراث مناصفة بين كتاب "العنوان في ضبط مواليد ووفيات أهل الزمان" بتحقيق عاطف يمني، و"رسالتان في الاجتهاد والتجديد للشيخين حسن العطار ورفاعة الطهطاوي" بتحقيق حسام عبد الظاهر، فيما فاز في الفنون كتاب "رحلة العائلة المقدسة" لصلاح أحمد عبد الحليم. وفي الترجمة، نال فرع الكتاب العام "التاريخ الإجرامي للجنس البشري" بترجمة رفعت السيد علي، وفاز في كتاب الطفل المترجم "التسلسل الزمني لكل شيء: من الحيوانات المنقرضة إلى الحروب العالمية" بترجمة زينب عاطف سيد.

كذلك تقاسمت جائزة أفضل ناشر عربي مجموعة بيت الحكمة للصناعة الثقافية (مصر) ودار أصالة (لبنان)، وتقاسمت جائزة أفضل ناشر مصري دار أم الدنيا ودار النسيم، مع حجب جائزة علوم المستقبل للشباب، في دورة تعكس دعم المعرض للإبداع الجاد والتنوّع المعرفي بين الأدب والفكر والعلوم.