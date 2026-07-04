مشروع إسباني لترميم باحة الأُسود في قصر الحمراء

- أعلنت إدارة قصر الحمراء في غرناطة عن مشروع لترميم العناصر الزخرفية في باحة الأُسود، بتكلفة 1.16 مليون يورو ويمتد لـ27 شهراً، بهدف الحفاظ على الطابع التاريخي دون إغلاق الموقع أمام الزوار. - يركز المشروع على التدخل الدقيق بدلاً من الترميم الشامل، ويشمل ترميم الزخارف الجصية وتدعيم الأعمدة الرخامية ومعالجة العناصر الخشبية المتضررة، مع استعادة تفاصيل العمارة الأصلية. - يُعتبر المشروع امتداداً لنهج ترميمي سابق، ويهدف إلى نموذج صيانة مستدامة يعتمد على المراقبة العلمية والتدخلات الدقيقة، مع الحفاظ على الطابع الأندلسي الفريد.

أعلنت إدارة قصر الحمراء في غرناطة التابعة لوزارة الثقافة في إقليم الأندلس جنوبي إسبانيا، أول من أمس الخميس، عن بدء مشروع جديد لترميم العناصر الزخرفية في باحة الأُسود، ضمن خطة تهدف إلى الحفاظ على مكونات الموقع التاريخية ومعالجة مظاهر التدهور التي ظهرت في عدد من عناصره المعمارية، حيث تبلغ تكلفة المشروع 1,16 مليون يورو، ويمتدّ لـ27 شهراً، في محاولة للحفاظ على العناصر الزخرفية الدقيقة للباحة دون المساس بطابعها التاريخي أو إغلاقها أمام الزوار.

وتركّز الخطة على التدخل الدقيق بدل الترميم الشامل، بما يضمن استمرارية زيارة الموقع الذي يستقطب ملايين السياح سنوياً. ويشمل المشروع ترميم الزخارف الجصية الدقيقة التي تميز جدران الباحة وأروقتها، إضافة إلى تدعيم الأعمدة الرخامية الشهيرة المصنوعة من رخام ماكيال، ومعالجة الأفاريز والعناصر الخشبية المنحوتة التي تضررت بفعل الزمن والعوامل البيئية. كما سيُعمل على استعادة تفاصيل العمارة الأصلية التي تعرضت للتآكل التدريجي نتيجة الرطوبة والتقلبات المناخية والضغط السياحي المستمر.

ويتضمن البرنامج معالجة 117 عموداً رخامياً في الرواق الخارجي، إلى جانب أعمدة أخرى في مداخل القاعات وبعض العناصر الداخلية، مع التركيز على توحيد مظهر العناصر التي خضعت لترميمات سابقة وضمان استقرارها البنيوي. كما ستشمل الأشغال تنظيفاً دقيقاً وإعادة دمج المواد المفقودة وفق أساليب تحفظ الطابع الأصلي للموقع.

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وتعدّ باحة الأُسود من أهم رموز الفن الأندلسي، إذ يعود بناؤها إلى عهد السلطان محمد الخامس في القرن الرابع عشر، وتتميّز بنافورتها الشهيرة التي ترتكز على اثني عشر أسداً من الرخام، إضافة إلى شبكة الأعمدة والزخارف التي ميّزت عهد الدولة النصرية في غرناطة (1232 - 1492م). ويأتي هذا المشروع امتداداً لنهج ترميمي شهده القصر المُدرَج على قائمة يونسكو للتراث العالمي خلال العقود الماضية، شمل إعادة تأهيل نافورة الأُسود وأنظمتها المائية بين عامي 2002 و2012، ويؤكد القائمون على المشروع أن هذه المرحلة الجديدة تمثل انتقالاً نحو نموذج صيانة مستدامة يعتمد على المراقبة العلمية والتدخلات الدقيقة.