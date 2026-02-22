محمد عبد الفتاح.. السينما البديلة في 5 بلدان عربية

- يتناول كتاب "خطاب التجريب في السينما العربية" أزمة السينما العربية، مسلطاً الضوء على تأثير الأيديولوجيات العسكرية واحتكار الإنتاج على البعد الفني، ويستعرض مفهوم "السينما البديلة" كحل للتجديد والتخلص من الاحتكار. - يركز الكتاب على السينما التجريبية، محللاً أفلاماً رائدة مثل "المومياء" و"قبلة في الصحراء"، ويستعرض تجارب السينما في سوريا والعراق وفلسطين ولبنان، مع التركيز على الجوانب الثقافية والواقعية. - يقدم الكتاب نقداً للسينما المصرية ويشير إلى تأثير الظروف السياسية على الإنتاج في العراق وسوريا وفلسطين ولبنان، مع إشارة إلى تجاوز السينما المغاربية لبعض هذه التحديات.

يقرأ الباحث محمد عبد الفتاح، في كتابه "خطاب التجريب في السينما العربية" (خطوط وظلال، 2026)، أزمةَ السينما العربية انطلاقاً من غلبة الجانب الأيديولوجي الضيق الذي فرضته نظم الحكم العسكرية على حساب البعد الفني المرتبط بهذه الصناعة، إلى جانب احتكارها من جهة واحدة في مختلف مراحل إنتاج الفيلم.

يعرض المؤلف لهذه الأزمة من خلال قراءته لـ"السينما البديلة"، بدءاً من مهرجان دمشق الأول لسينما الشباب عام 1972، ثم انتشار هذا المفهوم ورواجه في بلدان أخرى مثل مصر. ويقوم هذا المفهوم أساساً على إدخال التجريب إلى السينما مع الحفاظ على جدية الموضوعات، ليغدو توجهاً يهدف إلى التخلّص من الاحتكار العام للإنتاج السينمائي. وقد نشأ المفهوم من واقع الإنتاج نفسه، في سياق سجالات مرتبطة بالاحتكار والتنافسيّة، داخل أوساط المشتغلين بالسينما.

يركّز الكتاب على مبحث محدّد هو سياق السينما التجريبية، ومن خلاله يحلّل مفاهيم مرتبطة بالفن ومعالجته الواقع. ومن الأفلام التي يعدّها الباحث رائدة في هذا المجال، بالمعنى الثقافي للسينما البديلة لا التقني أو الترفيهي، أفلام السينما المصرية مثل "المومياء" لشادي عبد السلام، و"قبلة في الصحراء" للأخوين إبراهيم وبدر الأعمى، و"زينب" لمحمد كريم. كما يتوقف عند السينما السورية، مشيراً إلى أن سورية من البلدان التي عرفت السينما مبكراً، مع عروض سينمائية في مدينة حلب عام 1908، ويستعرض أفلاماً مثل "المتهم البريء" لأيوب بدري، قبل أن ينتقل إلى قراءة تجربة سينما القطاع العام.

ويتناول الكتاب خصوصية المشهد السينمائي في العراق وفلسطين ولبنان، مقارباً إياه من زوايا مشتركة، منها الواقعية الشعرية، والتعبيرية، والجماليات السينمائية. كما يحلّل جوانب خاصة ببدايات السينما في كل بلد من البلدان الخمسة، مع التركيز على ما يمثّل جوهر التجارب فيها، مثل الطابع الوثائقي في السينما الفلسطينية، والاستفادة من الأدب في السينما العراقية، وحضور الحرب الأهلية في السينما اللبنانية.

إلى جانب عرض سياقات التأسيس لهذا النوع من الأفلام، يقدّم الكتاب خلاصات نقدية لكل بلد على حدة، من بينها أن غزارة الإنتاج في السينما المصرية قد لا تخدم دائماً قيمة التجربة السينمائية. كما يربط المؤلف بين مسارات الإنتاج وصعوبة الظروف السياسية العامة في العراق وسورية وفلسطين ولبنان. ويشير في الختام إلى تجارب السينما المغاربية في المغرب والجزائر وتونس وليبيا بوصفها تجاوزت بعض هذه الإشكاليات، على أن يخصّص لها كتاباً مستقلاً بعنوان "المتخيّل الشعري في السينما المغاربية".