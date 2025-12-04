"مسجون في الأمل" لنبيل الراعي.. فلسطين من داخلها

- رحلة نبيل الراعي المسرحية: يقدم الفنان الفلسطيني نبيل الراعي عرضه "مسجون في الأمل" في مدريد، مستعرضًا سيرته من مخيم العروب إلى إسبانيا، كاشفًا عن السرديات القمعية ومقاومتها عبر الفن والثقافة. - مسرح المقاومة والاحتجاج: يستخدم الراعي صوته وحضوره الحي في عرضه كأداة للاحتجاج، مغنياً لابنته وعازفاً على العود، ليواجه الروايات السائدة حول النكبة والفصل العنصري، ويكشف التناقضات والحقائق الصادمة في فلسطين. - التواصل الإنساني عبر اللغات: يؤدي الراعي مسرحيته بثلاث لغات، مما يعزز من تأثير العرض ويعمق التجربة المسرحية، مساهماً في نشر الوعي بالقضية الفلسطينية لجمهور عالمي.

رجل وحيد على خشبة المسرح. الأسئلة تحاصره من الجهات كلها. ذاكرة تُفتح مثل جرح قديم لا يتوقف عن النزف. هكذا يصل الفنان الفلسطيني نبيل الراعي من الضفة الغربية إلى مسرح "ديل بارّيو" في مدريد، حاملاً معه سيرة شخصية تمتد من مخيم العروب شمال الخليل، مروراً بشوارع جنين التي يعرفها العالَم من صور الدمار، وصولاً إلى إسبانيا التي جاء إليها كي يروي حكايته أمام جمهور كان يتنفس معه لحظة بلحظة.

يقف أمامهم في عرض "مسجون في الأمل" ويقودهم عبر مسارات حياته. هي مسارات شاء التاريخ والسياسة أن تتقاطع مع محطات مركزية من تاريخ المقاومة الفلسطينية ضدّ الاحتلال الاستعماري، منذ بداياته الصهيونية وصولاً إلى السياسات الإسرائيلية المدعومة بريطانياً وأميركياً وبصمتٍ أوروبي طويل.

العرض الذي يقدمه الرّاعي حالياً في مدريد، ويتواصل حتى 12 ديسمبر/ كانون الأول، ليس محاضرة سياسية أو حكاية فردية. إنه تأمّل فني في بُنى السرديات القمعية، السرديات التي تُشرعن القمع: كيف تُصنع، ممّ تتكوّن، ولماذا تستمر؟ هو أيضاً نشيد للقاء الإنساني باعتباره شكلاً من أشكال المقاومة وبناء الثقافة في زمن يشتد فيه العنف الاستعماري وتتصاعد أوجه الإبادة والاحتلال.

سؤال "لماذا تصنع مسرحاً عن فلسطين؟" لم يكن يوماً سؤالاً بريئاً بالنسبة لنبيل الرّاعي. فقد طُرح عليه، كما يقول في نوع من المناجاة، مراراً خلال ساعات طويلة من التحقيق، مصحوبة بالضرب، في السجون الإسرائيلية. ومع ذلك، فإن جوابه يشبه ما قاله أحد ممثلي مسرح الحجر في الفيلم الوثائقي "آولاد آرنا"، وهو وثائقي يُعدّ مفتاحاً لفهم بعض ملامح المقاومة المدنية في الضفة الغربية: "الوجود على الخشبة هو أفضل أشكال الاحتجاج. كالعثور على حصى خاص بي ورميه في وجه الاحتلال".

تنقّلٌ بين لغات ثلاث يعمّق التجربة المسرحية ولا يقطع السرد

على الخشبة، يستخدم نبيل الرّاعي حضوره الحيّ وصوته ليعيد تكوين عالمه الشخصي. يغنّي لابنته نغمة النوم التي غناها مرغماً تحت التعذيب في سجن عسقلان. يعزف على العود. يقرأ قصائد كتبها عن أهله وأرضه. لا يستعين بشاشات ولا تسجيلات. فالعرض شهادة حيّة، مباشرة، جافّة أحياناً بقدر ما هي إنسانية. إنّه مسرح ضرورة، يواجه الروايات السائدة التي تحاول تبييض النكبة والفصل العنصري وسياسات التطهير العرقي التي طاولت فلسطين منذ قيام إسرائيل.

من دون ميل إلى لعب دور الضحية أو الإغراق في الميلودراما، يضع الرّاعي الجمهور أمام أسئلته، أمام التناقضات التي لا يمكن تجاهلها. يقول في عرضه: "حين تُسرق أرضك، حين تعيش الفقد كجزء من يومك، حين تعبر حواجز الموت، حين تقف بلا ماء وبلا مستقبل، يتولد شعور ثقيل بأنك محاصر. ومع ذلك، ما زلنا ننتظر الحرية. هذا الانتظار هو شكل من أشكال الشفاء".

العمل يقدّم فلسطين من داخلها، من لُبّ الألم الذي تعيشه المدن والمخيمات منذ أكثر من سبعة عقود. الاحتلال حوّل "مسرح الحرية" في جنين إلى قاعدة عسكرية مطلع 2025، وشرّد سبعة عشر ألفاً من المخيم. هذه التفاصيل ليست مجرد خلفية سياسية. إنها المسرحية نفسها. وهو تحديداً ما يفعله الراعي ببراعة: يُعطي لهذه الوقائع والتفاصيل الصادمة صوتاً بشرياً، ويحفرها في ذاكرة الحاضرين الذين يسمعون بها للمرّة الأولى.

أمام جمهور لا يعرف العربية، يؤدي الفنان المسرحية بثلاث لغات في الوقت نفسه: عربية وإسبانية وإنكليزية. التنقل بين اللغات يعمّق التجربة ولا يقطع السرد. هذا التعدد اللغوي يكشف اتساع القضية، ويحوّل الخشبة إلى مساحة تواصل إنساني لا تحدّها الجغرافيا.