مخطوطة نادرة لشيشرون بخط سانفيتو في مزاد بميلانو

تطرح دار باندولفيني (Pandolfini) في ميلانو، يوم غد الخميس، 14 أيار/مايو، مخطوطة نادرة من كتاب "في الخطيب" لماركوس توليوس شيشرون، ضمن مزاد علني مخصص للكتب والمخطوطات القديمة، مع تقدير لقيمتها ما بين 200 ألف و300 ألف يورو. وتستمد هذه القطعة أهميتها من كونها نسخة مزخرفة وموقَّعة من إنتاج الخطاط النهضوي بارتولوميو سانفيتو، وتُعد من بين آخر المخطوطات المعروفة له التي لا تزال في حيازة خاصة، ما يرفع قيمتها داخل سوق المخطوطات الأوروبية باعتبارها أثراً يجمع بين النص الكلاسيكي وصياغته الفنية في عصر النهضة.

يأتي عرض هذه المخطوطة في سياق اهتمام متجدد بنصوص الإنسانيات التي أسست للثقافة الأوروبية الحديثة، وفي مقدمتها مؤلفات شيشرون التي احتلت موقعاً محورياً في تاريخ البلاغة والفكر السياسي. ويعد ماركوس توليوس شيشرون، المولود سنة 106 ق.م، أحد أبرز أعلام النثر اللاتيني في روما القديمة، وقد أسهمت كتاباته الخطابية في ترسيخ نموذج لغوي وفكري للكتابة البلاغية، ظل حاضراً في التكوين الثقافي والفكري الأوروبي لقرون طويلة.

ويكتسب كتاب "في الخطيب" مكانة خاصة ضمن هذا الإرث، إذ يعد من أبرز نصوص البلاغة الكلاسيكية التي تناولت بنية الخطاب وأدوات الإقناع في المجال العام، كما أسهم في تشكيل الوعي السياسي والفلسفي في أواخر الجمهورية الرومانية. وامتد أثر شيشرون إلى الفكر القانوني والسياسي من خلال معالجته لمفهوم القانون الطبيعي في ضوء الفكر الرواقي، وهو مفهوم انتقل من الفلسفة اليونانية إلى الفقه الروماني ثم إلى الفكر المسيحي الوسيط، حيث أصبحت نصوصه جزءاً من المرجعيات المعتمدة في النقاشات الفلسفية والقانونية في العصور الوسطى، واستمر حضورها في بدايات الفكر الحديث. كما ارتبط اسمه بسجالات تاريخية حول موقعه في تحولات أواخر الجمهورية، في مرحلة اتسمت بصراع سياسي حاد بين مراكز النفوذ، وكان أحد أهم وسائط انتقال الفلسفة اليونانية إلى اللغة اللاتينية وإلى فضاء روما الثقافي.

وتظهر تفاصيل المخطوطة المعروضة طبقة إضافية من أهميتها تتجاوز النص نفسه، إذ تتميز بتجليد معماري نهضوي نادر من الجلد المطعّم والزخارف الهندسية، يعد من النماذج المبكرة لما وصفه مؤرخو الكتاب بالواجهة المعمارية في تصميم المخطوط. وقد تم إدراج هذا النوع من التجليد ضمن دراسات مرجعية في تاريخ فن الكتاب، بالنظر لندرته الشديدة، ولارتباطه بمحاولات عصر النهضة تحويل الكتاب إلى بنية جمالية متكاملة تجمع بين النص والصورة والتجليد في وحدة واحدة. كما تشير الدراسات الببليوغرافية إلى أن هذا النموذج يُعد من بين أبرز الأمثلة الباقية لهذا الأسلوب، ما يعطي المخطوطة قيمة إضافية في سياق تاريخ صناعة الكتاب الأوروبي.

وفي هذا الإطار، تكتسب المخطوطة المعروضة قيمة تتجاوز بعدها المادي، إذ تعكس تقاليد الكتاب المخطوط في عصر النهضة حين تحوّل النص الكلاسيكي إلى عمل بصري متكامل تتداخل فيه مهارة النسخ مع الحس الجمالي للزخرفة وتنظيم الصفحة. ويبرز هذا البعد في إنتاج بارتولوميو سانفيتو، أحد أبرز خطاطي القرن الخامس عشر في إيطاليا، الذي طوّر أسلوباً خطياً إنسانياً يستلهم نقوش وروح الكتابة الرومانية القديمة، ويعيد صياغتها داخل الصفحة وفق توازن دقيق بين وضوح الحرف وأناقة التكوين.

ارتبط اسم سانفيتو بإنتاج مخطوطات فاخرة رعتها شخصيات ومراكز ثقافية في مدن إيطالية كبرى، كما انتشرت أعماله في مكتبات ومؤسسات بحثية مرموقة، لتُعد اليوم من الشواهد البارزة على تطور فن الكتابة اليدوية في أوروبا، في مرحلة سبقت التحولات الكبرى التي عرفها تاريخ الكتاب مع بدايات الطباعة الحديثة، حيث ظل المخطوط يحمل قيمة جمالية ومعرفية تتجاوز وظيفته النصية المباشرة.