مراسلات غير منشورة تكشف رفض سالينجر ربطه بخلفيته العرقية والدينية

- كشفت رسائل غير منشورة لج. د. سالينجر عن تدخله في تقديم روايته "الحارس في حقل الشوفان"، حيث طلب حذف الإشارة إلى أصوله اليهودية ـ الأيرلندية من غلاف الطبعة الأولى لتجنب تفسيرات مضللة من النقاد. - تتضمن الرسائل المكتشفة تفاصيل عن قصة طويلة غير منشورة بعنوان "المحيط المليء بكرات البولينغ"، تتصل بعالم الرواية وتتناول عائلة كولفيلد، مع شرط عدم نشرها قبل مرور خمسين عاماً على وفاة سالينجر. - يُعتبر سالينجر من أبرز كتّاب الأدب الأميركي في القرن العشرين، وارتبط اسمه بروايته الشهيرة "الحارس في حقل الشوفان"، التي تعكس رفض بطلها هولدن كولفيلد للنفاق الاجتماعي بعد الحرب العالمية الثانية.

مع ندرة الوثائق التي يتحدّث فيها الكاتب الأميركي ج. د. سالينجر عن كتبه، كشفت رسائل غير منشورة ترتبط بروايته "الحارس في حقل الشوفان" عن تدخّله المباشر في طريقة تقديمه على غلاف طبعتها الأولى، إذ طلب حذف الإشارة إلى أصوله اليهودية ـ الأيرلندية من تعريف الناشر، خشية أن تتحوّل هذه المعلومة إلى مدخل لتفسير عمله الأدبي. ومن المقرّر أن تُعرض الرسائل المكتشفة في معرض نيويورك الدولي للكتاب الأثري، الذي يفتتح في 30 إبريل/نيسان الجاري.

وتُظهر المراسلات التي كتبها سالينجر إلى محرّره جون وودبرن، في المراحل الأخيرة من إعداد الرواية للنشر عام 1951، قلقه من أن يستخدم بعض "النقّاد من الدرجة الثانية" تلك المعلومة بصورة مضلّلة، فيما اكتُفي بالإشارة إلى أنّه وُلد في مدينة نيويورك. وتضمّ المراسلات بطاقة بريدية بخطّ يد سالينجر، ورسالتين مطبوعتين، إلى جانب نسخة كربونية من ردّ وودبرن الذي وافق على طلب الكاتب. وقد حصلت دار "بيتر هارينغتون"، المتخصّصة في الكتب النادرة في لندن، على هذه الوثائق من جامع خاص.

وتتضمّن الرسائل أيضاً إشارة إلى قصة طويلة غير منشورة تتّصل بعالم "الحارس في حقل الشوفان"، هي "المحيط المليء بكرات البولينغ"، وتضمّ شخصيات من الرواية من دون أن يظهر فيها هولدن كولفيلد مباشرة. وتتناول القصة عائلة كولفيلد وموت كينيث، الشخصية التي سيعيد سالينجر تشكيلها لاحقاً في "الحارس في حقل الشوفان" بوصفها آلي، شقيق هولدن الراحل. وقد كانت هذه القصة موضع اهتمام واسع، بعدما اشترط سالينجر عدم نشرها قبل مرور خمسين عاماً على وفاته عام 2010، رغم تسرّب نسخة منها عام 2013.

أخبار ثقافية "ثربانتس" يطلق مختارات بثلاث لغات لخوان مارغاريت احتفاء بيوم الكتاب

ويُعدّ سالينجر، الذي عاش سنوات طويلة بعيداً عن الأضواء، من أبرز كتّاب الأدب الأميركي في القرن العشرين، وقد ارتبط اسمه خصوصاً بروايته "الحارس في حقل الشوفان"، التي تحوّلت إلى أحد أكثر النصوص حضوراً في الثقافة الأميركية الحديثة. وفيها يسرد بطل الرواية، المراهق هولدن كولفيلد، بأسلوب مباشر وغير متكلّف، رفضه النفاق الاجتماعي في الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية.