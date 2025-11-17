معرض الشارقة للكتاب يختتم أعماله.. هامش أكبر للبعد الدولي

- اختتم معرض الشارقة الدولي للكتاب دورته الرابعة والأربعين، جامعًا 2350 ناشرًا من 118 دولة، مع مشاركة عشر دول لأول مرة، وركز على قضايا النشر الرقمي والحقوق والترجمة. - خصصت الدورة اليونان كضيف شرف، حيث عرضت 600 إصدار وأطلقت برنامج GreekLit لدعم ترجمة الأدب اليوناني، مع فعاليات ثقافية متنوعة. - شهد المعرض مشاركة كتّاب عالميين وعرب بارزين، وأُعلن عن انتهاء المرحلة الأولى من "الموسوعة العربية الشاملة"، وفوز المترجم التشيكي أوندجي برانك بجائزة "ترجمان".

تعكس الفعاليات التي سبقت أو تزامنت مع معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي اختتمت أعمال دورته الرابعة والأربعين مساء أمس، مكانته في صناعة النشر في العالم العربي، سواء عبر برنامج تدريب الناشرين العرب والأفارقة، أو المؤتمر الدولي الخامس عشر للناشرين، أو مؤتمر الشارقة الدولي الثاني عشر للمكتبات.

وجمع المعرض في أنشطته الثقافية والمهنية، على مدى 12 يوماً وتحت شعار "بينك وبين الكتاب"، 2350 ناشراً من 118 دولة، من بينها عشر دول تشارك للمرة الأولى، وهي: آيسلندا وجامايكا ونيجيريا ومالي وتشاد وأنغولا وموزمبيق وغينيا والسنغال وفيتنام.

كما سبق انطلاق المعرض برنامج مهني حمل عنوان "برنامج تدريب الناشرين العرب والأفارقة"، نظمته هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع جامعة نيويورك، وركّز على قضايا الكتاب الصوتي واستراتيجيات التسويق الرقمي. كما استضافت الشارقة قبيل المعرض "المؤتمر الدولي الخامس عشر للناشرين"، الذي جمع ناشرين ووكلاء حقوق في حوارات وورش متخصصة في حقوق النشر والترجمة وإدارة المحتوى.

انتهاء المرحلة الأولى للموسوعة العربية الشاملة في العلوم والآداب

وخصّصت دورة هذا العام اليونان ضيفَ شرف، حضرت عبر جناح وطني عرض نحو 600 إصدار، إلى جانب إطلاق برنامج GreekLit لدعم ترجمة الأدب اليوناني. وضمّ الجناح عرضاً بعنوان "الأدب اليوناني-الرحلة الكبرى" سلّط الضوء على استمرارية اللغة والأدب اليوناني من العصور القديمة حتى اليوم. كما شارك أكثر من 70 شخصية من الكتّاب والشعراء والمترجمين والرسامين والموسيقيين والممثلين وأمناء المكتبات والأكاديميين وممثلي المؤسسات الثقافية والناشرين.

وتضمّنت الفعاليات عروضاً لترجمات أعمال يونانية إلى العربية، وأمسيات شعرية، إضافةً إلى عرض مسرحي مستوحى من الشعر الدرامي الأسطوري ليانيس ريتسوس وحوارات حول الأدب والترجمة وعلم المكتبات، إلى جانب منتديات مهنية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال النشر.

وعلى مستوى المشاركة من الكتّاب العالميين، شارك عدد من الأسماء البارزة، من بينهم الروائية النيجيرية تشيماماندا نغوزي أديتشي، وعالم الفيزياء والكاتب الإيطالي كارلو روفيلي، والروائي الأيرلندي بول لينش، والكاتبة الهندية بانو مشتاق.

كما شارك كتّاب أدب جريمة، بينهم الكندية جينيفر هيلير، والأميركي كريس بافون، والآيسلندي راغنار يوناسون، والآيسلندية إيفا بيورغ آيغيسدوتير، في إطار "مهرجان الإثارة والتشويق" الذي امتد أربعة أيام.

وفي المشاركة العربية، فقد حضر كتّاب وأكاديميون من مصر وسورية وتونس ولبنان والسعودية والكويت وعُمان والأردن والمغرب والجزائر.

إلى جانب الأرقام التي تصوّر موقع المعرض ضمن معارض الكتاب العربية والعالمية، أُعلنَ في الافتتاح انتهاءُ المرحلة الأولى من "الموسوعة العربية الشاملة في العلوم والآداب والفنون والأعلام" التي تضم 44 مجلداً، وتجمع تراجم وسير العلماء والفلاسفة والأدباء والشعراء، واللغويين والمفسرين، والخلفاء والملوك، منذ نشأة تاريخ العرب.

كما أُعلنَ فوزُ المترجم التشيكي أوندجي برانك بجائزة "ترجمان" عن ترجمته لكتاب "رسالة ابن فضلان" إلى اللغة التشيكية. وفازت الدار الأهلية للنشر والتوزيع من الأردن بجائزة "أفضل دار نشر عربية" لعام 2025.