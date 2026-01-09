مراد وهبة.. عقلانية في قبضة السلطة

- مراد وهبة، أستاذ الفلسفة المصري، أيد الانقلاب العسكري في مصر 2013 واعتبر النظام الحاكم ضحية لمؤامرة كونية، مما جعله يروج لفكرة أن النظام أنقذ مصر والبشرية، وعُرف بانحيازه للاحتلال الإسرائيلي ودعمه للتطبيع. - ركز وهبة على نقد حركات الإسلام السياسي، معتبراً بنيتها الفكرية مغلقة، وراهن على العقلانية والتنوير كشرطين للخروج من التخلف والاستبداد، وسعى للتفكير في شروط إمكان الفلسفة داخل السياق العربي. - تطور مشروع وهبة الفلسفي ليصبح أكثر التصاقاً بالواقع، حيث استخدم الفلسفة كأداة تشخيص تاريخي وثقافي، وبلور أطروحته حول التخلف كذهنية تقوم على الإيمان بالحقيقة المطلقة ورفض النسبية.

لم تعبّر مواقفه المثيرة للجدل خاصة في السنوات الأخيرة، عن مثقف مستقل يشتبك مع السلطة ويترك مسافة لنقدها وتفكيك سلوكها، إنما أتت تصريحات أستاذ الفلسفة والباحث المصري مراد وهبة الذي رحل أول أمس الأربعاء عن أقل بقليل من مئة عام، نقيضاً لذلك عبر تأييده المطلق للانقلاب العسكري في بلاده عام 2013، وإسباغ خطاب تنويري ومنفتح على نظام الحكم لم يدّعه حتى كبار مسؤوليه، ولم يتوقف الراحل عن الترويج لمقولة مفادها أن النظام يتعرّض أيضاً لمؤامرة كونية يقودها خصومه، حيث تمكّن من الإفلات منها مُنقذاً مصر والبشرية جمعاء، كما تحدث في أكثر من مقابلة صحافية أجريت معه. وكل ذلك لا ينزع عن الراحل قيمته الكبيرة في الفلسفة والإنتاج الفكري.

في معظم الطروحات السياسية أو تعليقاته حول الشأن العام، بدا وهبة صادماً على أكثر من مستوى، لكن حضوره خلال السنوات الأخيرة كان مكثفاً بفعل تسليط الضوء عليه من قبل محطات التلفزة والصحف المحلية. لم يتردد أستاذ الفلسفة المعاصرة طوال حياته في التعبير عن الانحياز للاحتلال الإسرائيلي والمنافحة عن كل مبادرات التطبيع منذ كامب ديفيد وحتى اليوم، واعتبر جميع المطبعين عباقرة لديهم "فهم" يتجاوز إدراك العامة، وواصل حتى آخر ظهور له التنظير لآرائه حول مثقف همّه الأول والأخير هو التنوير، دون أن يكون لهذا التنوير دور في مناهضة الاستبداد أو مقاومة الاستعمار.

اشتغل على تحليل النسق الفلسفي بوصفه بنية عقلية لها تاريخها

ارتكز وهبة في نقده لحركات الإسلام السياسي من معارضته بنيتها الفكرية التي رآها تجلياً للمذهب المغلق الذي يقوم على امتلاك الحقيقة ومصادرة العقل، وتحويل الخلاف في الرأي إلى صراع في العقيدة. حيث يقول: "علينا أن نعي جيداً ونحن نحارب الإرهاب أننا لا نحارب شخصيات تاريخية، بل نحارب أشخاصاً أحياء، فإذا ذهبت إلى الإخوان ستجدهم يقولون إن ابن تيمية يعيش معنا الآن ونحن مسؤولون عن تنفيذ كل أفكاره، فكيف نقبل نحن بمثل هذه الأقاويل..".

وراهن في مؤلفاته على العقلانية والتنوير باعتبارهما شرطين تاريخيين للخروج من دوائر التخلف والاستبداد والعنف الرمزي والمادي؛ إذ تشكلت لديه، منذ تكوينه الأكاديمي في جامعة فؤاد الأول، ثم جامعة الإسكندرية، علاقة عضوية بالفلسفة الحديثة والمعاصرة، خصوصا الفلسفة النقدية والاتجاهات العقلانية. بيد أن هذه العلاقة لم تكن استنساخاً أو تبعية أو تغريباً، إذ سرعان ما تحوّلت إلى تفكير في شروط إمكان الفلسفة داخل السياق العربي. ففي كتاباته الأولى، مثل "المذهب في فلسفة برجسون" و"المذهب عند كانط" و"محاورات فلسفية في موسكو"، يظهر مراد وهبة فيلسوفاً يشتغل على تحليل النسق الفلسفي بوصفه بنية عقلية لها تاريخها وسياقها.

لكن مع تطور تجربته، خاصة منذ السبعينيات، اتجه مشروعه اتجاهاً أكثر التصاقاً بالواقع، حيث تصبح الفلسفة عنده أداة تشخيص تاريخي وثقافي، ومجالاً لنشر فكر التنوير الذي قاده إلى مزالق سياسية وأخلاقية عديدة، مثلما هو الحال في كتبه "قصة الفلسفة" و"مدخل إلى التنوير" و"جرثومة التخلف" و"ملاك الحقيقة المطلقة". ففي هذه الكتب، يبلور مراد وهبة أطروحته المركزية: التخلف بنية ذهنية تقوم على الإيمان بالحقيقة المطلقة ورفض النسبية ومصادرة الحق في السؤال. كما أن الأصولية، بهذا المعنى، نمط تفكير عابر للأديان والأيديولوجيات، يتغذى من تحويل الرأي إلى يقين، والتاريخ إلى نص مغلق. ومن ثم، كان حرصه على تفكيك البنى الفكرية المغلقة وكشف تناقضات الفكر الديني ونقض القراءات الجامدة التي تحارب حيوية التأويل.

وراكم وهبة أفكاره التي تمثّل بالنسبة إليه مواجهة متواصلة مع "الحقيقة الواحدة"، منطلقاً من قناعة راسخة مفادها أن جوهر الأزمة العربية أزمة عقل قبل أن تكون أزمة سياسة أو اقتصاد. ومن هنا جاءت معركته المبكرة دفاعاً عن تدريس الفلسفة، بوصفها الأداة الأعمق لتدريب الذهن على الشك المنهجي، والتمييز بين الرأي والحقيقة، وبين المقدس بوصفه إيماناً والمقدس حين يتحول إلى سلطة.