مصر تسترد 13 قطعة أثرية من الولايات المتحدة

- أعلنت مصر استرداد 13 قطعة أثرية من الولايات المتحدة، تتنوع بين أوانٍ وتماثيل وزخارف تعود لعصور مختلفة، مما يعكس تداخل الحياة اليومية بالطقس الديني في مصر القديمة وتأثرها بالعالم اليوناني. - تشمل القطع المستعادة تمثال إيزيس في هيئة أفروديت، وأواني من الألباستر، ووعاء للكحل على هيئة قرد، وزخرفة خزفية تحمل رأس ديونيسوس، مما يبرز التنوع الثقافي والفني في تلك الفترات. - يأتي هذا الاسترداد ضمن جهود مصر لاستعادة آثارها، حيث استعادت قرابة 30 ألف قطعة خلال العقد الأخير، بفضل اتفاق حماية الممتلكات الثقافية مع الولايات المتحدة.

في إطار مساعيها لاستعادة الآثار التي خرجت بطرق غير مشروعة، أعلنت مصر استرداد 13 قطعة أثرية من الولايات المتحدة، عبر قنصليتها العامة في نيويورك. وتتنوع القطع بين أوانٍ وتماثيل وزخارف تعود إلى فترات تاريخية متباعدة، تمتد من عصور ما قبل التاريخ إلى العصرين اليوناني والروماني.

وتكشف القطع المستعادة عن تداخل الحياة اليومية بالطقس الدينيّ في مصر القديمة، كما يظهر في القطع البطلمية والرومانية تأثّر واضح بالعالم اليوناني، إذ جمع الفن البطلمي بين استمرارية مصرية، وتفاعل مع الأشكال النحتيّة في اليونان. ويُعدّ تمثال إيزيس في هيئة أفروديت، الذي يعود إلى القرن الثاني الميلادي، مثالاً على هذا التداخل، فقد كانت إيزيس واحدة من أهم الإلهات في مصر القديمة، وارتبطت بالأمومة والحماية والشفاء والجنائز والملوكية، قبل أن تتسع عبادتها خارج مصر في العصور الهلنستية والرومانية. وفي صيغة "إيزيس/أفروديت" يظهر جانبها المرتبط بالخصب والزواج والولادة، مع احتفاظها بجذورها المصرية المتصلة بفكرة البعث، كما وُجد هذا النوع من التماثيل في سياقات منزلية وجنائزية معاً، واستمر شائعاً خلال العصر الروماني، في وقت كانت فيه عبادة إيزيس قد امتدت إلى اليونان وآسيا الصغرى وإيطاليا.

من القطع الأثرية المستعادة (صفحة وزارة السياحة والآثار المصرية على فيسبوك)

وتضمّ المجموعة: أواني من الألباستر لحفظ الزيوت والعطور، ووعاءً للكحل على هيئة قرد يعود إلى الدولة الحديثة، وآخر لمستحضرات التجميل على هيئة قطة من الدولة الوسطى، إلى جانب وعاء بطلمي، وكأس احتفالي يُرجّح استخدامه في الطقوس الدينية، وأوعية لحفظ السوائل والمراهم، وجزءاً من إناء مزخرف يصوّر طفلاً وسط نباتات المستنقعات يُحتمل ارتباطه بحورس الطفل. كما تشمل قطعة فخارية على شكل بطة، وزخرفة خزفية تحمل رأس ديونيسوس، وتمثالاً كتلياً لشخص يُدعى "عنخ إن نفر".

ويأتي هذا الاسترداد ضمن مسار تعزّز منذ توقيع اتفاق حماية الممتلكات الثقافية بين مصر والولايات المتحدة عام 2016، ما أسهم في استعادة آلاف القطع خلال السنوات الأخيرة. وكان آخر هذه العمليات في مايو/ أيار 2025، حين استعادت مصر 25 قطعة من نيويورك بعد حملة قانونية ودبلوماسية استمرت ثلاث سنوات، وضمت أغطية توابيت مذهّبة، وحلياً، وتماثيل، وبورتريهاً فيومياً نادراً، وقد استعادت مصر قرابة 30 ألف قطعة خلال العقد الأخير، بينها 172 قطعة في عام 2024، ونحو 280 قطعة في عام 2025.