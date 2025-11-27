محمد عبد المطلب.. بلاغة تلقي الأدب

- شهد محمد عبد المطلب تحولات البلاغة من علم لغوي إلى مجال يتقاطع مع الأسلوبية والسيميائيات، مع الحفاظ على ارتباطها بالمتلقي، وسعى لإعادة وصل البلاغة بحساسيتها الأولى لفهم النصوص. - جمع عبد المطلب بين التراث والمناهج الحديثة، معتبراً البلاغة علماً حياً يمكن تحديثه، وركز على التفاصيل الدقيقة التي تقلب دلالات النصوص، مشجعاً على الاكتشاف بدلاً من تقديم إجابات جاهزة. - ساهم في إبقاء البلاغة حية في الجامعات، محولاً إياها إلى تمرين على الفهم، مما حفظ مكانتها في مواجهة تيارات نقدية أخرى، وجعل قراءة الشعر جزءاً من فهم العالم.

يفتح غياب الناقد والأكاديمي المصري محمد عبد المطلب الذي رحل أول أمس الأربعاء، مساحة للتفكير في التحولات التي مرّت بها البلاغة والنقد خلال العقود الأخيرة، فالراحل كان شاهداً على زمنٍ انتقلت فيه البلاغة من كونها علماً يدرّس في اللغة العربية إلى مساحةٍ يتقاطع فيها النقد مع الأسلوبية والسيميائيات والدراسات الثقافية، ومع ذلك لم يفقد الحس الذي يجعل البلاغة مرتبطة بالمتلقي، أي بتجربة قارئ يقف أمام النص.

يعيد الموت التذكير بقيمة رجلٍ ظلّ لسنوات طويلة يشتغل على اللغة من داخلها، لا من حولها، ويعامل البلاغة مثل كائنٍ يتنفس ويتحوّل، لا بوصفها قواعد جامدة تُعاد بصياغات جديدة. لذلك سيظلّ حضوره داخل أقسام اللغة العربية قائماً، يتردد في ذاكرة طلابه الذين مرّوا من قاعات الجامعة أو حملوا كتبه معهم عند إعداد رسائلهم الأولى. خلف هذه السيرة الأكاديمية الطويلة، كان هناك مشروع واضح الملامح، يتمثل في إعادة وصل البلاغة بحساسيتها الأولى، أي بتلك الطاقة التي تجعل الصورة وسيلة لفهم النص، لا لتزيينه.

اشتغل على اللغة من الداخل وجمع التراث بالمناهج الجديدة

سعى عبد المطلب دائماً إلى الجمع بين الحسّ التراثي ومرونة المناهج الجديدة، وتعامل مع البلاغة على أنها علمٌ حيّ يمكنه أن يتّسع لمصطلحات معاصرة من دون أن يفقد جذوره. تلك الجذور لم تكن مجرد احترامٍ للتراث، بل رؤية تُدرك أن العرب، عبر قرونٍ من الاشتغال على البيان والبديع والمعاني، تركوا منظومة تحليلية يمكن تحديثها وتركيبها من جديد بما يناسب النص الحديث.

لذلك، كانت كتبه، على تعددها، تحمل نبرة تخبرنا أن البلاغة ليست دروساً في الفصاحة، بل مفاتيح لقراءة العالم داخل النص. وهذا تحديداً ما ميّزه داخل جيلٍ كامل من النقاد الذين انشغلوا بالجوانب النظرية الصرفة أو غرقوا في حواشي التراث. كان يذهب إلى النص بذهنٍ مفتوح، يضع أمامه بيتاً شعرياً، ثم يطرح سؤالاً بسيطاً في شكله، لكنه صادم في أثره، كأن يسأل مثلاً: من أين جاءت هذه الصورة؟ وكيف صنعت معناها؟ وإذا بدا السؤال بديهياً، فإن الطريقة التي كان يفتحه بها على طبقات متعددة كانت كفيلة بإعادة ترتيب علاقة القارئ بالنص.

لم يكن عبد المطلب خطيباً أكاديمياً، بل قارئاً يتتبع التفاصيل الصغيرة، أي تلك التفاصيل الدقيقة في النحو والإيقاع التي يمكن أن تقلب دلالته. في الندوات، كان يعرف كيف يلتقط نقطةً هامشية ثم يوسّعها حتى تتحول إلى مفتاح لفهم القصيدة. وقد بدا واضحاً لمن تابع محاضراته أنه لا يطمئن إلى الإجابات الجاهزة، ولا يكتفي بالمناهج حين تتحول إلى قوالب. لهذا السبب، كان يحذر دائماً من المنهج باعتباره سلطة، ويصرّ على أن أدوات النقد لا قيمة لها إذا لم تُختبر على النص.

هذا النوع من الحساسية جعل العديد من طلابه يتعاملون مع كتبه كونها أدوات تدريب لا مرجعيات نظرية فحسب. فكتاب "البلاغة والأسلوبية" مثلاً، لم يكن مجرد عرضٍ لمفاهيم، بل محاولة لتطويع البلاغة التراثية كي تصبح أكثر قدرة على التعامل مع نصوص القرن العشرين وما بعده. أما دراساته عن الصورة والخيال فكانت تسعى إلى فهم الحركة الخفيفة التي تُحدثها اللغة داخل القارئ، تلك التي لا تظهر دائماً في الشرح اللغوي المباشر.

جعل من البلاغة تمريناً على الفهم، لا درساً في الزخرفة

لم يعرف عنه أنه باحث يسعى إلى دائرة الضوء، وحين حصل على جوائز عربية ومصرية وفرنسية، لم تكن تلك الجوائز هي ما عرّف الناس به، بل حضوره داخل المكتبة النقدية، وداخل ذاكرة جيلين أو ثلاثة من الباحثين الذين تتلمذوا على يديه، أو التقوه في مؤتمرات، أو قرؤوا كتبه في بداية طريقهم.

كان محاوراً هادئاً يحب السؤال. في كل مرة، كان يُسأل فيها عن سبب اختياره للبلاغة تحديداً، كان يجيب بأن "اللغة تُخفي أكثر مما تُظهر، وأن مهمة الناقد هي تعقب هذا المخفي داخل النص". هذا الإيمان بالعمق الخفي هو ما جعل أسلوبه التعليمي أكثر قرباً من الطلبة، فهو لم يكن يعطي إجابات جاهزة، بل يسلّم أدوات، ويترك مساحة للاكتشاف.

ونزع عبد المطلب إلى إعادة تركيب المفاهيم التراثية، وخفّف من صرامتها، ويُظهر ما بقي منها صالحاً للقراءة. هذا التوازن جعل كتاباته في البلاغة تجد صدى لدى القارئ العادي أيضاً، لأنها لا تنغلق على المتخصصين.

وآمن بأن النقد فعلٌ مستمرّ، وأن المعرفة تُبنى بتراكم عملٍ طويل لا تُغريه السهولة، والذين عرفوه عن قرب يعلمون أنه لم يكن يكتب كتاباً إلا بعدما يجرّب فكرته على عشرات الأمثلة، وهذا الانضباط العلمي هو الذي جعل كتبه تحافظ على حضورها.

ولعل أهم ما يُنسب إليه أنه ساهم في إبقاء البلاغة حيّة داخل الجامعة، في وقتٍ بدت فيه كثير من الأقسام العربية مترددة في التعامل مع هذا العلم بوصفه جزءاً من الحاضر لا الماضي. لقد جعل من البلاغة تمريناً على الفهم، لا درساً في الزخرفة. وهكذا حفِظ لها مكانتها في سياق كانت تحاصرها فيه تيارات نقدية أخرى.

لا يرتبط إرث عبد المطلب بالأسماء الكبيرة التي كتب عنها، بل بالطريقة التي قرّب بها النص إلى القارئ، والطريقة التي جعلت قراءة الشعر جزءاً من فهم العالم، وكيف ظلّ وفياً لعلمٍ يظنه البعض ثانوياً، لكنه في عمقه يفتح أبواباً جديدة للقراءة.