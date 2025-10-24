معرض الخطّاطين التونسيين.. نحو خلخلة نخبوية فن الخط

- أعمال متنوعة وموضوعات فنية: يضم المعرض 63 عملاً تشكيلياً بأساليب مختلفة مثل الخط المغربي والقيرواني، مع التركيز على الروحانيات والحب، حيث تبرز أعمال الخطاطة الأوكرانية أنجيليكا تيتكوفا في تجاوز الثقافات. - تحديات فن الخط في تونس: تواجه الجمعية التونسية لفنون الخط تحديات مثل قلة المعارض وضعف المردودية المادية، مما يؤثر على استمرارية الفنانين في إبداعاتهم. - أهمية المعرض: يُختتم المعرض نهاية الشهر الجاري، ويعكس الجذور الدينية لفن الخط وتطوره في تونس، مع بروز مدرسة تونسية فريدة.

يتصدّر عملٌ حروفي يشتمل خطاً مغاربياً لعبارات من مقدمة ابن خلدون مع رسمٍ له، بتوقيع الفنان التونسي عمر الجمني، معرض الخطاطين التونسيين الذي يُختتم نهاية الشهر الجاري، في كنيسة سانت كروا بمدينة تونس العتيقة. يعرض العمل الذي نُفّذ بحجم ضخم، واستغرق إنجازه وقتاً طويلاً، في الدورة الثانية عشرة من المعرض، إلى جانب ثلاثة وستين عملاً تشيكلياً لعشرات الفنّانين.

يهيمن على الأعمال المعروضة موضوعان أساسيان: الروحانيات والحب. بالنسبة للروحانيات، فإن حضورها اللافت، يعتبر أمراً متوقعاً إذ تعود جذور هذا الفن، إلى مصادر دينية صريحة، كما تشير المستشرقة الألمانية آن ماري شيمل في كتابها "فن الخطّ والثقافة الإسلامية" (1984) إلى أنه "من المغرب إلى باكستان… هذا الاهتمام بفن الخط، ومن أي زاوية يُنظر إليه، يكشف عمّا يعتقده المسلمون من كون حروفهم التي كتب بها القرآن هي أثمن ما في إرثهم".

وهذه الحالة العامة تشمل تونس، إذ إن نشأة هذا الفن وتطوره فيها، يعود الفضل فيهما لما توارثه الخطاطون عبر القرون، من قواعد صنعة وفنّ، تحفظه المخطوطات أو النقائش الحجرية على المآذن والأتربة العتيقة. وربما تضاعفت هذه الأهمية أكثر، مع بروز مدرسة تونسية فريدة في فن الخط، سواء عن طريق الخط القيرواني، والذي يعتبر امتداداً للخط الكوفي القديم، وأقدم أشكال فن الخط في المنطقة المغاربية والذي انبثقت عنه مختلف الخطوط اللاحقة، أو مدارس الخط المغربي الحديث، والذي نشأ في أواخر العصر الوسيط، نتيجة تفاعلات عدة، أندلسية ومحلية، انتهت بأن أمسى "الخط الكوفي المغربي فنّاً قائماً بذاته" بحسب الباحثين عمر أبّا ومحمد المغراوي في كتابهما "الخط المغربي: تاريخ وواقع وآفاق" (2007).

في المعرض، اختار الخطّاط نجيب هميلة الخط المغربي المبسوط، من أجل كتابة آيات من سورة مريم، وذهبت شيماء عمران إلى الخط القيرواني المزخرف من أجل كتابة الفاتحة وأوائل سورة البقرة. وخط آخرون أحاديث وصيغاً ثقافية إسلامية كلاسيكية، على غرار صيغ البسملة والتكبير، ومقاطع من التراث مثل "ما عام أمطر من عام"، بالخط القيرواني في عمل للفنّان عامر بن جدّو. واشتغلت آمال الأشهب في لوحتها "رؤيا" على محاكاة لإحدى مخطوطات بدايات القرن الماضي، لعلي الغرياني، واحتوت على قصيدة للشيخ ميلاد الشريف، أحد أبرز متصوفة المدينة وشعراء المديح النبوي.

وبرز الحب موضوعاً فنّياً خلال المعرض، ففي العملين الذين شاركت بهما الخطاطة الأوكرانية أنجيليكا تيتكوفا، تحت شعار "حب"، استعملت الفنانة بعضاً من التراث الديني مثل سورة الفاتحة، وأشعاراً حديثة من أجل تجاوز حدود الثقافات والدول، وتكريساً لما سمته "لا حدود للحب". في أعمال أخرى، يحضر الحب بكل أشكاله: محبة أخوية في لوحة "المرء بأخيه" ومحبة للطبيعة كما في "دار البلابل" للفنانة فاتن بن جبارة. غير أن اللافت في هذا المعرض، أنه لم يبق رهين المواضيع المجردة، فالواقع حاضر فيه وتحديداً في التضامن مع القضية الفلسطينية، إذ قدّمت الفنانة فاتن بن جبارة، عملاً آخر، لمطلع قصيدة محمود درويش "سجّل أنا عربي".

تُنظّم الجمعية التونسية لفنون الخط التظاهرة، وهي جمعية خاصة، لم تكن أول مؤسسة تونسية تُعنى بالخط العربي، إذ تأسس المركز الوطني لفنون الخط سنة 1994، ضمن مؤسسة رسمية أوسع هي المعهد الوطني للتراث. ومع ذلك فإن مركزية هذه المؤسسات، وإن ساهمت في توثيق جانب مهم من تقاليد هذا الفن، إلا أنها كرّست نخبويته وابتعاده عن الانتشار الجماهيري. هذا التمركز النخبوي، خلخلته ظاهرة انتشار نوادي الخط والجمعيات في عدد من مراكز الثقافة المحلية والجهوية ودورها.



الخطاطة آمال الأشهب، المشاركة في المعرض، أكّدت في حديثها لـ"العربي الجديد" أهمية هذه التظاهرات، باعتبارها وسيلة للتعريف بالخطّاطين وبهذا "الفن العريق" وفق تعبيرها، إلا أنها لم تخف محدودية هذا التأثير، لسببين: أولهما قلة عدد هذه المعارض ونقصها، وربما انحسارها في تونس العاصمة، دون بقية المناطق. أما السبب الثاني فيتمثل في ضعف المردودية المادية بالنسبة للمشاركين، إذ لا يتمكن إلا قلّة منهم من بيع بعض أعمالهم، وهو الهدف المرجو أصلاً من هذه التظاهرات.

في حين لا تتاح لأغلبيتهم تلك الفرصة. وبذلك يصبح فنّ الخط فنّا مترفاً، لا لجمهوره فقط، وإنما بالنسبة للخطاطين أنفسهم، والذي يعجز الكثيرون منهم على مواصلة محاولاتهم الإبداعية، أمام ارتفاع تكاليف إعداد اللوحات، وغياب المردود أو ضعفه، إذ تراوحت أسعار الأعمال المعروضة بين 50 دولاراً وألف دولار لجلّ اللوحات، مع استثناءات قليلة جداً، مثل عمل عمر الجمّني. في أثناء زيارة للمعرض في سابع أيامه، كان من الواضح أن أماكن اللوحات المُزالة بائنة، ممّا يشي بأن اللوحات التي قد تم بيعها لم يتجاوز عدداً قليلاً للغاية، كما أشارت آمال الأشهب، فعدد الزوار قليل أيضاً.

يُذكر أن الراهب جون لو فاشيي أسّس سنة 1647 سلسلة من الكنائس داخل مدينة تونس العتيقة، بأمر من الكنيسة في فرنسا وروما، بهدف توفير مكان للصلاة للأسرى المسيحيين داخل المدينة وقتها، ومن بينها كنيسة سانت كروا.