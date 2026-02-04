معرض القاهرة الدولي للكتاب يختتم دورته السابعة والخمسين

- اختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب دورته السابعة والخمسين بنجاح، حيث تجاوز عدد زواره ستة ملايين خلال ثلاثة عشر يوماً، واحتفى بشخصيات ثقافية بارزة مثل نجيب محفوظ وطه حسين. - شهد المعرض توزيع جوائز متعددة، منها "جائزة نجيب محفوظ للرواية" التي فاز بها الروائي التونسي نزار شقرون، وتكريمات لمبادرات ثقافية وفنية متنوعة. - رغم النجاح، أثارت الدورة جدلاً حول قلة حضور الندوات مقارنة بزحام الأجنحة، مما يعكس تحولات التلقي في العصر الرقمي، ورافقتها سجالات رقابية حول سحب بعض الكتب.

مع تجاوز عدد زوّاره ستة ملايين زائر خلال ثلاثة عشر يوماً، اختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب فعاليات دورته السابعة والخمسين، مساء أمس، وقد احتفت دورة هذا العام بشخصيات ثقافية وكتبٍ مؤسِّسة في الثقافة العربية، من خلال اختيار نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، والاحتفاء بمرور مئة عام على صدور كتاب "في الشعر الجاهلي" لطه حسين، إلى جانب اختيار محيي الدين اللّبّاد شخصية معرض كتاب الطفل.

وتصدّرت الجوائز أعمال هذه الدورة، إذ أُعلن فوز الروائي التونسي نزار شقرون بالدورة الأولى من "جائزة نجيب محفوظ للرواية" عن روايته "أيام الفاطمي المقتول"، في جائزة استحدثها المعرض هذا العام. كما شهد حفل الختام تسلّم دولة قطر شارة "ضيف شرف" الدورة الثامنة والخمسين، المقرّر تنظيمها عام 2027.

وشملت مراسم الختام أيضاً إعلان جوائز التميّز، التي توزّعت على مجالات ثقافية وفنية متنوّعة؛ إذ حصل معرض "نجيب محفوظ بعيون العالم" للجمعية المصرية للكاريكاتير على جائزة أفضل عرض للفنون التشكيلية، بينما نالت الهيئة العامة لقصور الثقافة جائزة أفضل جناح لتخفيض أسعار الكتب، واختيرت دار ميريت أفضل دار نشر، في حين ذهبت جائزة أفضل جناح للتنمية المستدامة إلى جناح "حماة الأرض". كما شملت الجوائز مشروعات ثقافية وفنية ومبادرات معنية بالأطفال وذوي القدرات الخاصة، إلى جانب تكريم برامج للندوات، وجامعي التراث الشعبي، وعروض فنية قُدّمت داخل المعرض.

وبينما احتفى المنظمون بنجاح المعرض من حيث التنظيم والحضور، رافقت الدورة السابعة والخمسين سجالات ثقافية، أبرزها الجدل الذي أثارته صور قاعات ندوات بدت شبه خالية مقارنة بزحام الممرات وأجنحة دور النشر. ورأى كتّاب ومثقفون أن الظاهرة تعكس أزمة تتصل بشكل الندوة التقليدية وتحولات التلقي في زمن المنصات الرقمية. كما شهدت الأيام الأخيرة من المعرض سجالاً رقابياً عقب الإعلان عن سحب رواية "سفر العذارى" ليوسف زيدان من جناح ناشرها.

وشهدت الدورة مشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضاً، كما تضمّن المعرض برنامجاً ثقافياً شمل 400 فعالية ثقافية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، بمشاركة 170 ضيفاً عربياً وأجنبياً.

يُذكر أن الدورة الأولى من معرض القاهرة الدولي للكتاب انطلقت في 22 يناير/ كانون الثاني 1969، بالتزامن مع الاحتفال بمرور ألف عام على تأسيس مدينة القاهرة. وتنقّل المعرض بين أكثر من موقع، من أرض المعارض في منطقة الجزيرة (موقع دار الأوبرا حالياً)، إلى مدينة نصر عام 1984، ثم إلى مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس ابتداءً من عام 2019.