"مدارات".. محاولة إحياء فن مراجعة الكتب

أخبار ثقافية
القاهرة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
12 يناير 2026   |  آخر تحديث: 14:27 (توقيت القدس)
"مدارات".. محاولة إحياء فن مراجعة الكتب
قراءة في أبرز الإصدارات الحديثة (صفحة الناشر على فيسبوك/ تصميم: العربي الجديد)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أطلقت مؤسسة مدارات للأبحاث والنشر سلسلة "مراجعات" بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، بهدف إحياء فن مراجعة الكتب وتعزيز التواصل بين القارئ والمؤلف والناشر، في ظل تنوع موضوعات الكتب العربية والمعربة.

- السلسلة، التي يحررها مصطفى عبد الظاهر، تقدم مراجعات نقدية وتحليلات لترجمات وأفكار متنوعة، مما يثري النقاش الثقافي ويساهم في تطوير صناعة النشر الفكري.

- تتضمن السلسلة كتباً تناقش مواضيع مثل الجيش الإسرائيلي، عدم المساواة العالمية، الإسلام الشيعي، والديمقراطية، مع دعوة القراء لتقديم ملاحظاتهم عبر البريد الإلكتروني لتعزيز التفاعل الثقافي.

بدأت الكثير من دور النشر المصرية بالإعلان عن إصداراتها الجديدة بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي ينطلق في الحادي والعشرين من الشهر الجاري. وضمن هذا السياق، اختارت مؤسسة مدارات للأبحاث والنشر أن تقدم مشروعها الجديد، بعنوان سلسلة "مراجعات"، الذي صدر منه حديثاً كتابان، بهدف إحياء فن مراجعة الكتب، وتعزيز التواصل بين القارئ والمؤلف والناشر.

تأتي هذه المبادرة، التي يحرّرها الكاتب والباحث مصطفى عبد الظاهر، في وقت شهد فيه المشهد الثقافي العربي طفرة واضحة من حيث تنوع موضوعات الكتب العربية والمعربة، خاصة في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والطبيعية. وتتضمن السلسلة مراجعات نقدية لعدد من الكتب، بالإضافة إلى تحليل ترجمات وأفكار مختلفة من زوايا متعددة، بهدف إثراء النقاش الثقافي وتطوير صناعة النشر الفكري.

يضم الكتاب الأول مرجعات متنوعة، منها: "جيش ليس ككل الجيوش: الجيش واختلاق الأمة في إسرائيل" لعلي التلباني، و"الفجوة: موجز عدم المساواة العالمية وآفاق الحل" لمحمد علي إسماعيل، و"دين الكتمان: اعتقادات الإسلام الشيعي وأعماله الروحانية" لعلاء حميد إدريس، و"تقي الدين المقريزي: وجدان التاريخ المصري" لمعاذ لافي، و"انقلاب صامت: كيف أطاحت الشركات بالديمقراطية؟"، ترجمة مصطفى عبد الظاهر.

من الدورة السابقة لمعرض القاهرة للكتاب 24 يناير 2025 (غيتي)
آداب
التحديثات الحية

دور نشر ممنوعة في معرض القاهرة للكتاب 2026

أما الكتاب الثاني فيحتوي على مواضيع مثل: "كيف سرق الغرب الديمقراطية من العرب؟" لبلال شلش، و"جذور الغضب وحاضر الرأسمالية في الشرق الأوسط" لأحمد محسن، و"من الإرشاد إلى التثقيف: تاريخ نقدي لوزارة الثقافة المصرية" لأسماء البنا، بالإضافة إلى دراسات نقدية في مواضيع مثل العدالة في مصر، والحداثة، والسوق العربي للرأسمالية والرغبة. ويفتح القائمون على السلسلة الباب أمام القراء والباحثين لتقديم ملاحظاتهم ونقدهم عبر البريد الإلكتروني الخاص بالسلسلة (murajaat@madarat-rp.com)، مع تأكيد على أن الهدف من المشروع هو بناء جسور بين مختلف أطراف العملية الثقافية، والارتقاء بمستوى النقد والنشر في العالم العربي.

دلالات
المساهمون
المزيد في ثقافة
القائمة القصيرة - جائزة الملتقى للقصة القصيرة، الدورة الثامنة (تصميم: العربي الجديد)
التحديثات الحية
أخبار ثقافية
مباشر

ثلاث كاتبات في القائمة القصيرة لجائزة الملتقى للقصة في الكويت

ريم البحراني - القسم الثقافي
التحديثات الحية
فنون
مباشر

ريم البحراني.. منحوتات برونزية لبيتٍ لا يكتمل

الرئيس السوري في حفل إطلاق العملة الجديدة بدمشق، 29 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
آداب
مباشر

العملة السورية الجديدة.. حياد بصري مفتوح على التأويل والاختلاف