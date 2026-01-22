معرض القاهرة لكتاب الطفل يختار محيي الدين اللبّاد شخصية الدورة 57

- تكريم محيي الدين اللبّاد في معرض القاهرة الدولي للكتاب: يُحتفى بالفنان الراحل كشخصية "معرض كتاب الطفل" من خلال برنامج ثقافي يشمل ندوات ومعرض لأعماله، وأنشطة تفاعلية للأطفال، مع إعادة طباعة كتبه وإصدار كتاب تذكاري يوثق مسيرته. - إسهامات اللبّاد في أدب الطفل: عُرف بأعماله في "دار الفتى العربي" التي دعمت القضية الفلسطينية بأشكال ووسائط مبتكرة، وحصلت على جوائز مرموقة مثل "أفضل كتاب طفل عربي". - إرث اللبّاد الفني: تميز بدقته في تكوين الصفحة وتوزيع عناصرها، وارتبط اسمه بكتب بارزة مثل "كشكول الرسّام"، الذي نال الجائزة الذهبية في بينالي براتسلافا.

ضمن رؤية لكتاب الطفل، على أنه مدخل مبكر لتشكيل الوعي ونمو الخيال، جاء اختيار الفنان المصري الراحل محيي الدين اللبّاد، شخصية "معرض كتاب الطفل" في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي افتتح أعماله أمام الجمهور صباح اليوم، ويستمر حتى 3 فبراير/شباط المقبل.

ويتضمن الاحتفاء باللبّاد برنامجاً ثقافياً يجمع ندوات متخصصة تناقش أثره في صناعة كتاب الطفل، وعلاقته بالتراث البصري المصري، وكيفية تبسيط المعرفة من خلال الصورة، إلى جانب معرضٍ لأعماله، وأنشطة تفاعلية للأطفال، فضلاً عن إعادة طباعة عدد من كتبه، وإصدار كتاب تذكاري يوثق مسيرته.

وقد عمل اللبّاد رساماً في مجلتي "روز اليوسف" و"صباح الخير"، بعد تخرجه من أكاديمية الفنون الجميلة في القاهرة، وتنوّعت أعماله بين الكاريكاتير وتصميم الكتب والعمل الصحافي. لكنه ارتبط في الذاكرة العربية بأعماله المبكرة في عالم الطفل، وفي مشاريع تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، من بينها إنتاجه البصري لكتب "دار الفتى العربي"، التي عُرفت بصناعة كتاب طفل عربي، مع التزامٍ ثقافي وسياسي في دعم القضية الفلسطينية، وتبنّي أفكار تقدمية. وكانت كتب الدار تستخدم أشكالاً ووسائط غير مألوفة في حينها، مثل بوسترات، وكتب مطوية، وكتيبات صغيرة، وتقنيات الكولاج. وقد نالت بعض هذه الإصدارات جوائز، من بينها "أفضل كتاب طفل عربي" في معرض بيروت، وميدالية فضية من معرض لايبزيغ الدولي للكتاب.

وعُرف اللبّاد، إلى جانب دقته، بحسّه في تكوين الصفحة، وتوزيع عناصرها من الرسم إلى استخدام الخط والفراغ، حيث تجتمع المعرفة بالبساطة والجمال. كما ارتبط اسمه بكتبٍ أصبحت علاماتٍ في مجالها، من بينها كتابه "كشكول الرسّام"، الذي حصل على الجائزة الذهبية في بينالي براتسلافا لرسوم كتب الأطفال، ويُستعاد بوصفه عملاً يدرّب القارئ، خصوصاً اليافع، على التقاط المعنى من التفاصيل اليومية.

وإلى جانب عمله الطويل في كتب الأطفال، أنجز رسوماً لمجلة "ماجد"، وشارك في مشروع "كتاب في جريدة" الذي صدر في بلدان عربية متعددة، إضافة إلى مساهماته الكاريكاتيرية في الطبعة العربية من مجلة "لوموند ديبلوماتيك". ويبدو حضوره في جناح الطفل هذا العام محاولةً لإعادة تقديمه لجمهور أدب الطفل، وهو من مواليد عام 1940 ورحل عام 2010.