معجم الدوحة التاريخي يختتم مؤتمره

- تحديات اللغة العربية في الذكاء الاصطناعي: أبرز المؤتمر عوائق نبوغ العربية في الذكاء الاصطناعي، مثل تعقيد الصرف وازدواجية اللهجات، مما يؤثر على جودة النماذج اللغوية ويستدعي إدماج التنوع اللغوي. - جهود تطوير النماذج اللغوية: تناولت الجلسات تحليل بنية اللغة العربية وطرائق تعلمها، مع استعراض منصات لغوية مثل "يليل" و"عرب-جوبز"، وأهمية النحو العربي في تحسين فهم النماذج للغة. - التجارب التطبيقية والموارد الرقمية: ناقش المؤتمر التجربة الماليزية في تعليم العربية، وأهمية توظيف "معجم الدوحة التاريخي" في الذكاء الاصطناعي، مع اقتراح بناء منصة بيانات مفتوحة لتحسين الموارد الرقمية.

مجموعة من العوائق التي تحدّ من نبوغ العربية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، توقف عندها معظم المتحدثين في جلسات اليوم الثاني من أعمال مؤتمر "الذكاء الاصطناعي وخصائص اللغة العربية"، الذي اختتم أعماله أمس الثلاثاء في الدوحة. وهي عوائق مرتبطة بخصائص اللغة نفسها، بما تنطوي عليه من غنى التراكيب وأبعاد ثقافية، وصعوبة ترميز المدلولات، فضلاً عن تعقيد العربية الصرفي، وازدواجيتها اللسانية بين الفصحى وتعدّد اللهجات، إضافة إلى إشكاليات التشكيل.

حملت الجلسات طابعاً بحثيّاً توزّع على مسارين: تحليل اللغة العربية في بنيتها الصرفية وسياقات استعمالها وطرائق تعلّمها، وبحث شروط بناء نماذج عربية للذكاء الاصطناعي، مع توصيف المتحدثين للتحديات التي تواجهها العربية، حيث استعرض كلّ من ربيع أمهز وعزّ الدين مزروعي منصّات لغوية عربية، مثل "يليل" و"عرب-جوبز" ومنصّة "الخليل"، كما عرضت الباحثة إسراء محيسن نتائج دراستها حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل الأمثال الشعبية.

وتندرج هذه الجهود ضمن محاولات صياغة نماذج لغوية عربية، أو تحسين أداء ما هو موجود، في حقول متعدّدة؛ من بينها الترجمة الآلية الحرفية، وتصحيح الأخطاء، وتحليل الدلالة. كما أظهرت المقارنات بين نماذج لغوية مختلفة أنّ النماذج المدرَّبة على الفصحى تعاني قصوراً في التعامل مع العاميات، ما دفع عدداً من المتحدثين إلى التأكيد على ضرورة إدماج التنوّع اللغوي ضمن مصادر الذكاء الاصطناعي، فيما أشار آخرون على أهمية النحو العربي بوصفه بنية ضرورية لمساعدة النماذج على فهم اللغة من الداخل، عوض الاكتفاء بالمحاكاة السطحية للأنماط اللغوية. وتكرّر في معظم المداخلات الحديث عن تشتّت الموارد الرقمية العربية، وضعفها، الأمر الذي ينعكس على جودة التدريب المسبق للنماذج. وفي هذا الإطار، اقترحت الباحثة رفيف السيد بناء فضاء علمي عربي افتراضي، يتمثّل في منصّة مفتوحة للبيانات، وتوحيد المصطلحات، وتبنّي سياسات النشر الموازي، بما يتيح توفير الترجمات العربية لأبحاث الذكاء الاصطناعي.

فهم اللغة من الداخل عوض الاكتفاء بالمحاكاة السطحية

وعلى المستوى التطبيقي، حضرت التجربة الماليزية بصورة خاصة في مداخلة الباحث مجدي حاج إبراهيم، الذي عرض مسار تعليم العربية لغير الناطقين بها في ماليزيا، وسبل الإفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. في السياق نفسه، خلص الباحث المغربي محمد إسماعيل علوي، من خلال تجربته في التدريس، إلى ضرورة أن يكون المدرّس "أكثر ذكاءً من الذكاء الاصطناعي"، أي أن يكون متمكّناً من أدواته بوصفه مدرّساً، كي يكون قادراً على توظيف التقنيات في التعليم.

كما شهدت النقاشات، سواء في الجلسات الرسمية أو على هامش المؤتمر، حضور مسألة توظيف "معجم الدوحة التاريخي للغة العربية" في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودوره في توليد معاجم تربوية وتعليمية، خاصة أنّ الندوات جاءت عقب الإعلان عن اكتماله مع بدء أعمال المؤتمر.