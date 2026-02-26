مذكرات الصدمة.. إعادة الاعتبار للألم الفردي أم انتقام من الجناة؟

- في خريف 2024، أصبحت محكمة أفينيون الفرنسية محور نقاش حول ضحايا العنف، حيث واجهت جيزيل بيليكو زوجها المتهم بتخديرها واغتصابها، وأصدرت كتاب "بهجة الحياة" لتوثيق تجربتها. - شهد الأدب الغربي تحولًا مع تصدر كتب المذكرات المرتبطة بتجارب قاسية قوائم الأكثر مبيعًا، مثل "المتعلمة" و"اعرف اسمي"، مما يعزز اتجاهًا أدبيًا جديدًا يُعرف بمذكرات الصدمة. - في العالم العربي، تركز المذكرات على الصدمات الجماعية المرتبطة بالحروب، مع تقاطع بين التجربتين الغربية والعربية في تثبيت الرواية الشخصية.

في خريف 2024، تحولت محكمة أفينيون الفرنسية إلى مسرح لنقاش اجتماعي حول ضحايا العنف، بعدما واجهت جيزيل بيليكو زوجها المتهم بتخديرها والاتفاق مع عشرات الرجال على اغتصابها. لم تكتسب القضية أهميتها من تفاصيلها الصادمة فحسب، بل من موقف بيليكو التي رفضت حجب هويتها وأصرّت على علنية المحاكمة، معلنة أن "الخزي يجب أن ينتقل إلى الطرف الآخر"، في استراتيجية واعية لإعادة تعريف العار بوصفه وصمة أخلاقية تلتصق بالجاني لا بالضحية.

ومع صدور كتاب "بهجة الحياة" (دار فلاماريون، 2025) الذي يوثق تجربتها، بات واضحاً أن المواجهة لم تنتهِ بالحكم القضائي. الكتابة، هنا، تبدو امتداداً للمحاكمة، وصيغة أخرى لاستعادة الحديث حول القضية، إذ تحوّلت الصدمة الفردية إلى نصّ قابل للتداول، وإلى مادة للنقاش تتجاوز حدود الحدث.



الألم محور الحكاية

غير أن قضية بيليكو لم تكن حالة منعزلة، بل تندرج ضمن سياق أوسع من التحول الثقافي والأدبي الذي بدأ يتبلور منذ سنوات. خلال العقد الماضي، تصدّرت كتب المذكرات المرتبطة بتجارب قاسية قوائم الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة وأوروبا. لم يعد الأمر يتعلق بسير ذاتية تقليدية لشخصيات سياسية أو فنية، بل بشهادات شخصية تنطلق من العنف الأسري، والاعتداء الجنسي، والفقد، والمرض، والهجرة القسرية. في هذه الشهادات أصبح الألم محور الحكاية، لا خلفية لها.

تعتمد هذه الكتب غالباً على تسلسل زمني واضح يبدأ بوقوع الصدمة

من أبرز هذه الأعمال يأتي كتاب "المتعلمة" (2018) للأميركية تارا ويستوفر، وتروي فيه عزلتها التي عاشتها بسبب نشأتها في عائلة متشددة في ولاية أيداهو تنتمي إلى الطائفة المورمونية التي يغلب عليها الارتياب من الدولة، وبعد دخولها الجامعة قرّرت الكتابة عن الإيذاء والعنف الذي تعرّضت له داخل الأسرة، وخاصة من أخيها الأكبر. بيع الكتاب بملايين النسخ، وظلّ لأشهر طويلة ضمن قوائم الأكثر مبيعاً، وتحول إلى مرجع في النقاش حول التعليم والسلطة الأبوية والعنف الممنهج داخل العائلة. وبينما تركز ويستوفر على الصدمة الناجمة عن العزلة الفكرية والجسدية، تقدم كاتبة أخرى نموذجاً مختلفاً للصدمة المرتبطة بالعنف الجنسي والإجراءات القضائية.

بعدها بعام، صدر كتاب "اعرف اسمي" للكاتبة الأميركية شانيل ميلر، التي كانت قد عُرفت في وسائل الإعلام باسم مستعار خلال قضية اعتداء جنسي أثارت جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة. في مذكراتها، تعيد ميلر سرد ما حدث من منظورها الشخصي، مركّزة على الأثر النفسي والاجتماعي للاعتداء، وعلى تجربة المحاكمة نفسها. الكتاب لم يحقق انتشاراً تجارياً فحسب، بل دخل في المناهج الجامعية وأصبح مرجعاً في دراسات النوع الاجتماعي والعدالة الجنائية.

وفي عام 2023، تصدّر كتاب "الاحتياطي" للأمير البريطاني هاري قوائم المبيعات في أيامه الأولى، والذي يتحدث فيه عن فقدان والدته الأميرة ديانا، وضغوط الحياة داخل العائلة الملكية، وعلاقته المتوترة بالإعلام. ورغم اختلاف السياق الطبقي والسياسي، فإن البنية السردية للكتاب تتقاطع مع غيرها من التجارب الأخرى، من حيث كونها تجربة شخصية مؤلمة تُعرض بتفاصيل مباشرة، أو صادمة أحياناً.



استعادة الصوت الشخصي

يمكن ملاحظة قواسم واضحة تجمع بين هذه الكتب، فهي تُكتب بلغة مباشرة وبسيطة، تقترب أحياناً من الأسلوب الصحافي، مع اهتمام كبير بالتفاصيل اليومية الصغيرة التي تمنح الحكاية صدقيتها. كما تعتمد غالباً على تسلسل زمني واضح يبدأ بوقوع الصدمة، ثم يتتبع ما تلاها من انهيار أو ارتباك، وصولاً إلى مرحلة التعافي أو محاولة فهم ما حدث. وإلى جانب ذلك، تحضر فكرة استعادة الصوت الشخصي بقوة؛ إذ يسعى الكاتب أو الكاتبة إلى استرجاع حقه في رواية القصة بعدما جرى اختزاله في لقب أو خبر عابر أو ملف قضائي. اجتماع هذه السمات أسهم في ترسيخ ما يمكن اعتباره اتجاهاً أدبياً قائماً بذاته، هو مذكرات الصدمة.

وبحسب تقرير منشور في دورية Library Journal، في مايو/ أيار 2023، حول أدب المذكرات، تُعد موضوعات الصدمة، والفقد، وتأثيرات الحرب، والصحة النفسية من أبرز المحاور التي تهيمن على المذكرات الحديثة، سواء في قوائم الإصدارات الجديدة أو في الكتب التي تحظى بزخم نقدي وتسويقي قبل صدورها. ويلاحظ التقرير أن هذه الأعمال تميل إلى لغة مباشرة، وسرد حميمي، وتركيز على التجربة الشخصية بوصفها مدخلاً لفهم تحولات أوسع في المجتمع.

هناك دور نشر كبرى استثمرت في هذا النوع من الكتابات

إلى جانب ذلك، لعبت صناعة النشر دوراً محورياً في تكريس هذا الاتجاه، فثمة دور نشر كبرى استثمرت في هذا النوع من الكتب، وقدّمته بوصفه قصص نجاة أو شهادات شجاعة. كما أسهمت المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لهذه الأعمال، عبر مقابلات مباشرة مع الكتّاب، ومقتطفات متداولة، ونقاشات عامة حول الصحة النفسية والعدالة الاجتماعية.



شهادات عربية على الصدمة الجماعية

لا نلاحظ توجهاً مماثلاً في سوق النشر العربية باستثناء إصدارات ترتبط بالحروب والاضطرابات السياسية، غير أن الفارق الجوهري هنا يعود إلى طبيعة السياق؛ فبينما تركز المذكرات الغربية على رحلة الفرد النفسية للتعافي من الصدمة، فإن الشهادات المنشورة عربياً تسجّل غالباً وقائع الصدمة الجماعية، ويظل الحدث العام في الواجهة فيما تتراجع مساحة التأمل الذاتي لمصلحة التوثيق.

ظهرت في العراق واليمن ولبنان وسورية ومصر شهادات عن الاعتقال والحصار والتهجير، غالباً لدى دور نشر مستقلة أو في المنافي الأوروبية، لكن هذه النصوص تُقرأ بوصفها وثيقة سياسية أو شهادة تاريخية، أكثر من كونها مذكرات نفسية تحليلية بالمعنى المتداول في الغرب. ومع ذلك، يمكن القول إن هناك تقاطعاً بين التجربتين، فكما نقلت جيزيل بيليكو قضيتها من المحكمة إلى الكتاب، نقل كتّاب عرب تجاربهم من فضاء الحرب إلى النص الأدبي، في محاولة لتثبيت الرواية الشخصية في مواجهة السرديات الرسمية. ولم يعد الألم هنا مادة متوارية أو موضوعاً جانبياً، بل أصبح موضوعاً للنقاش العام، ويبدو أن العقد الأخير رسّخ الاعتراف الشخصي بوصفه أحد أبرز وجوه الكتابة المعاصرة.