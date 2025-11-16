محمد شكري... من هامش الواقع إلى إرث أدبي عالمي

- في عام 2025، شهدت الأوساط الأكاديمية والإعلامية الأميركية اهتماماً متزايداً بمحمد شكري، حيث خصصت مجلة "نيويورك ريفيو أوف بوكس" ملفاً موسعاً عنه، وأدرجت جامعة ييل أعماله ضمن مناهجها، مما يعكس إعادة تقييم عالمية لإرثه السردي. - ركزت الكاتبة أورسولا ليندسي على أعمال شكري المحورية مثل "الخبز الحافي"، مشيرة إلى دوره في نقل واقع الفئات المهمشة وتحدي التمثلات الرومانسية للمدينة، مما أسس لنموذج روائي يواجه الواقع بصدق. - تستمر أعمال شكري في جذب انتباه النقاد والقراء، مع إعادة ترجمة ونشر أعماله بالإنجليزية، مما يتيح للقارئ الغربي فهم أعمق لعالمه الروائي وتجربته المجتمعية الواسعة.

شهد عام 2025 استعادة لاسم محمد شكري (1935-2003) في المشهدَين الأكاديمي والإعلامي الأميركي عبر مسارين متوازيين؛ ملف موسَّع خصّصته له مجلة "نيويورك ريفيو أوف بوكس"، وتثبيت حضوره ضمن مناهج جامعة ييل. وتعكس هذه الالتفاتة إعادة تقييم عالمي للإرث السردي للكاتب، الذي صادفت ذكرى رحيله أمس السبت، بوصفه صوتاً صريحاً خرج من هامش الواقع، وقدم قراءة مباشرة للمدينة والمجتمع في النصف الثاني من القرن العشرين.

قدّمت الكاتبة الأميركية أورسولا ليندسي في الملف عرضاً مركزاً لمسار الروائي المغربي الأدبي، مع التركيز على أعماله المحورية "الخبز الحافي" و"وجوه"، ودور الترجمة، خصوصاً عبر علاقته المعقّدة بالكاتب الأميركي بول بولز، في إيصال صوته إلى القراء العالميين. ورأت ليندسي أن شكري أعاد النظر في صورة مدينة طنجة، إذ نقل في نصوصه واقع الفئات المهمشة، وكشف التمثلات الرومانسية والإكزوتيكية التي رسخها الاستعمار والكتّاب الغربيون، ليقدم المدينة كما هي، فضاءً متعدّد الثقافات، مضطرباً ومحمولاً بعلاقات إنسانية معقّدة.

ويشير الملف إلى أن مشروع شكري يتجاوز السيرة الذاتية، إذ كشفت نصوصه البنى الاجتماعية الصلبة التي تنظّم علاقة الفرد بمجتمعه، ووسعت فضاء الرواية العربية بلغة مباشرة تناولت موضوعات محرّمة، من الفقر إلى العنف والجنس. وقد استشهدت المجلة بتوصيف تينيسي ويليامز لـ"الخبز الحافي" باعتباره "وثيقةً حقيقية لليأس البشري"، لتأكيد قوة المشروع السردي وأثره المستمر.

أكثر من عقدين على رحيله وتستمر أعمال شكري في لفت انتباه النقاد

يتقاطع هذا الاهتمام مع حضوره الأكاديمي في جامعة ييل، إذ أُدرجت أعماله ضمن برنامج الأدب العربي منذ الموسم 2024/2025، بعد مؤتمر موسّع نُشرت وقائعه في كتاب "جوع في الفردوس" (2024)، شارك فيه باحثون من جامعات أميركية متعدّدة. وتوضح هذه الدراسات أن كتابته حرّرت صوت الفئات المهمَّشة، وأسست لنموذج روائي يقوم على مواجهة الواقع، بدل تغليفه بأطر أيديولوجية أو ثقافية مسبقة، مؤكداً أن الهامش الاجتماعي، كما كان قلبه النابض بالوجع، ما زال حاضراً في مجتمعاتنا.

اليوم، وبعد أكثر من عقدين على رحيله، تستمر أعمال شكري في لفت انتباه النقاد والقراء. أبرز الإصدارات الحديثة دراسة "قراءة في الأعمال الروائية والقصصية لمحمد شكري: جوع في الفردوس" (2024)، التي تناولت نصوصه من منظور مفاهيمي يركّز على الجوع والهامش والسردية ما بعد الاستعمارية، مؤكّدة أن ذاكرة شكري الفردية تحوّلت إلى بنية سردية تمثل تجربة مجتمعية واسعة.

في موازاة ذلك، أعيدت ترجمة ونشر أعماله بالإنكليزية بين 2023 و2024، أبرزها "حكايات طنجة: القصص القصيرة الكاملة" ما أتاح للقارئ الغربي الوصول إلى قصصه القصيرة وتوسيع فهمه لطنجة والمناطق الهامشية التي شكّلت عالمه الروائي.

تحضر أعمال شكري ضمن الأدب العالمي بوصفه كاتباً حوّل تجربته القاسية إلى مادة نقدية وثقافية ما تزال قادرة على ملامسة القارئ المعاصر، وتحويل هامش الماضي إلى صدى حاضر نابض بالإبداع والوعي.