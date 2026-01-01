"مزج وتوليف".. من اللوحة إلى الصورة والمنحوتة

- افتتح "غاليري تانيت" في بيروت معرض "Mix & Match" الذي يستمر حتى 22 يناير، ويضم أعمالاً لفنانين مثل زينة عاصي وأحمد مناويشي، حيث يقدم تجربة فنية تحتفي بتجاور الأساليب وتداخل التقنيات. - يخلق المعرض فضاءً فنياً يشبه الكولاج البصري، حيث تتجاور اللوحات والمنحوتات والصور الفوتوغرافية المعالجة، مما يضع الزائر في قلب حوار بصري متنوع. - يتضمن المعرض توثيقاً فوتوغرافياً لمشاهد من بيروت البديلة وأعمالاً نصية ساخرة، إلى جانب حفل توقيع كتاب "لوين نروح؟" للمصورة رانيا مطر.

فتح "غاليري تانيت" في بيروت أبوابه مساء الثامن عشر من الشهر الماضي، لمعرض جماعي بعنوان "Mix & Match" (مزج وتوليف)، في محاولة لتقديم تجربة فنية تحتفي بتجاور الأساليب وتداخل التقنيات، تضع الزائر أمام مشهد من انسجام التناقضات. ويضمّ المعرض أعمال كلٍّ من الفنّانين: زينة عاصي، ونيفين بويز، وفرانك كريستن، ومشروع Les INDISCIPLINÉS (بإشراف أنطوني صاروفيم)، وجاد الخوري، وديفيد كرامر، ويولاند لبكي، وأحمد مناويشي، ومايا ثابت، في تجربة جماعية تتواصل حتى 22 يناير/ كانون الثاني الجاري.

يقدّم "Mix & Match" فضاءً فنياً أقرب إلى الكولاج البصري، حيث تتجاور اللوحات، والصور الفوتوغرافية المعالجة، والمنحوتات داخل مساحة العرض، لتُشكّل معاً لوحة جماعية نابضة بالتنوّع. وتمتزج الخامات والتقنيات، من الألوان المائية إلى التصوير المعالج والنحت، في تجربة غامرة تضع الزائر في قلب حوار بصري متعدّد الأصوات.

وتنسج الأعمال المعروضة علاقات ديناميكية في ما بينها، إذ تتحاور الطبيعة الصامتة السريالية لزينة عاصي مع النباتات اللونية لفرانك كريستن، بينما تتداخل "خربشات" جاد الخوري مع نُسج يولاند لبكي المفعمة بالحيوية. وفي مسار موازٍ، يقدّم التشكيلي المصري أحمد مناويشي قراءة تعبيرية ذات بعد اجتماعي وسياسي، تتقاطع مع أجزاء من مشروعه "فن الحرب"، حيث تتحوّل الورقة إلى مساحة لمقاومة الألم وتأمّل الحالة الإنسانية تحت وطأة العنف.

وينضاف إلى هذا المشهد التوثيق الفوتوغرافي لمشاهد من بيروت البديلة ضمن مشروع Les INDISCIPLINÉS، إلى جانب أعمال ديفيد كرامر النصية ذات الطابع الساخر، التي تتقاطع مع المنحوتات الخفيفة والمرحة لكلّ من نيفين بويز ومايا ثابت. وفي موازاة افتتاح المعرض، استضاف الغاليري حفل توقيع كتاب "لوين نروح؟" للمصوّرة الفوتوغرافية رانيا مطر، الصادر عن دار KAPH Books ومتحف إسكنازي للفنون، ويتضمّن نصوصاً لكل من جورج بستاني، ويمنى شامية، وكيم غطاس، وآخرين، إلى جانب اقتباسات وقصائد لإيتيل عدنان، ولارا بكر، وديمي كنعان.