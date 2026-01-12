"مدارات".. محاولة إحياء فن مراجعة الكتب

- أطلقت مؤسسة مدارات للأبحاث والنشر سلسلة "مراجعات" بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، بهدف إحياء فن مراجعة الكتب وتعزيز التواصل بين القارئ والمؤلف والناشر، في ظل تنوع موضوعات الكتب العربية والمعربة. - السلسلة، التي يحررها مصطفى عبد الظاهر، تقدم مراجعات نقدية وتحليلات لترجمات وأفكار متنوعة، مما يثري النقاش الثقافي ويساهم في تطوير صناعة النشر الفكري. - تتضمن السلسلة كتباً تناقش مواضيع مثل الجيش الإسرائيلي، عدم المساواة العالمية، الإسلام الشيعي، والديمقراطية، مع دعوة القراء لتقديم ملاحظاتهم عبر البريد الإلكتروني لتعزيز التفاعل الثقافي.

بدأت الكثير من دور النشر المصرية بالإعلان عن إصداراتها الجديدة بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي ينطلق في الحادي والعشرين من الشهر الجاري. وضمن هذا السياق، اختارت مؤسسة مدارات للأبحاث والنشر أن تقدم مشروعها الجديد، بعنوان سلسلة "مراجعات"، الذي صدر منه حديثاً كتابان، بهدف إحياء فن مراجعة الكتب، وتعزيز التواصل بين القارئ والمؤلف والناشر.

تأتي هذه المبادرة، التي يحرّرها الكاتب والباحث مصطفى عبد الظاهر، في وقت شهد فيه المشهد الثقافي العربي طفرة واضحة من حيث تنوع موضوعات الكتب العربية والمعربة، خاصة في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والطبيعية. وتتضمن السلسلة مراجعات نقدية لعدد من الكتب، بالإضافة إلى تحليل ترجمات وأفكار مختلفة من زوايا متعددة، بهدف إثراء النقاش الثقافي وتطوير صناعة النشر الفكري.

يضم الكتاب الأول مرجعات متنوعة، منها: "جيش ليس ككل الجيوش: الجيش واختلاق الأمة في إسرائيل" لعلي التلباني، و"الفجوة: موجز عدم المساواة العالمية وآفاق الحل" لمحمد علي إسماعيل، و"دين الكتمان: اعتقادات الإسلام الشيعي وأعماله الروحانية" لعلاء حميد إدريس، و"تقي الدين المقريزي: وجدان التاريخ المصري" لمعاذ لافي، و"انقلاب صامت: كيف أطاحت الشركات بالديمقراطية؟"، ترجمة مصطفى عبد الظاهر.

أما الكتاب الثاني فيحتوي على مواضيع مثل: "كيف سرق الغرب الديمقراطية من العرب؟" لبلال شلش، و"جذور الغضب وحاضر الرأسمالية في الشرق الأوسط" لأحمد محسن، و"من الإرشاد إلى التثقيف: تاريخ نقدي لوزارة الثقافة المصرية" لأسماء البنا، بالإضافة إلى دراسات نقدية في مواضيع مثل العدالة في مصر، والحداثة، والسوق العربي للرأسمالية والرغبة. ويفتح القائمون على السلسلة الباب أمام القراء والباحثين لتقديم ملاحظاتهم ونقدهم عبر البريد الإلكتروني الخاص بالسلسلة (murajaat@madarat-rp.com)، مع تأكيد على أن الهدف من المشروع هو بناء جسور بين مختلف أطراف العملية الثقافية، والارتقاء بمستوى النقد والنشر في العالم العربي.